Надо продержаться до вторника. В крайнем случае, до среды. Пока не потеплеет. И сразу же «газовый шантаж» Путина провалится с треском. Что надо делать? Добровольно, без всякого принуждения снизить суточное потребление проклятого российского газа. Дрова, засохшие биоотходы домашних и диких животных очень помогут в заключительной, финальной «порке «Газпрома». Пригодится также солома. Садики, школы и вузы уже закрыли на период аномальных кремлевских холодов. Это позволит снизить нагрузку на систему, которая, по словам главы Минтопа Игоря Насалика (известный бодибилдер из Калуша), функционирует абсолютно нормально. Просто газа реально не хватает, поскольку Кремль хочет поставить нацию на колени.

Тот же Насалик успокоил всех в Раде: выработан . Судя по всему, штука очень забористая и правильная. Позволяет ликвидировать нынешний газовый дисбаланс. Он совсем небольшой. Практически мизерный. Пятнадцать-двадцать миллионов кубов в сутки. Своих европейских партнеров мы уже предупредили о возможных перебоях, связанных с «газовым шантажом» РФ. Они с пониманием отнеслись к идее снизить температуру в жилых помещениях Украины на парочку градусов. Плюс предприятия могут вообще не отапливать здания. С соответствующей инициативой к нации обратился глава Национальной акционерной компании Андрей Коболев. «Газа у нас довольно, но давление в трубе низкое», – очень логично и доходчиво объяснил ситуацию Андрей.

Первыми на призыв победителя «Газпрома» по версии Стокгольмского арбитража откликнулись коммунальщики столицы. Начались массовые отключения жилых домов на Оболони. Где на пару часов, где дольше. Главное, они (коммунальщики) пока еще стесняются объяснять, что речь идет о «порке «Газпрома».

Прихожу домой, трубы холодные, горячей воды нет, все попрятались. Сначала я один орал на диспетчера, потом весь подъезд. Тот объяснял что-то про технологическую аварию: холод, трубы старые, вода горячая, море синее. Жители домов по очереди вступали в извращенную связь со всеми службами «умного города» (выражение Виталия Кличко).

Это стратегическая ошибка. Надо было честно сказать: Путин шантажирует нацию, отключил газ. Все, вопросы сняты.

Пошел флэшмоб «Замерзнуть назло Кремлю». Но! Есть отдельные сволочи, которые подыгрывают гибридной, газово-климатической агрессии Кремля. В частности, с удивлением узнал об инициативе #порканафтогаза. Смысл в следующем: почему мы должны оплачивать про… скажем так, -колы «Нефтегаза» по таким бешеным тарифам? Вспомнили зарплату Коболева – 1 200 000. В месяц. Стали завидовать. А нинадозавидовать!

Международная ситуация остается крайне напряженной. Путин цинично объявил о создании беспилотных подводных ракет на ядерной тяге, гиперзвуковых головных частей (маневрирующих) и боевых лазерах. Отсюда следует, что давление в трубе непременно должно упасть. Кремль не хочет исполнять решение Стокгольмского арбитража, по которому «Газпром» нам должен два с половиной миллиарда долларов. Мы победили российского газового монополиста, они там все повержены. Но вдруг стало холодно и газа нам не хватает.

Отсюда вопрос: нам говорили, что больше двух лет мы не берем ни одной газовой капли у России, почему же давление в трубе упало?

Где газ из Словакии? Нет, конечно, миллионы людей готовы снижать температуру в квартирах на один градус днем и два ночью. Многие уже режут батареи. На всякий случай. Однако если мы победили «Газпром», то почему не можем воспользоваться плодами этой победы?

Все же смотрели торжественную встречу Петра Алексеевича с Коболевым в «Твиттере». Они поздравляли друг друга, радовались. Потом все поздравили Коболева в «Фейсбуке». Кто виноват в том, что в результате давление упало? И есть ли у нас газ в подземных хранилищах? Если есть, то как его использовать? Что по данному поводу думают наши верные партнеры из Словакии, которую называют «европейским газовым Кувейтом»?

Конечно, будем терпеть «шантаж Кремля» с надеждой на победу. Благо, речь идет о считанных днях. Возможно, к восьмому марту попустит. Одна надежда на экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу падения давления. Там соберутся эксперты, военачальники, которые должны поставить на место зарвавшегося агрессора.

Знаете, я бы продемонстрировал какую-нибудь новейшую украинскую военную разработку. Не может быть такого, чтобы в «Укроборонпром» вбухали столько миллиардов, а на выходе получили «глубоко модернизированный БМП» выпуска семидесятых годов прошлого века. Не верю! Явно ведь есть какая-нибудь ракета с гиперзвуковой головкой, способная удивить любую цель в Броварах. Уже был подобный прецедент. Еще живы жильцы дома, повстречавшиеся с головной частью.

Думаю, это прибавит нам всем патриотизма, что позволит гораздо легче пережить определенный климатический коллапс. А там уже до лета рукой подать и о проблеме давления в трубе мы забудем как о страшном сне. До очередного отопительного сезона. К нему мы подготовимся гораздо лучше, отсудим у «Газпрома» все его имущество в Европе. Министр иностранных дел Климкин пообещал лично заняться данной проблемой. Климкину можно верить: он недавно в Мюнхене нагнул концерн «Сименс», уличенный в поставках турбин на территорию оккупированного Крыма. Турбины работают, но немцы напуганы. Держитесь, люди, скоро лето!

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