Недооценка противника дорого обошлась США - Россия возродилась. Точка в холодной войне еще не поставлена

Константин Мочар

Сейчас практически «общим местом» является мнение, что после развала Советского Союза и установления моно-полярного мира США допустили массу ошибок на международной арене, связанных с неправильной оценкой своих противников, сторонников и ситуации в целом - связанных с неправильной внешнеполитической стратегией США. И практически всюду это происходило сначала с элементами прокси-войны, или войны гибридной, а затем и прямыми военными действиями, как бы международными вооружёнными силами, а на самом деле американскими войсками, состоящими из солдат стран НАТО в их подчинении.

США ставят в вину непродуманные действия в Югославии, разрушившие страну и надолго посеявшие беспорядок на Балканах. И точно также - военные действия в Афганистане, после которых отношения между исламистами и законной властью страны только усугубились, количество ежедневно гибнущих людей резко увеличилось, площади посева опиумного мака выросли в 32 раза, а контрабанда опия – на 50%. Это касается и Ирака, государство которого почти уничтожено, а количество погибших иракцев, по разным оценкам, уже достигло около миллиона. Хаос и многочисленные жертвы, практически разрушенную государственность получила и процветающая до 2011-го года Ливия, чуть не был уничтожен Египет...

Однако, если мы вспомним теорию управляемого хаоса Стивена Манна, которая, по многим неофициальным сообщениям, поставлена чуть ли не в основу международной политики США, если вспомним русскую поговорку «ловить рыбку в мутной воде», очень хорошо объясняющую основные аспекты вышеуказанной теории, то всё становится предельно ясным. А именно то, что, где-то даже допуская полу-признание в ошибочности своих вышеназванных действий, их на самом деле США ошибками не считает. Мнение же людей только мира их, похоже, не очень интересует, тем более что с помощью во многом подконтрольных США мировых СМИ они это мнение довольно успешно меняют, рисуя ту иллюзию, которая их устраивает.

Однако действия США против России – тема «отдельная», стоящая совершенно «особняком». Не будем теперь касаться вопроса развала СССР, так как при попытке его серьёзного исследования наша статья рискует превратиться в многотомную монографию. Да и не факт, что обоснования, выделение основных причин и основных виновников развала, удовлетворят большинство читателей. Тем более, и тема у нас сейчас существенно более узкая, хотя и напрямую вышеуказанную глобальную тему затрагивающая.



Конечно, стоило бы сказать, что стратегически США проиграли ещё до своего рождения, ещё тогда, когда многие из будущих первых поселенцев, люди, менталитет которых станет во многом основой менталитета среднего жителя США, «встали на сторону зла», вышли воровать и грабить на «узкие дорожки» старой Европы. Ведь именно многих из подобных персонажей, как более активных, меньше подверженных гипнозу инерции, Старый Свет успешно выдавит за океан.

Конечно, первыми «белыми» жителями Нового Света за океаном были не только люди с очень гибкой совестью или полным её отсутствием. Но поскольку приходилось выживать, думая о самых первичных потребностях из пирамиды потребностей американца Абрахама Маслоу, отвоёвывать себе место под солнцем, беспощадно уничтожая коренных жителей, то «высокие морально-этические устои» приходилось отложить на потом. Типа, потом в церкви грехи отмолим: сначала всех поубиваем, а потом искренне помолимся о спасении их языческих душ.

Конечно, здесь сразу вспоминаются индульгенции католиков, когда «можно было даже купить прощение грехов, например, за убийство ближнего заранее; получить деньги за "заказ", заплатить "малую толику" за индульгенцию, после чего уже совершенно спокойно, с "чистой совестью", пойти и убить».

Поэтому и укрепилась на самом деле, реально, в основе их изначально западно-европейского менталитета «польза, а не справедливость» вместо главенства справедливости. Но надо осознавать – поскольку подобное входит в противоречие с божественными заповедями (и «золотым правилом» нравственности), положенными в основу человеческого общежития, поскольку всё это ведёт к расчеловечиванию и, тем самым, к уничтожению общества, то стратегически, в долгосрочной перспективе, носители подобной этики будут проигрывать.

Однако «вернёмся к нашим баранам», которые считают себя не просто самыми умными, а даже исключительными. Известно, что с 1991-го США потратили на так называемую «демократизацию» бывшей Украины, то есть на отрыв её от России и превращение в Анти-Россию, около 5 млрд долларов. И теперь, даже по ряду высказываний американских влиятельных политиков, а не только по анализу сложившейся ситуации, мы видим, что США во многом не достигли своих целей.

Да, где-то удалось осуществить многовековую мечту Запада, оторвать от России её юго-западные земли и превратить их, вместе с людьми, в анти-Россию, в оружие против неё. Но было и понимание «демиургов» данного процесса - наших глобальных врагов, что это те же люди, что и в России, без гарантии, что отрыв этот долговременный. Поэтому и решили наши враги максимально «утилизировать» русских (жителей и собственно России, и бывшей Украины – потомков бывших Новороссии, Малороссии, Подкарпатской и Галицкой Руси) в братоубийственной войне «до последнего украинца».

