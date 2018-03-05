Аналитические Сводки
- На юго-востоке Перу земля покрылась огромными трещинами: разрушены 100 домов
- Руслан Осташко. Газовая война с Украиной: мифы и реальность
- Оккупанты будут «приятно удивлены» ответом ВСУ, — военный эксперт
- Ростислав Ищенко: Кремль атакует Украину без единого выстрела
- Не ждите мира, готовьтесь к войне, — историк
|Ростислав Ищенко: Кремль атакует Украину без единого выстрела
|05.03.2018 19:12
|
Когда «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, он не счёл нужным скрывать, что это было сделано в ответ на несправедливое решение Стокгольмского арбитража, который, по итогам рассмотрения двух исковых заявлений («Газпрома» к «Нафтогазу» и «Нафтогаза» к «Газпрому») решил взыскать с «Газпрома» в пользу Киева 2,56 миллиарда долларов
Но «Газпром» не только прекратил поставки газа, он заявил о начале процедуры разрыва всех контрактов, включая контракт на транзит, действующий до 2019 года включительно.
Заметим, что, во-первых, «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража. Во-вторых, «Газпром» подал иск о расторжении контракта в тот же Стокгольмский арбитраж, решение которого послужило основанием для этого иска. В-третьих, до сих пор ни один эксперт ни смог объяснить, как «Газпром» будет выполнять свои контрактные обязательства перед Европой, если контракт реально будет расторгнут. До вступления в строй «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», отказ от использования украинской ГТС приведёт к дефициту мощностей для прокачки как минимум 60-70 млрд. кубометров газа.
Вряд ли «Газпром» рассчитывает сослаться на форс-мажор. Ведь он сам выступает инициатором расторжения транзитного контракта, то есть лишает себя необходимых транзитных мощностей. Но и предположить, что руководство газового гиганта приняло эмоциональное непродуманное решение также невозможно. Во-первых, опыт предыдущих газовых конфликтов с Украиной, опыт продвижения «потоков», опыт борьбы с США и Катаром за европейский рынок газа, развернувшейся по всему Ближнему Востоку — всё свидетельствует о том, что руководство «Газпрома» очень далеко и точно просчитывает свои действия. Во-вторых, решения такого масштаба и таких последствий, руководство государственной компании не может принять без согласования с высшим руководством страны. К числу невероятных стоит отнести и предположение о том, что в «Газпроме» могли принять решение, основанное на эмоциях, причем одновременно с Кремлём.
Начнём с арбитража. Теперь необходимо очень хорошо подумать о судьбе апелляции «Газпрома». Если она будет удовлетворена, то и вопрос расторжения контракта может отпасть сам собой. Исправили ошибку — и ладно.
Также очень хорошо надо думать Европе. А если «Газпром» и действительно расторгнет контракт на транзит? Проблемы-то у него будут. Но для экономики ЕС это будет смертельный удар. Стоит ли рисковать? Или проще надавить на шведов, чтобы судили тщательнее? Европейцы ведь умеют прозревать в нужный момент.
Но лучше всех надо думать Украине. Это ведь её пытались профинансировать за счёт «Газпрома» при помощи решения Стокгольмского арбитража. 2,5 миллиарда долларов — как раз та сумма, которой должно хватить Порошенко, чтобы продержаться до начала президентской избирательной кампании. Очевидно, некоторые партнёры на Западе решили, что Россия поскрипит и смирится с этим откровенным кидком, опасаясь, что активное противодействие поставит под удар «Северный поток — 2». Да и терпеть до 2019 года (когда срок действия контракта закончится) осталось недолго.
Но Россия, как всегда, прореагировала не так, как планировали партнёры. Эта её реакция резко дестабилизирует обстановку на Украине, где даже самые дремучие патриоты начали интересоваться почему совершенно независимая держава, которая якобы давно не закупает российский газ, вдруг оказалась в полной зависимости от «Газпрома»? Далее, вместо того, чтобы получить российские деньги, Порошенко сейчас придётся тратить остатки украинских для закупки газа на спотовом рынке по взлетевшим до 500-700 долларов за тысячу кубометров из-за аномальных холодов в Европе ценам. Между тем заявление «Газпрома» о разрыве транзитного контракта также повлияет на цену на споте в сторону увеличения. Так она и до тысячи долларов за тысячу кубов может добраться.
Причём всё это уже сейчас. А ведь Порошенко дорог каждый день и каждый доллар. Он не может ещё год или даже полгода ждать рассмотрения апелляции «Газпрома». Деньги ему нужны уже вчера. Тем более ему не нужны непредвиденные расходы, вымывающие последние реальные деньги из казны (а скорее из резервов, поскольку казна давно пуста). Без денег Порошенко не будут слушать ни региональные элиты, ни силовики. А уж его оппоненты, давно требующие его отставки, не упустят возможности активизироваться в момент исчерпания порошенковских ресурсов.
«Газпром» нанёс Украине удар, последствия которого невозможно переоценить. Главное же, их уже нельзя избежать. Чисто технически, история с разрывом контрактов не может закончиться быстро. А время сейчас является главным фактором в украинском внутриполитическом противостоянии.
Поскольку и в Кремле, и в «Газпроме» должны были точно просчитывать последствия подобного хода, можно с уверенностью сказать, что Москва начала работать на разрушение Украины. Возможно это решение даже было принято не по итогам арбитража, а несколько ранее, когда Украина приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса, в котором прописала, что находится в состоянии войны с Россией, хотя войну так и не объявила. Сейчас это неважно — результат арбитража стал если не причиной, то формальным поводом для начала массированной атаки на Украину.
Не менее важно и то, что активные действия на украинском направлении начались сразу же после послания Путина к Федеральному собранию РФ, в котором президент подробно остановился на новых вооружениях, делающих страну практически неуязвимой для атаки и позволяющих нанести неприемлемый убыток любому агрессору. Россия теперь не только может сломать старую европейскую архитектуру, включающую враждебную ей Украину и санитарный кордон из восточноевропейских лимитрофов, действующих в интересах США. Это она могла и раньше, вот только новую всё равно строили бы без России и против России. Отныне же Москва может продиктовать какой должна быть устраивающая её новая архитектура европейской безопасности.
Российская внешняя политика становится наступательной, поскольку для неё появилась материальная основа — ресурсная база в виде мощных вооружённых сил, оснащённых самыми передовыми вооружениями. Не удивительно, что первой жертвой этой политики, без единого выстрела падает Украина. Она так давно «воюет» с Россией, что пора пожинать плоды.Источник - .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира