Сегодня рассмотрим один из наиболее «горячих» участков линии фронта – так называемую «Светлодарскую дугу»: от Углегорского водохранилища и впадающей в него речушки Луганки до окрестностей н.п. Троицкое. Фактически, мы будем обсуждать то, что осталось от Дебальцевского выступа.

Останавливаться на всем известных фактах я не буду. Они итак активно обсуждаются в СМИ разнообразными экспертами и аналитиками, к коим я себя не отношу. Потому, мои суждения явно будут не настолько профессиональны и взвешены. Я просто обращу внимание своих читателей на некоторые нюансы именно этого участка в контексте возможных наступательных планов оккупантов.

Итак, особенности:

— На контролируемой украинскими властями территории в районе г. Светлодарск находится самая мощная в регионе Углегорская ТЕС. Это, естественно, накладывает некий отпечаток на характер боевых действий с обеих сторон;

— Наличие межозерных дефиле и резко пересеченный характер местности с многочисленными балками и пологими холмами, оказывает определенное влияние на позиционное противостояние ВСУ и оккупационных войск РФ;

— Не менее важное значение имеет факт наличия у сторон крупных узлов коммуникаций непосредственно в зоне, прилегающей к зоне боевых действий. У ВС Украины это город Бахмут, у оккупантов – город и ж\д станция Дебальцево, соответственно;

— Местность, практически по всем направлениям танкодоступная, за исключением немногочисленных низинных заболоченных, илистых участков близко прилегающих к балкам, немногочисленным ручьям и речушкам. При помощи специализированных оптических приспособлений участок просматривается довольно далеко. Потому особых трудностей с использованием бронетехники, артиллерии и других средств поражения на всю дистанцию их эффективной дальности действия тут практически нет.

Теперь о возможных целях гипотетического наступления оккупантов на этом участке. На мой придирчивый и глубоко пристрастный взгляд, их может быть несколько, в зависимости от планируемой глубины такого рода действий:

— Срезание или скорее «выдавливание» украинских войск с «дуги». Это потребует выхода формирований оккупантов на рубеж Светлодарск –Луганское – Мироновский, и, как минимум, – занятие межозерного дефиле в районе Луганского. На сегодняшний день представляется маловероятным. Объяснения изложу ниже;

— Захват района поселка Троицкое и таким образом «принуждение» украинских войск оставить свои передовые позиции южнее Луганского путем создания им фланговой угрозы, а так же организации очередного котла. Степень вероятности – так же очень низка и по схожим причинам;

— Ну и более глубокая задача – «кардинальное решение» проблемы Светлодарской дуги путем прорыва к Бахмуту. Потребует не просто значительных усилий от оккупантов и концентрации намного больших сил и средств, нежели это было в Дебальцевской операции, но и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ по крайней мере трех «бригад» в масштабе обоих оккупационных «корпусов». Для реализации сценария им придется наносить сдвоенный удар, по крайней мере, с двух участков, при ненавязчивом и «корректном» управлении со стороны соответствующих органов управления 8-й российской армии или даже ЮВО.

Более того, как показывает практика, без задействования регулярных «ихтамнетов», пускай и задрапированных «под ополчение», операции такого размаха и такой глубины у самих «корпусов» идут туговато. Это дополнительные проблемы для российского военного командования и возможность «спалиться» на мелочах. И не только…

Однако, следует иметь ввиду, что возможные результаты во всех трех случаях будут отличаться своим значением и последствиями. Если в первых двух, вряд ли можно говорить о каком-то большем, нежели тактический уровень, значении, то появление оккупационных банд в окрестностях Бахмута (даже без его штурма и занятия) вполне вероятно и даже наверняка может спровоцировать в Украине как политический, так и военный кризис. То есть, операция оккупантов в случае успеха может иметь СТРАТЕГИЧЕСКИЕ последствия. Так что, вероятность тех или иных действий российских войск на этом участке предлагаю оценить своим читателям самим.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Преимущества для оккупантов на данном участке:

— По сути, оккупационное командование УЖЕ имеет опыт подготовки и организации крупных наступательных действий именно в этих местах. Вплоть до мелочей, как-то разведанных целей для нанесения огневых ударов силами артиллерии. Для того, что бы спланировать и организовать что-то наступательно-активное, им довольно «обновить» уже имеющиеся планы и внести в них небольшие коррективы в виде свежих разведданных;

— Наличие крупной узловой ж\д станции (Дебальцево) и перекрестка дорог со значительной пропускной способностью (Е-50 и Е-40) непосредственно в ближайшем тактическом тылу оккупантов, значительно облегчает для них концентрацию и переброску необходимых для такого рода действий сил и средств. Даже, несмотря на то, что этот участок отстоит сравнительно далеко от российско-украинской границы. Об этом косвенно говорит то усердие, с которым оккупационная власть на протяжении минувшего года восстанавливала пропускные возможности этих коммуникаций и «обрабатывающие» возможности по перевалке грузов на ж\д станции Дебальцево.

— Непосредственно к этому участку прилегают сразу несколько так называемых «полигонов» обоих корпусов, где очень удобно «до поры до времени» сконцентрировать необходимые силы и средства под видом учений, не вызывая настороженность командования ВСУ, и одновременно наращивая их боеспособность под благовидным предлогом.

Более того, сразу несколько так называемых «мест отвода тяжелой техники и вооружений» расположены в непосредственной близости от оси Дебальцево – Хрустальный (Красный Луч) – Антрацит с выходом на пункт перехода границы в Должанском.