Причём, постарались начать войну по возможности быстрее. Пока не рассеялся националистический и про-западный дурман, пока ежедневно пустеющий холодильник не заставил народ всё больше плевать на экран зомбоящика. Пока недогосударство не схлопнулось, не произошло его переформатирование в государство новое, федеративное, снова братское России и переходное к вступлению в её состав или перетеканию отдельными регионами и по мере готовности.

Не удалось реализовать и вторую тактическую цель в войне против России – превратить «непотопляемый авианосец» Крым в военно-морскую и военно-воздушную базу США, превратить Чёрное море в их внутреннее море. С учётом того, конечно, что (на тот момент) слуги-клиенты США Турция, Болгария и Румыния уже входят в НАТО, а бывшая Украина во многом является «марионеткой» США и завтра может быть принята в НАТО.

То есть не удалось получить возможность задействовать свои морские ракеты средней и меньшей дальности, не входящие в договор РСДМ Рейгена-Горбачёва, для обстрела территории России вплоть до Омска и Новосибирска, не получился и «бонус» - угрожать данными ракетами Ирану и Индии и даже «дотягиваться» до Китая.

Понятно, что произошло это по единственной причине: в мировой «шахматной» партии США недооценили своего основного геополитического противника – Россию и «лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

Об этом я частично уже раньше: «В эйфории от победы в холодной войне над Советским Союзом, власти США посчитали, что дело почти сделано, что Россия больше не поднимется. И, похоже, решили сэкономить на специалистах по России — старых разогнали, а новых не нашли и не подготовили. Но когда некому подсказать, когда не очень понимаешь, как могут действовать твои противники, то тебе ничего больше не остаётся, как «судить по себе».

При этом они уже совершенно не понимали коренного отличия как менталитета русских от своего (именно для русских главное справедливость, а не польза), так и того, что русский от давления не теряется, не «болеет», а, наоборот, перестаёт «спать» и мобилизуется. Что именно трудности и являются спасением России, заставляют нас, как говорится, слезть с печи».

А ещё в оценках России, уже мало профессиональных, на мозг политиков США, похоже, подсознательно «давил» чуть ли не основной американский, обыденный критерий - «если ты такой умный, то почему такой бедный». То есть, если Россия превратилась в бедную третьеразрядную страну, то и её руководство можно уже не считать серьёзными, умными противниками.



Наш рассказ пока не закончился, но давайте точку зрения временно поменяем на американскую. По ней, как известно, русские продолжают являться экзистенциальной угрозой для Запада: «Чуть позже мы, «крутые и исключительные» американцы, окончательно разберёмся с ними, но пока некогда. Пока надо окончательно «разрулить» с Ближним Востоком, пока Китаю пригрозить, что-то там в Южно-Китайском море опять, Северная Корея, Ким Чен Ын… И внутри США очередные проблемы, финансовый рынок снова, того гляди, грохнется, верхнюю планку внешнего долга опять передвинуть, Германия с экспансией своих товаров наглеет, новые миллиардные штрафы им пора «выкатить», вообще Европу продолжать строить».

А Россия, всё ещё бедная, что-то там понемногу досаждает. Сначала как слабый комар, надоедливый, но которого легко прихлопнуть. Если, правда, поймаешь…

Мюнхенская речь Путина: «Однако… наглеет «парниша»! Ничего, скоро Мишико всё сделает, как надо». И вот война 08.08.08, и её неожиданный итог, с русскими танками в Тбилиси и Саакашвили, в панике жующем галстук: «Не, ну цэ ваще! Однако СМИ в наших руках, которые самые исключительные, а как всё было на самом деле, мы всему миру нарисуем! Как, вы ещё не знаете, что главное не то, как было, а как показали!?» - И так в этой инфоиллюзии, в «засовывании» только мира в Матрицу американцы преуспели, что и сами в эту иллюзию поверили, и опять расслабились.

Вот, и Болотная, много криков, ещё больше лживых эмоций и информационных фейков: «Странно… Ничего, скоро мы Россию на Украине «сделаем»!»

Но вот и горящие покрышки в Киеве, «небесная сотня», переворот, «победа демократии», скоро «Рашкафсё».

И вдруг… Крым возвращается в состав России, и невероятный подъём только русского народа! И американцы в полной «несознанке»: «Ы-ы-ы…!» - как будто штыком в эту самую, которая у 68 процентов американцев на фаст-фуде разжиревшая, словно на кол посадили! И война с Россией, «до последнего украинца», всё никак не начнётся…

А дальше Сирия, и, оказывается, ВКС России – это что-то! А дальше Турция, и турецкий «султан», которого, оказывается, Путин может «построить» почище казанского, с его «президенством» и переводом школ только на татарский язык!

Затем снова Сирия, и… «США давай до свиданья!»: «Как-а-к это!?»

И… речь Путина, «Послание Федеральному собранию». С очень конкретным подтекстом – теперь свою противоракетную оборону можете засунуть себе в одно место, то самое, которое на американском фаст-фуде разжирело: «Слышь, Иван, это что же получается? Мы, вот, строили, строили своё ридное американское ПРО, и, наконец, построили, и… Слышь, обидно-то как, а!?».

Но логика жизни неумолима, и Россия как птица Феникс снова возрождается после того, как все думали, что она уже умерла. Многие так думали. Но они ошибались.

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