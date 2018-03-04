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Снегопад в Москве не прекратится до понедельника
04.03.2018 17:57

По информации Центра погоды ФОБОС, обрушившийся на столицу в ночь на воскресенье снегопад может стать самым мощным на последние 68 лет для 4 марта.

В этот день в Москве ожидается пасмурная погода, температура опустится до минус 9 градусов. В результате осадков в мегаполисе может выпасть около трети месячной нормы осадков, при этом прирост снегового покрова составит 10 сантиметров, передает . По прогнозам, снегопад пойдет на убыль лишь утром понедельника.

     

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