По сути, у оккупантов нет необходимости заранее выдвигать в зону боевых действий определенную группировку. Она может в считанные часы быть развернута на исходных рубежах прямо перед началом активной фазы, до этого держась в глубине боевых порядков гибридных войск или даже в «местах отвода», не вызывая никаких подозрений. Предлогом может послужить любая провокация со стороны РФ – фейковое наступление ВСУ, «акт геноцида» в виде жесткого обстрела мирных кварталов Дебальцево, Углегорска, Стаханова или еще что-нибудь «ужасающее». Для того, чтобы начать «принуждение укропов к миру», довольно будет отдать только соответствующую команду;

— В ходе нескольких перманентных «обострений» на Светлодарской дуге в течение 2016-2017 годов, оккупационное командование УЖЕ отрабатывало вопросы резкого усиления своей группировки на данном направлении путем переброски и разворачивания дополнительных сил и средств. Более того, уже в течение длительного времени российские оккупационные войска в ходе учений и «боевого слаживания» на полигонах, настойчиво отрабатывают варианты своих действий именно в районе Светлодарской дуги, причем это характерно как для 1-го АК, так и частей, подразделений 2-го АК из состава Стахановско-Брянской группировки;

— Это один из немногочисленных участков, где оккупанты организовали и постоянно совершенствуют систему обороны на ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ глубину своих боевых порядков, вплоть до Углегорска, Дебальцево и района Калиново. Обширное предполье севернее этого рубежа, где оккупанты занимают ряд господствующих высот, дает им возможность резко сократить диапазон огневых средств ВСУ, которыми они могут воспрепятствовать сосредоточению и разворачиванию ударной группировки оккупантов.

Теперь о «минусах»:

— Светлодарская дуга, сама по себе, является удобным ЕСТЕСТВЕННЫМ рубежом для организации обороны, чем ВСУ и воспользовались после оставления своих выдвинутых позиций в районе Дебальцево, по сути сведя весь эффект от Дебальцевского наступления орков к минимуму. Противнику будет очень сложно, осуществить некий фланговый обход или маневр, как это было зимой 2015-го. А только таким образом они могут заставить ВСУ отойти с позиций южнее рубежа Светлодарск – Луганское – Мироновский. Я считаю, что тот человек в украинском ГШ, кто в свое время принял решение не просто отвести подразделения с Дебальцево на Артемовск, а занять предполье, в виде плацдарма южнее Луганского, достоин государственной награды. Так же, как и военнослужащие ВСУ из тактической группы «Барс», которые, выполняя это решение, удержали эти позиции во время Дебальцевских боев;

— Сегодня, Светлодарская дуга является одним из наиболее укрепленных плацдармов ВСУ во всей зоне АТО. Чтобы выбить или «выдавить» украинские войска с этих позиций, оккупантам необходимо не только задействовать ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ силы, а и сконцентрировать практически в полном составе не менее 2-3-х полнокровных «мотострелковых бригад», усиленных соответствующим количеством артиллерии и танков. Иначе, никак… Поверьте, я там был еще в 2016-м, и видел систему обороны собственными глазами, — такого количества «нарытого и укрепленного» мало где встретишь в АТО. Чтобы «вгрызться» там даже на пару сотен метров, оккупантам придется не просто ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ, а буквально оросить местность кровушкой. Особенно в свете тех методов и принципов ведения боевых действий, которые они исповедуют;

— Постоянные провокации и обострения с обстрелами, в том числе с применением тяжелых вооружений, именно на флангах Светлодарской дуги (в районе Троицкого и Новолуганского и южнее Светлодарска, — авт.), вовсе не случайны. Военное командование оккупантов как бы «приучает» тактическое командование ВСУ к обыденности своих активных действий именно на этих участках, ибо понимает, что если придется наступать именно здесь – другого пути, нежели повторение Дебальцевского «охвата», чтобы выбить украинские войска с рубежа Светлодарск – Луганское – Мироновский, не будет. Они добиваются того, чтобы в случае своего наступления, украинское командование восприняло их действия, как «очередное обострение», не более того и раньше времени не всполошилось.

Такая запрограммированность оккупантов понятна не только им самим. Возможные «ходы и выходы» тут читаются вполне отчетливо, в том числе и украинским командованием. Косвенным подтверждением чему служат места расположения резервов, о коих, мы естественно умолчим. В этой связи заметим, что в случае попытки повторить нечто вроде Дебальцевской эскапады на этом участке, оккупанты будут очень «приятно удивлены» ответными ходами…

— Ну и в заключении. Проведение какой-либо наступательной операции уровнем более, чем захват какой-нибудь высоты или балки на Светлодарской дуге, потребует от оккупантов очень эффективного ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ между частями и подразделениями сразу ДВУХ корпусов или, по крайней мере, как минимум между 3-й и 7-й омсбр, а так же еще одной бригадой 2-го АК, действующей на направлении Троицкое – Криничное или южнее Попасной. Иначе никак. Альтернатива – с рубежа высота 223.0 – Нижнее Лозовое атаковать в лоб зарывшиеся на плацдарме украинские войска (со всеми вытекающими последствиями) или попробовать прорваться через Новолуганское.

Как показывает практика, через запугивания личного состава и применения ненормативной лексики, российское военное командование иногда достигает необходимого уровня взаимодействия. Но если с помощью определенных средств помешать наступательным планам и заставить оккупантов постоянно вносить в них коррективы, то проведение операции очень усложняется, даже может прерваться. ВС Украины располагают такими средствами.

Продолжение следует…

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира