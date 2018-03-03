|Смутное предчувствие
|03.03.2018 19:46
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Решения Трампа по стали и алюминию ведут либо к новой Великой Депрессии, либо к Третьей мировой войне
Константин Семин
Двое неприметных с виду мужчин, о которых крайне важно вспомнить на этой неделе. Это американский сенатор Рид Смут и конгрессмен Уиллис Хоули. Соавторы одноименного закона о тарифах, введенного летом 1930-го года и сыгравшего малоизвестную, но колоссальную роль в мировой истории. Акт Смута-Хоули, ставший реакцией бизнеса на приступ Великой Депрессии, вводил заградительные пошлины сразу на 20 000 ввозившихся в США товаров. Самые высокие пошлины за сто лет. Тысяча видных экономистов умоляла президента Гувера не делать этого, а один из ближайших советников вспоминал потом:
Именно с закона мормонского проповедника Смута в мировой экономике началась самая настоящая смута, серия торговых войн, переросших впоследствии в войну не торговую. Всего за два года до этого экономический форум под эгидой Лиги Наций, проходивший тогда не в Давосе, а в Женеве, призывал политиков к большей открытости и снижению таможенных барьеров. Вышло ровно наоборот. Началась битва тарифов по принципу "глаз за глаз, зуб за зуб". В смуту были втянуты 23 государства — от Канады до Германии и Италии, где в полном соответствии с прогнозом Лэймона штурвал окончательно перехватили националисты.
После фактического запрета на ввоз солнечных панелей и стиральных машин введение 25% заградительных пошлин на импорт стали и 10% на импорт алюминия — еще один шажок к возвращению Америке статуса "снова великой". Однако для этого — вопреки всем обязательствам перед ВТО — Америке придется сделать менее великими Китай, Евросоюз и много кого еще. Да, именно так выглядят теперь правила игры.
Сталь и алюминий - стратегические металлы. Накануне Трамп пояснял: "мы не должны покупать сталь у тех, с кем воюем". До сих пор Америка воевала, кажется, исключительно с террористами. Но ведь не террористы же продают ей сталь? Объявление торговой войны совпало с прибытием в Вашингтон спецпосланника из Пекина.
И вот гостя вместа хлеба и соли встречают ударом под дых. Трудно сомневаться в том, что товарищи из Пекина не останутся в долгу. Многие наблюдатели предполагали, что Лю приехал не просто так, а с задачей разъяснить американцам смысл тектонических сдвигов, произошедших только что в китайской политической системе.
Система сложной и коллективной преемственности, исключавшая для руководителей возможность занимать высший пост больше двух сроков, сложилась благодаря Дэн Сяо Пину. Она была результатом бурной и драматичной внутрифракционной борьбы, в результате которой партийные элиты красного Китая договорились не раскачивать лодку и не выдвигать из своей среды новых вождей, подобных Великому Кормчему. И вот новый Кормчий? А китайский рыночный социализм обретает сильного, национально ориентированного лидера. Лидера, точно так же, как и Трамп, мечтающего видеть свою страну "снова великой".
Справедливости ради — на Китай приходится лишь 2% американского стального импорта, а общий физический объем за год и так сократился почти вполовину. Китай производит 800 миллионов тонн стали в год. И это крупнейший в мире производитель алюминия. То есть дело тут не в деньгах, а в национальной гордости. И действительно — помериться этой гордостью в мире становится все больше и больше желающих.
Очередь из задетых и уязвленных Трампом будет длинной. В ней наверняка окажется американский союзник по НАТО... Турция, продающая американцам свой ежегодный миллион тонн стали. И вот ведь какая историческая закономерность.
Точно так же, как в США, Китае, Индии, Израиле и многих других странах — здесь тоже есть крепкий национальный руководитель, готовый отстаивать за честь страны, сплотив вокруг себя патриотов. Все лидеры, все партии, на всех континентах — правые. Обычно это значит, что виноватых не найдут.
Вот эта запутанная смысловая цепочка, сплетающая национальную гордость с интересами национальных корпораций уже не раз в истории от безобидных торговых споров к спорам с применением оружия массового поражения. История сенаторов Смута и Хоули с их тарифным актом 30-го года — лучшее напоминание об этом.
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