История – очень злая тётенька и она не любит, когда люди игнорируют её уроки. Тогда урок повторяется. Для отдельно тупых всё повторяется в отдельно грубой форме. Чтобы критические «нельзя», которые «человеки» с одного раза не поняли умом, заложить уже на уровне инстинктов – не делай так, а то вымрешь.

Речь в этой статье пойдёт не о том, кто такие русские, исторические корни русского народа, генетические коды и тому подобное. Говоря «русские» я подразумеваю всех людей, проживающих на территории современной России. Если вам не нравится «русские» — давайте будем говорить «россияне». Существующая проблема от этого не рассосётся – это проблема двух народов, которые проживают на территории одной страны и тихо (пока тихо) ненавидят друг друга.

Разговор о двух народах я хочу начать с двух совсем не значительных, на первый взгляд, и не связанных между собой событий.

Примерно месяц назад в социальных сетях появилось стихотворение медсестры Лотошинской ЦРБ. Совсем не шедевр русской литературы, но собрало это стихотворение буквально несколько миллионов «лайков» и сотни тысяч комментариев.

Пишет медсестра о том, что работает на полторы ставки, а денег на жизнь совсем не хватает. Вот она и плачет по вечерам потому, что дочка хочет танцами заниматься и петь, а денег не хватает даже на то, чтобы каждый день в суп положить кусок мяса. Бедные люди собирают свои копейки, чтобы спасти чужого больного ребёнка, а священник на джипе ездит и желает православным терпенья. Хорошо одетые и сытые дядьки из телевизора советуют не лениться, а как ещё не лениться, если уже и так медсестра по 12 часов работает? Вот и вспоминает плачущая женщина социализм, когда дети танцевали и пели бесплатно, жили небогато, но никто не голодал, учитель и врач были уважаемыми людьми, и т.д. Учит медсестра своих детей любить Родину, но не может даже себе объяснить, почему они такую Родину должны любить. А кончается стихотворение, как водится, вопросом: «Почему великая и могучая страна своих людей не ценит «ни хрена»»?

А вчера вечером Владимир Соловьёв собрал на своём шоу несколько именитых российских экономистов и начал их пытать о проблемах мирового и российского капитализма. В России все больше нищих и бедных, а богатые становятся ещё богаче. И такой карамболь происходит не только в России, но и по всему миру. И особенно в последние двадцать лет. Правые набирают силу, Трамп становится президентом и т.д. Это ведь плохо? Плохо потому, что опасно, и т.д.

В общем, стандартный был бы трёп… Если бы господа (именно господа) не начали объяснять всё очень откровенно и популярно.

Чем сильнее экономика страны – тем больше разрыв в доходах. И это нормально. Капиталисты раньше решали социальные проблемы людей потому, что люди были ценным инструментом, с помощью которого можно было получить больше прибыли. Новой экономике столько людей не нужно, вот и становится больше бедных, и даже нищих. Это нормальный справедливый процесс. Так сказать побочный эффект прогресса. Нищих и бедных будет больше не только в России. И в этом нет ничего страшного. Ряд профессий просто уходит с рынка и формируется новый средний класс (юристы, бухгалтера, водители, пилоты, продавцы, офисный планктон, большинство рабочих профессий и т.д. будут не нужны). Прогресс!

А что вы хотите? Казарменный социализм, в котором всем будет плохо потому, что при социализме прогресса не бывает.

И беспокоиться совсем не стоит – лет через двадцать сформируется новый средний класс из людей, которые будут нужны крупному капиталу. Новой средний класс будет существенно тоньше, но он обязательно будет. Весь этот малый и средний бизнес – это уже объективно пережиток прошлого. Потому в бедности нет ничего плохого. Главное – прогресс.

А что так не нравится бедным или тем, кто боится завтра попасть в категорию бедных? Они просто завидуют богатым. От этого, в большей мере, и страдают. Притворяются, что плохо живут, а живут намного лучше, чем жили бедные 100 лет назад. Подняли крик, что «нашими деньгами» спасают банки, а это не ваши деньги. Это деньги элит, а у вас денег нет – вы дармоеды, которых элиты кормят. И весь этот крик про «наши деньги» — от зависти. Могли дать «народу», а дали банкам. Это элементарная зависть.

Революции не будет потому, что бедные — это ещё не нищие. Бедные пытаются выжить и им не до революций. И вообще, народ у нас тихий и терпеливый. И завистливый. Быдло, слава Богу, никто вслух не сказал.

Такой вот интересный (дяденьки совсем не стеснялись) получился разговор. Если не стыдиться и всё называть своими именами.

А теперь давайте вспомним историю. Пётр I решил догнать Запад. И ладно бы, если бы он привёз только технологии – дворянам и боярам было велено соблюдать западный политес, носить европейскую одежду и т.д. Цель-то у императора была благая – дворянство перекуётся и понесёт в народные массы культуру, технический прогресс и просвещение.

А что получилось в итоге? Получился социальный раскол, которые рассёк единый прежде народ на две части. И раскол этот только углублялся, пока не закончился октябрём 1917 года.

Вот какой наказ в 1906 году написали крестьяне деревни Куниловой Тверской области:

Если Государственная дума не облегчит нас от злых врагов-помещиков, то придется нам, крестьянам, все земледельческие орудия перековать на военные штыки и на другие военные орудия и напомнить 1812 год, в котором наши предки защищали свою родину от врагов французов, а мы — от злых кровопийных помещиков.

Почему русские крестьяне начали воспринимать дворянство, как иноземных захватчиков? Люди имущие сами отделили себя от остального народа, стремясь стать «иным народом» — по-иному одеваться, говорить, учить своих детей в школах для «своих», говорить преимущественно на французском языке и т.д.

Вот что по этому поводу писал А.С. Грибоедов:

Если бы каким-нибудь случаем сюда занесён был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, заключил бы из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племён, которые еще не успели перемешаться обычаями и нравами.

А вот что написала в журнале «Экономист», в 1906 году, группа московских миллионеров, которая поддержала Столыпинские реформы:

Мы почти все за закон 9 ноября… Дифференциации мы нисколько не боимся. Из 100 полуголодных будет 20 хороших хозяев, а 80 батраков. Мы сентиментальностью не страдаем. Наши идеалы — англосаксонские. Помогать в первую очередь нужно сильным людям. А слабеньких да нытиков мы жалеть не умеем.

Либеральная интеллигенция примкнула к капиталу и аристократам, поскольку там кормят лучше, а все страдания о судьбе простого народа превратились в борьбу за персональный кусок пирога, за возможность принадлежать к элите.

Вот что писал довольно левый философ Н.А. Бердяев:

Культура существует в нашей крови. Культура — дело расы и расового подбора… Просветительное» и «революционное» сознание затемнило для научного познания значение расы. Но объективная незаинтересованная наука должна признать, что в мире существует дворянство не только как социальный класс с определенными интересами, но как качественный душевный и физический тип, как тысячелетняя культура души и тела. Существование «белой кости» есть не только сословный предрассудок, это есть неопровержимый и неистребимый антропологический факт.

Как вам? А ведь это уже самый настоящий расизм. Есть высшая раса, «белая кость»…

Какой там классовый подход? Это уже не просто богатые и бедные – это два народа. «Высшие» презирают «низших» не потому, что у «простого народа» иное имущественное положение, а потому, что они вовсе другой «низший» народ.

Нужно сказать, что этот «простой народ» очень долго не мог понять, что в стране господствует элитный расизм, а все проблемы объяснялись элементарным сословным эгоизмом. Большевики очень быстро «скумекали», как можно использовать сложившуюся ситуацию. Революция в России случилась совсем не по Марксу и Энгельсу – в гражданской войне бился не один народ, а две части расколотого народа. И бились, как два чужих народа. При этом один народ считал другой предателями и отщепенцами, и виноваты в этом те, кто объявил себя «белой костью», т.е. «высшей расой». Потому и была та война такой беспощадной. Классы были не столько классами, сколько двумя отдельными враждебными расами, между которыми только презрение и ненависть. Разная история и невозможность совместного будущего.

Чему и кого научила история? Посмотрите на Украину – «ватники» и «свидомые». А раньше был один народ. Разве дело в языке? Расизм в полный рост. Два народа (вне зависимости от языка и национальности), которые уже не соединить, поскольку «свидомые» никогда не признают «ватников» равными себе.

А в России сейчас разве не так? Снова появилась «белая кость» и «быдло». С первого дня перестройки началось внедрение национал-социал-дарвинизма – «высшая раса» имеет право жить за счёт «низшей расы». Украсть у «ватников» — это не украсть, а проявить предприимчивость, отделиться, показать своё превосходство, жить по своим законам.

Богатые уже осознают себя отдельным и особым народом, новыми русскими – почитайте в интернете их рассуждения о собственном величии и исключительности. У них свои школы, свои любимые режиссеры, своя литература и свои писатели. Другие идеалы и ценности. Самое интересное, что эти «новорусские ценности» далеки не только от традиционного российского представления о хорошо и плохо, но так же далеки и от «цивилизованного запада», где их откровенно презирают.

В России уже цветёт и смердит самый настоящий социальный расизм. И если «новые русские» уже осознают себя отдельным привилегированным народом, то живущие «снизу» только пытаются понять «почему». Почему великая страна не ценит ни хрена. Раскол ещё не принял необратимого характера, но мы уже балансируем у точки невозврата. Два совершенно чужих народа не смогут жить вместе на одной территории. Да ещё когда новая «белая кость» ведёт себя не просто беспардонно, а откровенно нагло и агрессивно.

Тут ничего не поделаешь, но определённый уровень материальной жизни ведёт к формированию сходного уровня культуры и мировоззрения в социальной группе, отношения к истории, окружающим людям, к государству. И когда либералов называют предателями – это не совсем верно. Они не считают себя предателями, поскольку они другой, избранный, народ, которому Бог определил решать судьбу быдла.

А ещё один маленький нюанс – новая «белая кость», в своём большинстве, появилась после приватизации или настоящего фактического разграбления общего имущества.

Потому господа экономисты совершенно не правы – экономические проблемы народ действительно может терпеть долго, а вот будет ли он терпеть агрессивный расизм?

Кстати, сегодня социологи говорят, что «в обществе велик требование на справедливость». Это общество ещё не осознало, что случилось. Справедливости нет и не будет, пока не будет единого народа. Или одного народа на территории России.

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