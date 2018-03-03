Послание Президента России добавило мужества и нашим союзникам. Как сообщают мировые СМИ, Иран объявил о запрете осуществлять импортные сделки в долларах США. Таможенные органы страны не будут обрабатывать декларации или заказы на ввоз товаров в долларах. В ЦБ страны заявляют, что сбоев в международных сделках не будет, поскольку и сейчас доллар используется для небольшого процента внешнеторговых операций. При этом, как пишет Forbes, товары могут ввозить за любую иную валюту, будь то евро, юань или рубль. Чтобы было понятней, на 2016 год Иран импортировал товаров на $101,1 млрд.

Ещё в 2012 году Тегеран перешел на торговлю с Китаем за юани, а в ноябре прошлого года высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сказал, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США. По его словам, одним из элементов этой стратегии может стать отказ от использования доллара, и вот теперь, как полагается порядочному аятолле, сказал — сделал. Основная причина не скрывается: помимо сложного положения с курсом реала там решили подстраховаться на случай введения со стороны США новых санкций, а также более чем вероятное сближение с Китаем.

Стоит отметить, что Иран стал первой страной, отказавшейся от зеленых бумажек ФРС, в середине сентября прошлого года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна будет добиваться «отвязки» от доллара. «Венесуэла намерена внедрить новую систему международных платежей, что позволит создать корзину валют и освободить нас от доллара. Если они бьют нас с долларом, мы будем использовать Российский рубль, Юань, Йену, Индийскую рупию, евро. Это борьба против экономической блокады и имперских санкций президента США Дональда Трампа», — сказал тогда Мадуро. Спустя две недели анонсированный Мадуро процесс был запущен официально. Продолжая политику дедолларизации, Венесуэла официально сообщила нефтетрейдерам, что она больше не будет принимать или отправлять платежи в долларах.

Само собой, решения Ирана не обнулят доллар, хотя там и без того идет снижение на фоне опасений торговых войн после решения Трампа о введении высоких пошлин на импорт стали и алюминия. Гораздо интересней здесь другое: Венесуэла и Иран, отказываясь от доллара, не уходят в чистое поле. Во второй половине прошлого года Китай объявил о создании межбанковской системы «оплата по оплате» (‘payment versus payment‘ — PVP) для взаиморасчетов при операциях в китайских юанях и российских рублях. Как сообщают китайцы, целью системы станет «снижение рисков и повышение эффективности» национальных валютных систем. Еще одной целью этой системы стал как раз перевод платежей с долларов на иные валюты, что уже тогда вызвало в США бурные обсуждения. «Финансовые воротилы на Уолл-стрит видят в этом шаге акт агрессии — вызов доминированию доллара США как глобальной резервной валюты планеты, который неразрывно связан и практически полностью зависит от американского "Нефтедоллара" — поддерживающего покупательную способность американских бумажных денег, — сообщает известный американский журнал 21st Century Wire. — Ученые Джорджтаунского университета отмечают: "Так как нефтедоллары и излишки нефтедолларов по определению номинируются в долларах США, то покупательная способность зависит от уровня инфляции в США и курса, по которому доллар США обменивается (каждый раз, когда есть потребность в конвертации) на другие валюты на международных валютных рынках. Из этого следует, что каждый раз, когда экономические или другие факторы затрагивают доллар США, то и нефтедоллары также будут затронуты в той же самой степени. Поэтому связь между долларом США и излишками нефтедолларов в особенности имеет значительные экономические, политические и другие последствия. Размещение излишков нефтедолларов арабских нефтяных стран-экспортеров в Соединенных Штатах может, с политической точки зрения, рассматриваться как капитал-заложник. В случае крупного политического конфликта между Соединенными Штатами и арабской страной-экспортером нефти, первые, со всей ее военной мощью, могут конфисковать или заморозить эти активы или иначе ограничить их использование".

Этот важный шаг совпадает с другими недавними событиями, включая новость, что Китай "заставит" Саудовскую Аравию торговать нефтью за юани. Если это произойдет, то остальная часть глобального нефтяного рынка может последовать его примеру, что означало бы катастрофу для доллара США как мировой резервной валюты.

"Я полагаю, что цена нефти в юанях уже на подходе", — говорит экономист каналу CNBC. Эти две истории тесно связаны между собой. Это — видимый во всех деталях вызов англо-американскому мировому порядку. Кроме того, Россия и Китай без лишнего шума работают над тем, чтобы укрепить свои позиции в торговле драгметаллами/золотом, вероятно, готовясь к введению новых, "обеспеченных золотом" стандартов торговли», — .

Тогда же мы предполагали, что к данной системе гарантированно присоединятся еще два экспортера нефти из первой десятки — Иран и Венесуэла. Причины те же, что и у РФ — не самые теплые отношения с США. Чтобы не быть голословным, просто посмотрим на статистику. Всего, по данным ОПЕК, в прошлом году было добыто 75476 тысяч баррелей в день. А вот первая десятка стран по добычи нефти и проценты их добычи.

Таким образом, мы видим стандартную китайскую внешнеполитическую линию по построению многополярного мира — четыре страны из 10 уже ушли от доллара в расчетах за нефть, а Иран и за импорт, планомерная работа по уходу доллара с позиции главной резервной валюты. Работа долгая и планомерная.

Впрочем, это тихая работа только на первый взгляд, против трех стран из них США уже ввело санкции, в двух ведущих транзитных странах для «Нового шелкового пути» — Мьянмы и Казахстана — развернута серьезная работа по их «переориентации» на США. Однако самая жуткая и страшная «тихая война» сейчас разворачивается в Африке, о чем мы расскажем в следующем материале.

Остается закономерный вопрос: когда уйдет от доллара Россия и уйдет ли? Но здесь есть множество своих подводных камней: от нежелания оказаться в зависимости у Китая до идейных гайдаровцев в экономическом блоке правительства.

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