Интервью с военкором и основателем проекта WarGonzo о новинках ВПК и оборонной тематике в послании Путина



Фото: dan-news.info

Значительная часть недавнего обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию была посвящена презентации новинок ВПК, и оборонная тематика стала одной из самых обсуждаемых тем недели. Военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов объясняет в беседе, что в этот раз в «гонке вооружений» Россия сделала ставку не на деньги и масштаб, а на интеллект и высокие технологии. Также в интервью «Реальному времени» он рассказал о других новинках в этой области: не имеющих аналогов тканях, экзоскелетах, в которых пойдут в горы и нейроинтерфейсе для управления техникой силой мысли.

«Умная» гонка вооружений

— Как вы оцениваете недавнюю презентацию новых видов оружия в послании президента РФ Владимира Путина? Может ли это быть сигналом к новой гонке вооружений?

— Я думаю, гонка вооружений и не прекращалась, как тут ей можно дать старт. И американцы куда больше уделяют этому внимания: сравните наши и их бюджеты на оборону. Наши бюджеты куда более скромные, но мы сделали ставку на «мозги», как я понимаю. На то, чтобы, затрачивая меньшее количество средств и производя меньшее количество оружия, создавать такие образцы оружия, которые могут достойно противостоять тотальному засилию наших оппонентов в этой области.

Это невозможно было бы без развития собственной науки. Вы знаете, в какой заднице были ученые лет 15—20 назад и какую роль эти люди сейчас играют. У них адекватные зарплаты и реальные перспективы. Они не уезжают пачками в Силиконовую долину. Это говорит о том, что Россия не страна прошлого, а страна будущего.

— Гонку вооружений часто называют фактором, который способствовал распаду Советского Союза. Может ли она сейчас оказать негативное влияние на страну?

— Мы же сейчас не соревнуемся в том, кто вложит больше денег в оборону, мы соревнуемся в интеллекте. Мы не гонимся за объемом, мы не страна, которая вкладывает бешеную часть своей экономики в развитие гонки вооружений, у нее деньги заканчиваются, и случается, например, дефолт. У нас принципиально иной подход, ставка на высокие технологии. А они необязательно должны нести с собой большие расходы. Достаточно иметь группу людей и вложиться в них, они смогут сделать то, что не сделать сотне заводов.

«В условиях гибридной войны, когда нет прямого столкновения «лоб в лоб», в основном играет роль то, чем вооружены обычные солдаты. У нас, например, есть костюм «Ратник». Фото mil.ru

Массовое поражение и локальные конфликты

— В послании в основном речь шла об оружии массового поражения. Но имеет ли смысл делать на него ставку, когда сейчас конфликты носят в основном локальный характер?

— Я тоже считаю, что в условиях гибридной войны, когда нет прямого столкновения «лоб в лоб», в основном играет роль то, чем вооружены обычные солдаты. У нас, например, есть костюм «Ратник». Вы посмотрите на наших ребят, которые воевали в Чечне. Или еще в 2008 году во время операции в Осетии — трудно было назвать нашу армию высокотехнологичной. А теперь посмотрите на ребят в ССО (силы специальных операций РФ, — прим. ред.), они превосходят любую американскую технику.

Сравните сейчас, например, наш и американский прицел, который стоит в пять-шесть раз дороже. Ну хорошо, наш, вероятно, еще не доведен до совершенства, но в реальном столкновении на земле по функционалу он не уступает Западу. И теперь наши спецы, которые привыкли закупать все для спецопераций на Западе, могут пользоваться нашими разработками.

— Наши разработки — это госкомпании или частные корпорации?

Прикольно, что это делают частные наши оружейники, как это было на Западе, а не просто госкорпорация. Если раньше спецслужбы пользовались всякими Steyr-Mannlicher (снайперская винтовка австрийского производства, — прим. ред.), то сейчас переходят на «Орсис» (бренд, под которыми выпускаются, в том числе снайперские винтовки – ред.) это уже наше производство, LOBAEV Arms (также бренд снайперских винтовок, — прим. ред.) —тоже частная компания, ребята ставят мировые рекорды по снайперской стрельбе на их винтовках. Я знаю, что по пистолетам идут перспективные разработки, которые смогут соперничать с [австрийским] Glock'ом, и это будет не [пистолет] Ярыгина или ПМ.

Снайпер Владислав Лобаев был первопроходцем в 2005 году. Было тяжело с точки бюрократических всех дел. Но после него стали появляться частные компании, которые могут создавать стрелковое оружие, которое может соперничать, например, с «калашом».

«Это делают частные наши оружейники, как это было на Западе, а не просто госкорпорация. Если раньше спецслужбы пользовались всякими Steyr-Mannlicher, то сейчас переходят на «Орсис», это уже наше производство, LOBAEV Arms — тоже частная компания». Фото mil.ru

Новинки ВПК: ткани, экзоскелеты и нейроинтерфейсы

— А есть сейчас в российском ВПК какие-то необычные разработки, не связанные с оружием массового поражения, но о которых тоже стоит знать?

Был секретный проект «Таволга», это материал специального назначения, разработки наших саратовских ученых. Ткань, которая по своим способностям в несколько раз превосходит распиаренный американский «Гартекст». Эту ткань может использоваться в космических условиях, при температурах до –200 градусов, и аналогов в мире этой ткани нет. Она может быть и военного, и гражданского назначения.

Те же экзоскелеты, о которых пока грезит весь мир, уже используются в медицине для восстановления после инсульта. Более того, с помощью экзоскелетов можно будет покорить горные вершины — это я вам маленькую интригу раскрываю, еще нигде об этом не писал. Идет подготовка, один из разработчиков российских по линии ВПК с помощью экзоскелета будет пытаться взойти на горную вершину.

Также я недавно совсем тестировал революционную технологию, нейроинтерфейс. Одевают на голову, условно говоря, такую шапочку с электродами, и ты можешь с помощью мысли управлять робототехникой. Она тоже двойного использования: сейчас используется в медицине, но во время боевых действий запросто можно управлять дроном и вести стрельбу.

— Я как-то сталкивался с этим нейроинтерфейсом на одном гражданском мероприятии. Самому не удалось протестировать, но тогда «нейропилоты» пожаловались, что рулить роботом при помощи такого интерфейса довольно тяжело.

— Я дроном управлял. Но могу сказать, что все зависит от человека и его подготовки. Немаловажную роль играют психологические особенности самого человека, особенно когда речь идет об армии. Далеко не любой человек может стать снайпером, не любой может стать артиллеристом. И далеко не каждый человек сможет мыслью управлять техникой, нужно иметь определенный уровень концентрации, психологической устойчивости.



«Я раньше думал, что мы в какой-то глубокой заднице в вопросе новых технологий. Если не брать такие крупные проекты, как «Искандеры» и прочие». Фото mil.ru

Но факт в том, что это вероятно. Над этим работают, и в ближайшую пару-тройку лет это можно довести (и уже доводится) до того состояния, что технологию можно будет использовать не только на выставках, но и, предположим, в войсках спецназа в условиях, например, городского боя. Предположим, в отряде СОБР будет пара специалистов, которые могут управлять таким образом. Это вполне вероятно, и это будет революция.

Я раньше думал, что мы в какой-то глубокой заднице в вопросе новых технологий. Если не брать такие крупные проекты, как «Искандеры» и прочие. Это все некий глобальный уровень и крайне далекий. Но есть штуки, в которых мы не уступаем ни японцам, которые славятся своей выосокотехнологичностью, ни американцам. Я, как человек, который родился в 85-м и сформировался в 90-е, до сих пор удивляюсь современным разработкам, думаю: «Да ладно, это мы сделали? Ни фига себе!». И думаю, что это круто, и это революция.

Медиакампания против Рогозина

— Недавно вы опубликовали , посвященную реакции медиасообщества и соцсетей на письмо Путина. Было много разной критики, например, что ролик с ракетой из 2007 года и так далее.

— Я не копался в этом, но я писал о том, что медиакампания была направлена против людей, которые занимаются ВПК, конкретно против [Дмитиря] Рогозина. Он пришел в ВПК в 2012 году и за 6 лет, может быть это громко будет сказано, поднял все с колен. Естественно, все это не нравится нашим оппонентам, которые не всегда действуют напрямую. Иногда они прибегают к помощи агентов влияния. Это не конспирология, это известные схемы, которые прозрачны и понятны.

Вот говорят о российском вмешательстве в американские выборы. Но американцы везде вмешиваются, в любые предвыборные кампании. Им выгодно создать определенный информационный фон, чтобы люди, которые отвечают за сферы, представляющие опасность для американцев и НАТОвцев, отстранились от дела, а на их место пришли более лояльные люди. Так понимаю, была инсайдерская информация, что именно ВПК будет посвящена ударная часть послания президента. И была поставлена задача перед медиаресурсами создать негативный фон против этого. Хотя у нас все круто.

Александр Артемьев

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