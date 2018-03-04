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Путин огласил ежегодное письмо Федеральному Собранию.

Президент России Владимир Путин огласил Федеральному Собранию свое ежегодное письмо, в котором подвел итоги и задал направление будущей работы. Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин пояснил Царьграду, что глава государства имел в виду, говоря о рубеже и изменениях в стране.

Прежде только знаток отмечает, что под рубежом Путин имел в виду завершение чудовищного либерального эксперимента, который привел Россию в очередную демографическую яму.

"И вот этот либеральный опыт завершается и будет завершен в том числе с помощью или путем полного переформатирования нынешних элит - смены нынешней элиты", - сказал Коровин в интервью Царьграду.

Эксперт подчеркивает, что именно старые либеральные элиты тормозят и всячески саботируют работу президента по построению в России социального государства. В то время как президент пытается направить огромные суммы на развитие социальных отраслей, образования, медицины, доступного жилья, либеральное воровское правительство стремится разворовать эти деньги, указывает Коровин.

Он подчеркивает, что избранный в марте президент непременно будет менять нынешнее правительство. Единственный вопрос - откуда брать кадры. Недостаточно просто сменить старых министров, необходимо, чтобы их место заняли достойные люди.

"Следующий президент его будет непременно менять. Это будет новое правительство. Другое дело, откуда будут черпаться кадры - недостаточно убрать старых министров, нужно найти новых. Но где их взять, если вся нынешняя элита разъедена тлей 1990-х и тем либеральным экспериментом, который должен быть завершен этим рубежным посланием", - подытожил Коровин.

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