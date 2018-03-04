На страницах информационного портала Sina появился обзор на тему перспектив развития российского двигателестроения. Эксперты утверждают, что несмотря на введённые санкции со стороны Запада, Россия не только смогла отстоять свою промышленную независимость, но и буквально унизила Запад.

Промышленная кооперация в СССР была устроена так, что основные мощности по производству газотурбинных аппаратов были размещены на Украине. После распада Советского Союза российские судостроители оказались действительно в тупиковой ситуации – суда и корабли строить можно, но двигателей для них нет.

По этой причине уже в начале двадцать первого века Россия начала развивать своё двигателестроение. Но тут случились западные санкции. В один момент флот России лишился и дизелей из Германии, и газотурбинных двигателей из Украины. По мнению экспертов Sina на тот момент российское производство было не готово к такой блокаде и многие перспективные проекты просто встали. А отрасль действительно погрузилась в кризис. Для решения самых насущных задач и реанимации некоторых проектов были заказаны двигатели в Китае.

Однако, в этой сложной ситуации россияне довольно быстро нашли выход и уже через несколько лет в России появилась целая линейка совершенно новых силовых установок (М90ФР, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р и т.д.) для всей линейки кораблей и, в перспективе, судов.

Вот так, буквально, оценивают произошедшее в Sina:

Буквально за несколько лет Россия создала производство газотурбинных двигателей и совершила технологический прорыв в этой сфере. Она доказала, что может решить вопрос с двигателями для кораблей без помощи Китая, и что ее научно-технический потенциал не стоит недооценивать.

Китайские эксперты несколько расстроены, что прорыв случился «без помощи Китая», но справедливо констатируют:

Подобные успехи — это «пощечина» для запада, они также доказывают, что великую державу невозможно остановить блокадой!

Однако, россияне на этом не остановились – известно, что в России проходят успешные испытания малогабаритных ядерных энергетических установок для автономных подводных аппаратов и даже для крылатых ракет. А это уже не пощёчина, а настоящий нокаут Западу – подобных технологий нет ни у одной страны мира.

В России в скором времени появятся ракеты, которые не имеют ограничения по дальности полёта. А потом могут появиться самолёты (и не только военные), которые будут заправляться один раз в пять лет.

А уже сегодня в мировом океане могут притаиться российские подводные аппараты с очень небольшими габаритами и неограниченной дальностью действия. Можно говорить о том, что в ответ на американскую ПРО, Россия создала средства нападения, которые могут находиться непосредственно у границ уже самих США. И сегодня эти «средства» невозможно обнаружить. Это беспилотные микро подводные лодки с любым типом оружия на борту.

Это чистый нокаут. Во всяком случае, в области двигателестроения.

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