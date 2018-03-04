

Жалко же дураков.

Несколько дней назад я как раз закончил и отправил заказчику доклад о состоянии энергетического сектора Украины, где написал, что «запасы газа в ПГХ (подземных газохранилищах) на 26% выше, чем на аналогичную дату прошлого года, а это значит, что отопительный сезон на Украине будет пройден без особых трудностей».

А вот и фиг. Стоило только «Газпрому» разорвать контракты с «Нафтогазом», вернуть деньги за март и прекратить поставки — как сразу же начались проблемы. Экстренные заседания правительства и СНБО, закрытие школ и детских садов, истеричное пение в караоке на мотив «Океана Эльзы» в два голоса Кобелева и Порошенко «Пид-кру-ты, я благаю, пидкруты!» и так далее.

Главное, ещё когда слушал заседание так называемого правительства на этот счёт, где Кобелев говорил, что им не хватает примерно по 10 миллионов кубов в день, думал «А, ничего страшного, у них там в ПГХ примерно 10,6 миллиарда кубов, из них половина извлекаемые запасы, так что при таких темпах даже при дефиците хватит на несколько сотен дней».

Но нет. Во-первых, недостаток оказался не 10, а порядка 20-25 миллионов кубов в сутки. А во-вторых, я не учёл одно обстоятельство…

Каюсь, посыпаю голову пеплом, но «Рафик не уиноват». Сложно было учесть.

Вы понимаете, что на всех сайтах, фиксирующих количество газа в ПГХ, показывает, что его там действительно больше, чем в прошлом году. И Насалик с Коболевым в два голоса убеждённо рассказывали, что «всё хорошо, газа в хранилищах много».

Но есть одно большое «но» — ЧЕЙ это газ? Нигде не написано.

И раз они так бодро рапортовали, что запасов много, я по умолчанию думал, что газ «Нафтогаза». Ага, щаз! Весь этот газ (и даже неизвлекаемые остатки) уже давно европейский. А у Украины своих запасов газа нет вообще.

Только газ собственной добычи, но он сразу же полностью расходуется и его не хватает даже на текущие нужды. Собственные запасы Украины на околонулевой отметке.

Почти четыре года режим Порошенко это успешно скрывал, но вот благодаря возникшему форс-мажору правда и всплыла. Поэтому Киев в спешном порядке, втридорога, начал покупать «польский» газ, находящийся на хранении в украинских ПГХ.

Сейчас они спешно рапортуют, что «ситуация уже нормализировалась», но мы-то с вами уже знаем, что «король-то голый».

Так что, дарагие небратья, вас ждёт ещё много флэшмобов от вельмишановного: «#прикрути» газ, «#погаси» свет, «#закрой» кран, «#не считай» зарплату, «#положи» зубы на полку и так далее. И самое главное — #не думай!

Ведь все твои лишения — чтобы Путин не победил! А вовсе не ради этого…

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