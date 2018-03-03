Решения Трампа по стали и алюминию ведут либо к новой Великой Депрессии, либо к Третьей мировой войне

Константин Семин

Двое неприметных с виду мужчин, о которых крайне важно вспомнить на этой неделе. Это американский сенатор Рид Смут и конгрессмен Уиллис Хоули. Соавторы одноименного закона о тарифах, введенного летом 1930-го года и сыгравшего малоизвестную, но колоссальную роль в мировой истории. Акт Смута-Хоули, ставший реакцией бизнеса на приступ Великой Депрессии, вводил заградительные пошлины сразу на 20 000 ввозившихся в США товаров. Самые высокие пошлины за сто лет. Тысяча видных экономистов умоляла президента Гувера не делать этого, а один из ближайших советников вспоминал потом:

ТОМАС ЛЭЙМОН (THOMAS LAMONT): Я практически встал на колени перед Гувером, чтобы он заблокировал закон. Ведь это неминуемо разожгло бы национализм по всему миру.

Именно с закона мормонского проповедника Смута в мировой экономике началась самая настоящая смута, серия торговых войн, переросших впоследствии в войну не торговую. Всего за два года до этого экономический форум под эгидой Лиги Наций, проходивший тогда не в Давосе, а в Женеве, призывал политиков к большей открытости и снижению таможенных барьеров. Вышло ровно наоборот. Началась битва тарифов по принципу "глаз за глаз, зуб за зуб". В смуту были втянуты 23 государства — от Канады до Германии и Италии, где в полном соответствии с прогнозом Лэймона штурвал окончательно перехватили националисты.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Дошло до того, что наша страна не может обеспечить себя сталью и алюминием. И давайте говорить прямо - если это так, без стали алюминия — у вас просто нет страны. Это другая страна. Нам это нужно для обороны. Мы подпишем документ на следующей неделе. Мы защитим вас.

После фактического запрета на ввоз солнечных панелей и стиральных машин введение 25% заградительных пошлин на импорт стали и 10% на импорт алюминия — еще один шажок к возвращению Америке статуса "снова великой". Однако для этого — вопреки всем обязательствам перед ВТО — Америке придется сделать менее великими Китай, Евросоюз и много кого еще. Да, именно так выглядят теперь правила игры.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не обвиняют другие страны. Слушайте, когда я был в Китае, я говорил, председателю Си, я очень его уважа: Я не обвиняю тебя. Как я могу тебя обвинять в том, что тебе удается зарабатывать на нас 500 миллиардов долларов в год? Кто-то же утверждал эти сделки. Хотя им и должно быть стыдно. Наша стальная и алюминиевая промышленность обезглавлены. Мы исправим это.

Сталь и алюминий - стратегические металлы. Накануне Трамп пояснял: "мы не должны покупать сталь у тех, с кем воюем". До сих пор Америка воевала, кажется, исключительно с террористами. Но ведь не террористы же продают ей сталь? Объявление торговой войны совпало с прибытием в Вашингтон спецпосланника из Пекина.

ФОРБС: Один из главных экономических советников китайского рукводства Лю Хе посещает США, чтобы обсудить сотрудничество. Впрочем, кажется маловероятным, что Лю удастся изменить негативный настрой администрации Трампа по отношению к Китаю.

И вот гостя вместа хлеба и соли встречают ударом под дых. Трудно сомневаться в том, что товарищи из Пекина не останутся в долгу. Многие наблюдатели предполагали, что Лю приехал не просто так, а с задачей разъяснить американцам смысл тектонических сдвигов, произошедших только что в китайской политической системе.

ТАСС: Накануне обнародованы предложенные ЦК КПК проекты поправок в основной закон страны: руководство партии выступило с инициативой исключить из конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд"... Это позволит председателю КНР Си Цзиньпину переизбраться на новый, третий срок в 2023 году.

Система сложной и коллективной преемственности, исключавшая для руководителей возможность занимать высший пост больше двух сроков, сложилась благодаря Дэн Сяо Пину. Она была результатом бурной и драматичной внутрифракционной борьбы, в результате которой партийные элиты красного Китая договорились не раскачивать лодку и не выдвигать из своей среды новых вождей, подобных Великому Кормчему. И вот новый Кормчий? А китайский рыночный социализм обретает сильного, национально ориентированного лидера. Лидера, точно так же, как и Трамп, мечтающего видеть свою страну "снова великой".

ХУА ЧУНЮН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИТАЙСКОГО МИД : Мы призываем США к сдержанности в применении протекционистских мер. Если американскому примеру последуют другие страны, это неминуемо скажется на состоянии всей мировой торговли. МЕЙ СИНЬЮ, СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ КНР (ПРОВЕРИТЬ НАПИСАНИЕ ИМЕНИ): Мистер Трамп сделал свои заявления в момент, когда в США приехал Лю Хе. Это сделано чтобы оказать давление на Китай. Такая тактика может испугать малые страны, но Китай — большая страна. Нас часто пугали за последние 30 лет.

Справедливости ради — на Китай приходится лишь 2% американского стального импорта, а общий физический объем за год и так сократился почти вполовину. Китай производит 800 миллионов тонн стали в год. И это крупнейший в мире производитель алюминия. То есть дело тут не в деньгах, а в национальной гордости. И действительно — помериться этой гордостью в мире становится все больше и больше желающих.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОКОМИССИИ (ЮНКЕР): Десятилетиями Евросоюз был надежным союзником США. Мы не будем молча глядеть на то, как нашу промышленность атакуют несправедливыми мерами, ставя под угрозу тысячи рабочих мест. Европа пример встречные меры против США, чтобы выправить ситуацию. ТАДАКИ ЯМАГУЧИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА СТАЛЕПРОМЫШЛЕННИКОВ ЯПОНИИ: Поступок Вашингтона недальновиден и наивен. Он вызовет ответную реакцию даже со стороны союзников США и нанесет вред не связанным с производством отраслям американской экономики.

Очередь из задетых и уязвленных Трампом будет длинной. В ней наверняка окажется американский союзник по НАТО... Турция, продающая американцам свой ежегодный миллион тонн стали. И вот ведь какая историческая закономерность.

Точно так же, как в США, Китае, Индии, Израиле и многих других странах — здесь тоже есть крепкий национальный руководитель, готовый отстаивать за честь страны, сплотив вокруг себя патриотов. Все лидеры, все партии, на всех континентах — правые. Обычно это значит, что виноватых не найдут.

Вот эта запутанная смысловая цепочка, сплетающая национальную гордость с интересами национальных корпораций уже не раз в истории от безобидных торговых споров к спорам с применением оружия массового поражения. История сенаторов Смута и Хоули с их тарифным актом 30-го года — лучшее напоминание об этом.

НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС: На прошлой неделе на Гавайях состоялись секретные учения Пентагона по мобилизации войск и ведению войны на Корейском полуострове. Военные просят не считать это признаком неизбежности операции. По словам участвоваших в учениях командиров, предполагается, что d первые дни войны может быть ранено 10 000 американских солдат. Количество жертв между гражанского населения будет исчисляться сотнями тысяч. Сейчас генералы опасаются, что войну может спровоцировать незначительный случай. Например, досмотр корейского судна в рамках введенной против КНДР экономической блокады. Военное планирование продолжается. Вся операция еще не получила названия. Однако отряды спецназа уже прикреплены к боевым группам под условным обозначением Трезубец и Сокол.

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