Боюсь, что с полномочным спецпредставителем Соединённых Штатов Америки по Украине Куртом Волкером приключилась беда.

Он посмотрел недавнее обращение Владимира Путина с Совету Федерации и, как бы это помягче сказать, «йопнулся». Тяжело и надолго, а вероятно даже и окончательно и бесповоротно.

Нет, я и раньше сомневался в психическом здоровье и уровне интеллекта господина Волкера, когда он заявлял, что «Закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским соглашениям» и «Украине нужна настоящая военная операция для защиты страны». А особенно, когда он требовал ввода «миротворцев» на границу между ЛДНР и Россией.

Но тут он посмотрел демонстрацию новых вооружений Российской Федерации, и «ку-ку» окончательно.

Ходок (Волкер) заявил, что «Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть ликвидированы». С какой стати? Разве их кто-то победил? Или может быть США победили Россию? Я что-то пропустил?

По нашим дворовым понятиям, ему бы задать вопрос «А ты вообще кто, мальчик? Упал намоченный? А чей? Той страны, которую недавно опустил товарищ Ын? Ну так постой в сторонке, пообтекай».

Волкер заявляет, что к созданию ДНР и ЛНР якобы причастна Россия. И это, считает поциент, «помогает Москве замаскировать свою роль и укрепить конфликт».

А я вот (как главный идеолог ЛНР, что подтверждается соответствующей записью на «Миротворце») считаю, что к захвату власти на Украине причастны США. И это позволяет Вашингтону маскировать свою роль и возбуждать конфликт. Ещё эти крысы внаглую, не скрываясь, поставляют оружие своим марионеткам.

И миротворцев надо в правительственном квартале в Киеве разместить — и сразу война закончится.

Да и вообще, незаконно провозглашённую «Украину» нужно ликвидировать. Ввиду незаконности и несостоятельности этого failed state.

Поспорим?

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