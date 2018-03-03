На наших глазах рождается новая цивилизация

Мир меняется. Былая геополитическая и военно-стратегическая гегемония Запада безвозвратно утеряна. Уходит в прошлое большой, многовековой пласт истории человечества, главной характеристикой которого было глобальное доминирование западной цивилизации. В огне региональных столкновений и кровавых побоищ, в воронках подлых информационных провокаций и тайных кибератак, в пылающем тигле межнациональных, межрелигиозных и социально-экономических конфликтов, отчаянно балансируя на грани третьей Мировой войны, рождается новый мир.

Какую роль Провидение предназначило сыграть России в этом новом, яростном, грозном, клокочущем мире? Какие свершения, какие испытания и битвы предстоят нам прежде, чем Третий Рим – эта новая историческая форма древней Русской Империи, бессмертной священный Руси – предстанет перед изумлённым человечеством во всём своём державном величии и духовном великолепии?..

1 марта 2018 года, выступая в Москве с очередным посланием Федеральному собранию России, Владимир Путин торжественно объявил о создании целого ряда новейших комплексов стратегического вооружения с фантастическими боевыми характеристиками. Речь идёт, в частности, о гиперзвуковых боевых блоках «Авангард», способных маневрировать в атмосфере с невероятной скоростью в 7 км. в час. О высокоточной крылатой ракете с ядерной энергетической установкой и действительно неограниченной дальностью полёта. О подводном малошумном боевом роботе с мощным атомным реактором на борту, способном длительное время патрулировать в океане на огромных глубинах и атаковать намеченную цель с колоссальной скоростью. Об авиационном комплексе «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, летящей на скорости 3,5 км. в секунду и в считанные минуты способной уничтожить любую цель на расстоянии до 2 000 км. от точки пуска.

Но прежде, чем начать разговор об оружии, Путин подчеркнул особый, судьбоносный характер этого своего Послания и нынешнего исторического момента вообще. Он охарактеризовал его, как переломный период, изменения в ходе которого носят глобальный, цивилизационный характер. Сегодня, сказал президент, на наших глазах, рождается новая цивилизация. А для того, чтобы Россия заняла в этом зарождающемся новом мире достойное место, нам нужна воля к победе. Сплочённость. Единство. Готовность к борьбе. Только тогда XXI век станет временем новых русских достижений, прорывов и побед!

Достижению именно этой цели и должны служить наши новые стратегические оружейные комплексы. Первый, который Путин назвал «Авангардом», представляет собой соединение межконтинентальной баллистической ракеты (например, тяжёлой МБР нового поколения «Сармат») с планирующими гиперзвуковыми боевыми блоками. Будучи выведенными ракетой-носителем в космос, на высоту в несколько сотен километров, эти блоки отделяются от носителя и резко «ныряют» вниз, в атмосферу, на высоту 40-100 км. Такие высоты недоступны ни средствам ПВО (слишком высоко для них), ни средствам ПРО (слишком низко). И вот в этом коридоре высот, в облаке пылающей плазмы, гиперзвуковые глайдеры летят с фантастической скоростью (до 7 км. в сек.), при этом активно маневрируя и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости.

Надо ли говорить, что они абсолютно недоступны ни для каких противоракетных систем – ни нынешних, ни тех, что могут быть разработаны в ближайшие 30-40 лет? Более того, эти боевые блоки могут применяться также в неядерном варианте, и тогда они становятся идеальным оружием т.н. «быстрого глобального удара», способного удивить любую точечную цель в любом уголке планеты менее, чем за час с момента принятия решения о её уничтожении.

Второй комплекс, названный Путиным «Кинжалом», представляет из себя соединение модернизированного сверхзвукового истребителя-перехватчика Миг-31БМ и авиационной гиперзвуковой ракеты, летящей со скоростью 3,5 км. в сек. на высоте около 40 км. на дальность до 2 000 километров. И это – настоящая сенсация! Ибо Миг-31, способный развивать скорость до 3 000 км. в час, может в считанные минуты доставить такую ракету в точку пуска, удаленную от аэродрома на многие сотни, если не тысячи километров, что в итоге увеличивает дальность поражения цели «Кинжалом» до трех-четырех и более тысяч километров. Учитывая, что ракета этого комплекса надёжно управляется на всем протяжении полёта и имеет собственную головку самонаведения, необходимую для захвата и поражения цели на конечном участке траектории, она становится «абсолютным оружием» для поражения, например, американских авианосных группировок, у которых не остаётся ни единого шанса сбить своего гиперзвукового могильщика…

Третий хитрый, т.н. «глобальный» ракетный комплекс, о котором рассказал в своей речи Путин, на первый взгляд кажется чистой фантастикой. Речь идёт о крылатой ракете, созданной на базе знаменитой Х-101, прекрасно зарекомендовавшей себя в Сирии при пуске со стратегических бомбардировщиков Ту-160М и Т2-95МСМ, и имеющей, по словам самого Путина, дальность до 4 000 км. Так вот, новая версия этого супероружия имеет… неограниченную дальность! Да-да, вы не ослышались – именно неограниченную дальность, которая достигается за счёт того, что в корпус этой чудо-ракеты, диаметр которого всего-то 74 сантиметра, наши учёные, конструкторы и технологи сумели установить ядерный двигатель! И теперь, будучи установлена, к примеру, на модернизированный вариант ОТРК «Искандер» и запущенная откуда-нибудь из глубин сибирской тайги, эта ракета способна поражать цели в Лондоне или Вашингтоне, в Австралии или Южной Африке, да вообще где угодно, в любой точке нашей планеты! При этом лететь к цели она будет «по-умному», огибая рельеф местности на минимальных высотах, по сложной траектории, далеко облетая те опасные участки, зоны и направления, где может быть развёрнута вражеская ПРО.

И, наконец, четвёртый комплекс стратегического оружия, рассекреченный Путиным, являет собой принципиально новый тип подводного робота, также снабжённого ядерным реактором, имеющего неограниченную дальность и способного тихо подкрадываться к цели на огромных глубинах, а потом по команде атаковать врага с колоссальной скоростью, в разы превышающей скорость лучших современных торпед. Первая информация об этом комплексе появилась в конце 2015 года, когда в объектив журналистов как бы «случайно» попал документ о некоей чудо-торпеде под названием «Статус-6», несущей термоядерный заряд чудовищной силы в 100Мт на дальность до 10 000 км. Однако тот подводный робот, о котором Путин рассказ 1 марта, по всем параметрам превосходит «Статус»: он имеет неограниченную дальность хода и может применяться не только против стационарных береговых целей, но и против мобильных, например – против ударных корабельных группировок на маршрутах развёртывания…

Стоит ли говорить, что такое оружие кардинально меняет хитрый баланс сил в мире? И хотя Пентагон устами своего официального представителя уже бодренько отрапортовал, что он «не удивлён» словами русского президента и в речи Путина для него «нет ничего нового», на самом деле, это, конечно, не так.

На самом деле выступление Путина – колоссальный удар по всей военной структуре и военной доктрине Соединённых Штатов, оружие которых – даже перспективное, то, которого ещё и в природе нет, которое американцы только собираются разработать – перед лицом новых стратегических комплексов России становится ненужным, заранее устаревшим хламом. А многие сотни миллиардов долларов, уже потраченные, и другие сотни, которые только собираются потратить – выкинутыми на помойку…

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

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