Ну, что? Путин послал Федеральному собранию письмо.

Однако по сути, это не рутинная программа развития страны на ближайший год, а программа на весь новый президентский срок – это программа Путина, как кандидата. И развитие это не рутинное – это развитие прорывное.

Фактически, Путин официально заявил о намерении России перевалить постиндустриальный барьер, к которому мировая цивилизация подошла в начале XXI века. Сам барьер вроде бы и признавался, но дальше частных разговоров дело не шло. Сейчас Россия начинает движение – когда борьба пойдет за темп прогресса общества и государства – и с конкурентами на международной арене, и с существующей собственной системой. Осознанное движение.

Важнейший элемент рывка за барьер – выработка чего-то принципиально нового, что позволит изменить производство и всю жизнь. С этим пока не очень. Ну, да, знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Однако процесс не одномоментный – бесспорно, расчет на то, что на выходе нечто само появится.

А пока указаны стратегические направления:

- демография. Нас мало, а в ближайшей перспективе будет еще меньше. Поэтому ставка на интенсификацию медицины и предметную борьбу с раком – навалимся на онкологию всем нашим миром;

- экология. Массовое внедрение природоохранных систем. Переноса сроков ни для кого больше не будет – просто уже нельзя;

- улучшение жилья. В 1,7 раз. Сделать ипотеку доступной для всех – включая молодежь;

- комплексное преобразование пространства обитания – городов и селений. На эти цели расходы удвоятся. А и то верно – не одной же Москве жировать;

- продукты питания. Превратить Россию в мирового поставщика продовольствия;

- транспорт. Обеспечить связанность страны. Развить коммуникационную инфраструктуру, прежде только, автодороги и авиасообщение;

- цифровые технологии – формирование цифрового мира (создание, хранение и обработка больших массивов данных, цифровая торговля, беспилотный транспорт, искусственный интеллект);

- образование. Ставка на обучение работе в команде и планирование своего будущего уже в школе;

- сохранение и укрепление своей культурной идентификации. Через формирование системы культурных центров.

В итоге:

- увеличить в середине следующего десятилетия ВВП в 1,5 раза;

- и обеспечить темпы экономического роста выше мировых. И это при низкой инфляции (привет Глазьеву!).

При этом по части продовольствия, транспорта (Россия становится мостом между Западом и Востоком) и цифрового мира предполагается захват ведущих позиций на планете. Собственно, эти три аспекта и есть русская программа решения постиндустриальной проблемы.

А еще мы потрясли ядреной дубиной. Чтобы ни у кого из «партнеров» даже мысли не возникло помешать нам тот барьер прорвать. Чтобы дошло до самых тупых из пиндосов. Президент заявил о реальной поставке в войска новейших вариантов этой дубины:

- баллистических и крылатых ракет неограниченной дальности;

- авиационных гиперзвуковых (больше 10 махов) высокоточных ракет;

- стратегических гиперзвуковых (более 20 махов в плотных слоях атмосферы!) крылатых ракет;

- подводных беспилотников большой дальности, в разы превосходящих по скорости любые субмарины;

- боевых лазеров большой мощности.

И такое непринужденное помахивание означенной дубинкой, в общем, новинка президентских посланий.

Русский медведь долго сосредотачивался. Теперь он прыгнул.

PS. Любопытно, что комментаторы обращают внимание на что угодно, цепляются к уже не раз дававшимся обещаниям, ёрничают или восхищаются ракетами. Кроме главного: Россия рванула за постиндустриальный барьер.

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