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|Оккупанты будут «приятно удивлены» ответом ВСУ, — военный эксперт
|05.03.2018 19:17
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Сегодня рассмотрим один из наиболее «горячих» участков линии фронта – так называемую «Светлодарскую дугу»: от Углегорского водохранилища и впадающей в него речушки Луганки до окрестностей н.п. Троицкое. Фактически, мы будем обсуждать то, что осталось от Дебальцевского выступа.
Останавливаться на всем известных фактах я не буду. Они итак активно обсуждаются в СМИ разнообразными экспертами и аналитиками, к коим я себя не отношу. Потому, мои суждения явно будут не настолько профессиональны и взвешены. Я просто обращу внимание своих читателей на некоторые нюансы именно этого участка в контексте возможных наступательных планов оккупантов.
Итак, особенности:
— На контролируемой украинскими властями территории в районе г. Светлодарск находится самая мощная в регионе Углегорская ТЕС. Это, естественно, накладывает некий отпечаток на характер боевых действий с обеих сторон;
— Наличие межозерных дефиле и резко пересеченный характер местности с многочисленными балками и пологими холмами, оказывает определенное влияние на позиционное противостояние ВСУ и оккупационных войск РФ;
— Не менее важное значение имеет факт наличия у сторон крупных узлов коммуникаций непосредственно в зоне, прилегающей к зоне боевых действий. У ВС Украины это город Бахмут, у оккупантов – город и ж\д станция Дебальцево, соответственно;
— Местность, практически по всем направлениям танкодоступная, за исключением немногочисленных низинных заболоченных, илистых участков близко прилегающих к балкам, немногочисленным ручьям и речушкам. При помощи специализированных оптических приспособлений участок просматривается довольно далеко. Потому особых трудностей с использованием бронетехники, артиллерии и других средств поражения на всю дистанцию их эффективной дальности действия тут практически нет.
Теперь о возможных целях гипотетического наступления оккупантов на этом участке. На мой придирчивый и глубоко пристрастный взгляд, их может быть несколько, в зависимости от планируемой глубины такого рода действий:
— Срезание или скорее «выдавливание» украинских войск с «дуги». Это потребует выхода формирований оккупантов на рубеж Светлодарск –Луганское – Мироновский, и, как минимум, – занятие межозерного дефиле в районе Луганского. На сегодняшний день представляется маловероятным. Объяснения изложу ниже;
— Захват района поселка Троицкое и таким образом «принуждение» украинских войск оставить свои передовые позиции южнее Луганского путем создания им фланговой угрозы, а так же организации очередного котла. Степень вероятности – так же очень низка и по схожим причинам;
— Ну и более глубокая задача – «кардинальное решение» проблемы Светлодарской дуги путем прорыва к Бахмуту. Потребует не просто значительных усилий от оккупантов и концентрации намного больших сил и средств, нежели это было в Дебальцевской операции, но и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ по крайней мере трех «бригад» в масштабе обоих оккупационных «корпусов». Для реализации сценария им придется наносить сдвоенный удар, по крайней мере, с двух участков, при ненавязчивом и «корректном» управлении со стороны соответствующих органов управления 8-й российской армии или даже ЮВО.
Более того, как показывает практика, без задействования регулярных «ихтамнетов», пускай и задрапированных «под ополчение», операции такого размаха и такой глубины у самих «корпусов» идут туговато. Это дополнительные проблемы для российского военного командования и возможность «спалиться» на мелочах. И не только…
Однако, следует иметь ввиду, что возможные результаты во всех трех случаях будут отличаться своим значением и последствиями. Если в первых двух, вряд ли можно говорить о каком-то большем, нежели тактический уровень, значении, то появление оккупационных банд в окрестностях Бахмута (даже без его штурма и занятия) вполне вероятно и даже наверняка может спровоцировать в Украине как политический, так и военный кризис. То есть, операция оккупантов в случае успеха может иметь СТРАТЕГИЧЕСКИЕ последствия. Так что, вероятность тех или иных действий российских войск на этом участке предлагаю оценить своим читателям самим.
Преимущества для оккупантов на данном участке:
— По сути, оккупационное командование УЖЕ имеет опыт подготовки и организации крупных наступательных действий именно в этих местах. Вплоть до мелочей, как-то разведанных целей для нанесения огневых ударов силами артиллерии. Для того, что бы спланировать и организовать что-то наступательно-активное, им довольно «обновить» уже имеющиеся планы и внести в них небольшие коррективы в виде свежих разведданных;
— Наличие крупной узловой ж\д станции (Дебальцево) и перекрестка дорог со значительной пропускной способностью (Е-50 и Е-40) непосредственно в ближайшем тактическом тылу оккупантов, значительно облегчает для них концентрацию и переброску необходимых для такого рода действий сил и средств. Даже, несмотря на то, что этот участок отстоит сравнительно далеко от российско-украинской границы. Об этом косвенно говорит то усердие, с которым оккупационная власть на протяжении минувшего года восстанавливала пропускные возможности этих коммуникаций и «обрабатывающие» возможности по перевалке грузов на ж\д станции Дебальцево.
— Непосредственно к этому участку прилегают сразу несколько так называемых «полигонов» обоих корпусов, где очень удобно «до поры до времени» сконцентрировать необходимые силы и средства под видом учений, не вызывая настороженность командования ВСУ, и одновременно наращивая их боеспособность под благовидным предлогом.
Более того, сразу несколько так называемых «мест отвода тяжелой техники и вооружений» расположены в непосредственной близости от оси Дебальцево – Хрустальный (Красный Луч) – Антрацит с выходом на пункт перехода границы в Должанском.
По сути, у оккупантов нет необходимости заранее выдвигать в зону боевых действий определенную группировку. Она может в считанные часы быть развернута на исходных рубежах прямо перед началом активной фазы, до этого держась в глубине боевых порядков гибридных войск или даже в «местах отвода», не вызывая никаких подозрений. Предлогом может послужить любая провокация со стороны РФ – фейковое наступление ВСУ, «акт геноцида» в виде жесткого обстрела мирных кварталов Дебальцево, Углегорска, Стаханова или еще что-нибудь «ужасающее». Для того, чтобы начать «принуждение укропов к миру», довольно будет отдать только соответствующую команду;
— В ходе нескольких перманентных «обострений» на Светлодарской дуге в течение 2016-2017 годов, оккупационное командование УЖЕ отрабатывало вопросы резкого усиления своей группировки на данном направлении путем переброски и разворачивания дополнительных сил и средств. Более того, уже в течение длительного времени российские оккупационные войска в ходе учений и «боевого слаживания» на полигонах, настойчиво отрабатывают варианты своих действий именно в районе Светлодарской дуги, причем это характерно как для 1-го АК, так и частей, подразделений 2-го АК из состава Стахановско-Брянской группировки;
— Это один из немногочисленных участков, где оккупанты организовали и постоянно совершенствуют систему обороны на ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ глубину своих боевых порядков, вплоть до Углегорска, Дебальцево и района Калиново. Обширное предполье севернее этого рубежа, где оккупанты занимают ряд господствующих высот, дает им возможность резко сократить диапазон огневых средств ВСУ, которыми они могут воспрепятствовать сосредоточению и разворачиванию ударной группировки оккупантов.
Теперь о «минусах»:
— Светлодарская дуга, сама по себе, является удобным ЕСТЕСТВЕННЫМ рубежом для организации обороны, чем ВСУ и воспользовались после оставления своих выдвинутых позиций в районе Дебальцево, по сути сведя весь эффект от Дебальцевского наступления орков к минимуму. Противнику будет очень сложно, осуществить некий фланговый обход или маневр, как это было зимой 2015-го. А только таким образом они могут заставить ВСУ отойти с позиций южнее рубежа Светлодарск – Луганское – Мироновский. Я считаю, что тот человек в украинском ГШ, кто в свое время принял решение не просто отвести подразделения с Дебальцево на Артемовск, а занять предполье, в виде плацдарма южнее Луганского, достоин государственной награды. Так же, как и военнослужащие ВСУ из тактической группы «Барс», которые, выполняя это решение, удержали эти позиции во время Дебальцевских боев;
— Сегодня, Светлодарская дуга является одним из наиболее укрепленных плацдармов ВСУ во всей зоне АТО. Чтобы выбить или «выдавить» украинские войска с этих позиций, оккупантам необходимо не только задействовать ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ силы, а и сконцентрировать практически в полном составе не менее 2-3-х полнокровных «мотострелковых бригад», усиленных соответствующим количеством артиллерии и танков. Иначе, никак… Поверьте, я там был еще в 2016-м, и видел систему обороны собственными глазами, — такого количества «нарытого и укрепленного» мало где встретишь в АТО. Чтобы «вгрызться» там даже на пару сотен метров, оккупантам придется не просто ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ, а буквально оросить местность кровушкой. Особенно в свете тех методов и принципов ведения боевых действий, которые они исповедуют;
— Постоянные провокации и обострения с обстрелами, в том числе с применением тяжелых вооружений, именно на флангах Светлодарской дуги (в районе Троицкого и Новолуганского и южнее Светлодарска, — авт.), вовсе не случайны. Военное командование оккупантов как бы «приучает» тактическое командование ВСУ к обыденности своих активных действий именно на этих участках, ибо понимает, что если придется наступать именно здесь – другого пути, нежели повторение Дебальцевского «охвата», чтобы выбить украинские войска с рубежа Светлодарск – Луганское – Мироновский, не будет. Они добиваются того, чтобы в случае своего наступления, украинское командование восприняло их действия, как «очередное обострение», не более того и раньше времени не всполошилось.
Такая запрограммированность оккупантов понятна не только им самим. Возможные «ходы и выходы» тут читаются вполне отчетливо, в том числе и украинским командованием. Косвенным подтверждением чему служат места расположения резервов, о коих, мы естественно умолчим. В этой связи заметим, что в случае попытки повторить нечто вроде Дебальцевской эскапады на этом участке, оккупанты будут очень «приятно удивлены» ответными ходами…
— Ну и в заключении. Проведение какой-либо наступательной операции уровнем более, чем захват какой-нибудь высоты или балки на Светлодарской дуге, потребует от оккупантов очень эффективного ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ между частями и подразделениями сразу ДВУХ корпусов или, по крайней мере, как минимум между 3-й и 7-й омсбр, а так же еще одной бригадой 2-го АК, действующей на направлении Троицкое – Криничное или южнее Попасной. Иначе никак. Альтернатива – с рубежа высота 223.0 – Нижнее Лозовое атаковать в лоб зарывшиеся на плацдарме украинские войска (со всеми вытекающими последствиями) или попробовать прорваться через Новолуганское.
Как показывает практика, через запугивания личного состава и применения ненормативной лексики, российское военное командование иногда достигает необходимого уровня взаимодействия. Но если с помощью определенных средств помешать наступательным планам и заставить оккупантов постоянно вносить в них коррективы, то проведение операции очень усложняется, даже может прерваться. ВС Украины располагают такими средствами.
Продолжение следует…
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