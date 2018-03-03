Во время столкновений под Верховной Радой 3 марта пострадали как минимум три представителя средств массовой информации — Сергей Нужненко, Богдан Кутепов и Владислав Красинский.

По меньшей мере трое журналистов — Сергей Нужненко (Радио Свобода), Богдан Кутепов (Громадське) и Владислав Красинский (Insider) — пострадали во время столкновений под Верховной Радой в субботу, 3 марта. Об этом сообщает со ссылкой на Институт массовой информации.

По словам пострадавшего Сергея Нужненко, в момент нападения он снимал на видео утренние события под Радой. При нем было удостоверение журналиста, которое держал перед собой. Камера была направлена в сторону палаток активистов. Вдруг сотрудник полиции подошел к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В то же время Кутепов сообщил, что человек в черном мундире с закрытым лицом ударил его ногой и назвал «уродом».

А Красинский опубликовал видео, на котором видно, как его выталкивают с территории палаточного городка полицейским щитом.

«Получил пинков от тактиков, была угроза применения слезоточивого газа — полицейский размахивал им перед лицом, одновременно выталкивая щитом за периметр палаточного городка», — рассказал Красинский.

В полиции пока ситуацию не комментировали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира