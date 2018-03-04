Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики — , имеющего огромное влияние на российскую образовательную политику, в конце февраля выступил с очередным «инновационно-реформистским» предложением. По его мнению, надо заменить преподавателей-лекторов, не писавших научных работ по своему предмету, на онлайн-курсы (лекции).

«Надо создавать систему, в которой вуз был бы должен замещать те курсы, которые у него читают люди, которые сами ничего не писали по этой теме, качественными онлайн-курсами. А это, к сожалению, довольно часто встречается в российских вузах. Чиновники министерства образования и науки должны разработать форму сетевых взаимодействий между вузами-донорами, которые создают онлайн-курс, и вузами-реципиентами, которые этот курс используют.

Экономический эффект будет достигнут, не когда отдельный студент возьмет онлайн-курс, а когда мы примем решение, что вот этот курс вычитаем из себя, а предоставляем студентам выбор из курса МИФИ, из Санкт-Петербургского университета и других», — приводит ТАСС слова Кузьминова. При этом ректор ВШЭ призвал внедрять данные курсы «жестко, принуждать вузы, которые не предоставляют такой возможности своим студентам».

Поскольку любая «инновация» штатных либерал-глобалистов всегда имеет какой-то подвох, а за их общими красивыми словами скрываются коварные планы, «Катюша» попыталась серьезно разобраться в вопросе. Идеи Кузьминова для нас прокомментировал председатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президент РАЕН, академик Георгий Фурсей:

«Это общая тенденция — заменить чтение лекций и непосредственное общение преподавателей и студентов онлайн-курсами. По этому поводу уже многие "инноваторы" высказывались. Все реформы Кузьминова и его команды носят совершенно деструктивный характер. Я часто критиковал активно внедряемую им "модульную" систему обучения с отказом от конкретных предметов.

Заменять активное личное общение с лектором на общение с экраном монитора недопустимо. Когда читают лекции, у студентов возникают вопросы, динамика общения с преподавателем. На занятиях должна быть дисциплина, чувство личности лектора, ощущение полной погруженности в учебный процесс. Можно быть прекрасным лектором или методистом — и при этом почти не писать научных работ. И если мы посмотрим на выдающихся ученых прошлого — Бора, Эйнштейна — у них нет сотен публикаций, а есть несколько фундаментальных исследований, определивших развитие всей цивилизации. Так что оценивать уровень подачи материала наших преподавателей только лишь по западному индексу Хирша, который предельно забюрократизирован, — совершенно неправильно. В советское время существовало даже заметное разделение — тому, кто много работал в науке, давали меньше часов на чтение лекций — и это было логично.

Чтобы представить себе все наглядно, сравните просмотр спектакля или концерта по телевизору или компьютеру, сидя дома за чашкой чая, со своим личным присутствием на мероприятии. Это же две большие разницы, прежде только — на уровне чувств, личных ощущений, взаимодействия людей. Общение лектора со студентом — это как общение артиста с аудиторией. Думаю, что любой психолог со мной согласится.

Другое дело, что в региональных университетах, где не создано мощной научной базы, можно организовать лекции с участием выдающихся ученых в качестве факультатива или спецкурса. И чтобы с этими лекторами была возможна обратная связь в прямом эфире — это, конечно, было бы очень полезно. Но вводить такой принцип преподавания повсеместно недопустимо, это приведет к дальнейшему распаду всей нашей системы высшего образования и науки.

Вообще за последние 25 лет либеральных преобразований Кузьминова сотоварищи, особенно после введения ЕГЭ и т.д., мы получаем только негативное влияние на наше образование и науку. Это медицинский факт — мы ничего не улучшаем, а только падаем во всех возможных рейтингах и на международных олимпиадах. С первых мест наши вузы скатились в конец первой, а то и во вторую сотню, причем даже в таких списках их единицы. Определенные надежды, непременно, связаны с приходом в Минобрнауки Ольги Васильевой, но либеральные силы мешают ей воплотить все задумки в жизнь, возродить многовековое традиционное русское и советское образование во всем его блеске», — рассказал Фурсей «Катюше».

Очевидно, что удаленное обучение, на которое тихой сапой переводят не только студентов, но и школьников (ранее «Катюша» подробно разбирала проект ) грозит полным уничтожением навыков социализации у новых поколений. Юноши и девушки будут без проблем находить общий язык с компьютерами и роботами, при этом в обществе неотвратимо возрастет число аутистов, лиц с асоциальным, девиантным поведением. Кроме того, это крутой заход на разрушение самой системы передачи знаний от поколения к поколению, на уничтожение классической педагогики.

Не удивительно, что такие мысли приходят в голову либералу Кузьминову — в контексте ухода государства с «социального рынка» и роботизации, за которые так ратует вся эта братия, его планы совершенно логичны. Такая реформа просто станет очередной «оптимизацией», вследствие которой тысячи преподавателей высшей школы потеряют работу, причем в первую очередь это коснется молодежи, которая физически не успела запастись багажом из научных работ. Один лектор будет обслуживать десятки университетов одновременно — вот вам и очередная экономия средств в образовании за счет «человеческого капитала». А намерение разделить вузы на «доноров» и «реципиентов» — это уже в чистом виде переход к кастовой системе для избранных и плебеев, при котором большинство последних вместо знаний будет потреблять электронный суррогат.

На самом деле, цели Кузьминова и его кукловодов-глобалистов простираются значительно дальше введения онлайн-курсов вместо привычных лекций. Их задача в ближайшем будущем — полностью устранить «рудимент» в виде учителя и традиционных учебников (за единую линейку учебников в Минобрнауки между Васильевой и либералами сейчас ). Это будет «образование без образования», то есть самообучение «биообъекта» по определенным модулям, которые заботливо подгрузят для него в интернет (в облачный сервис) «хозяева денег». А вместо педагогов координировать просмотр этих модулей будут тьюторы-менеджеры, не имеющие собственно к педагогике и образованию никакого отношения. Оценка приобретенных навыков и компетенций (а не фундаментальных знаний!) будет проводится в формате ECTS — Европейской кредитно-трансферной (Болонской) системы. Вместо пятибалльной шкалы — буквы и двузначные числа, а сами навыки даются ученикам далеко не бесплатно — они трансформируются в «кредиты», которые затем надо отдавать путем выполнения тестовых заданий.

Причем супруг главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Кузьминов настолько обнаглел, что предлагает внедрять онлайн-курсы «жесткими мерами». Тут вообще попахивает садизмом — надо же, в конце концов, ценить российских преподавателей, от жестокого отношения качество образования точно никак не вырастет. Давно пора осаживать таких «реформаторов»-разрушителей, но на это у власть предержащих, увы, нет или желания, или возможности.

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