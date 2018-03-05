Когда Газпром заявил, что возвращает предоплату за март и приступает к разрыву контрактов с Киевом, то первая реакция на Украине была презрительной, мол Газпром зря бесится, ведь Украина, как известно каждому зрителю украинского ТВ - это энергонезависимое государство. Разве можно забыть трогательное выступление Порошенко, в котором он говорил "последнее прощай" российскому газу и Газпрому? Нет, нельзя. А еще нельзя забыть заявления украинских властей, что они уже целый год или даже больше года не покупают российский газ и российский, а также сепаратистский уголь. Правда, потом выяснялось, что всё не совсем так просто и радужно, как сообщал Порошенко. А еще вдруг вскрылась интересная ситуация, связанная с тем, что у Украины то ли не оказалось довольно газа в хранилищах, то ли оказалось, что газ есть, но он уже Украине не принадлежит. В общем, Газпром разрушил карточный домик Порошенко, напугал Евросоюз и чётко обозначил своё нежелание субсидировать украинскую экономику.

В связи с решением Стокгольмского арбитража и последующего разрыва контракта, который инициировал Газпром, есть несколько мифов, которые активно двигает в массы украинская и российская либеральная пропаганда.

Миф первый: договор разорвать нельзя. Есть еще вариант этого мифа, что договор нельзя разорвать в одностороннем порядке. На самом деле любой договор разорвать можно. Неразрывных контрактов просто не бывает в природе, и всегда вопрос лишь в форме и последствиях этого разрыва. В том самом газовом контракте прописано что стороны, в случае разрыва контракта, обращаются в Стокгольмский арбитраж, и президент Газпрома Миллер уже подчеркнул, что судить будет другой состав арбитров.

Вот тот самый пункт контракта:"В случае если стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма."

Миф второй заключается в том, что решение Стокгольмского арбитража нельзя опротестовать потому что в контракте записано, что решения этого арбитража имеют окончательную силу. В контракте действительно это написано, но это не означает, что все способы борьбы закрыты. Я не адвокат Газпрома, но судя по заявлениям Миллера, который подчеркнул, что суд нарушил принцип баланса интересов, .

Миллер говорил об очевидных двойных стандартах, которые арбитраж по разному применил в отношении Газпрома и Нафтогаза, что явно нарушает принцип того, что закон должен быть одним для всех. На самом деле, Газпром дает возможность Швеции в новых условиях еще раз подумать – стоит ли уничтожать свою репутацию и бизнес Стокгольмского арбитража ради того. чтобы попытаться помочь Украине.

Миф третий: Газпром не имеет права не поставлять газ на Украину, это не предусмотрено контрактом. То есть договор надо сначала разорвать, а потом закрывать вентиль. На самом деле нужно отдать должное Юлии Тимошенко, которая подписывала этот договор с украинской стороны, потому что она действительно предусмотрела вариант при котором Газпром решит подморозить Украину и попыталась от него застраховаться. Страховка была хорошей, вот реально хорошей, но потом пришел Порошенко и всё сломал.

Объясняю в чем дело. Поквартальное распределение газа по поставкам на Украину определяется каждый год специальным соглашением. Заставить Газпром подписать это соглашение - нельзя. Для того, чтобы избежать вариант в котором Газпром будет держать Киев за горло угрозой заморозить Украину нафиг, Тимошенко вписала в договор условие:

Очень хорошо и логично, но потом пришел Порошенко и стал покупать тот же российский газ, но не у Газпрома, а по реверсу, то есть формально он покупал его у европейских компаний, а не у Газпрома весь 2016 и 2017 год, чем очень гордился. Отлично! А теперь приходит Газпром и говорит, что не будет подписывать соглашение о поставках на 2018 год, и тут Украине пригодилась возможность заставить Газпром поставлять газ по прошлогоднему графику... но официально Газпром в прошлом году продал Нафтогазу 0 м3 газа. А украинский кабмин вообще запретил импортировать газ из России еще в 2015 году. Так что Газпром сейчас может вообще ничего не продавать Нафтогазу хотя до конца контракта.

Миф четвертый - это уже миф, который любят российские караул-патриоты, увидевшие новость о том, что Украина купила в Европе газ в 4 раза дороже, чем российский. Из этого они сделали вывод, что российский газ какой-то слишком дешевый, и что это знак предательства и надо вызывать прокуратуру. Зря. На самом деле газпромовская цена для Украины примерно рыночная, а вот то что Нафтогазу пришлось закупать польский газ по ценам в 4 раза выше - это как раз показатель того, что европейские партнеры при первой же возможности резко наживаются на Украине - это во-первых, а во-вторых, Газпром удачно выбрал время для атаки - так как в Европе сейчас очень холодно, то краткосрочные цены на газ в Евросоюзе просто астрономические, вот их сейчас и приходится платить Украине.

Миф пятый: действия Газпрома навредят Северному Потоку. Нет, скорее наоборот, особенно после нынешней холодной зимы, из-за которой, как пишут западные СМИ, например, агентство Блумберг, Россия подчеркнула зависимость Евросоюза от себя, потому что только Россия может в случае необходимости поставлять в ЕС нужное количество газа.

Тут же дело еще и в том, что Стокгольмский арбитраж мог присудить Украине и 40 миллиардов долларов или сколько они там просили, но присудил 2,5 и продолжение принципа "качай или плати" до 2019, ну чисто, чтобы поддержать Украину "на пол шишечки", что называется, а вот реакция Газпрома - это такой удар линейкой по рукам, и демонстрация того, что мы с таким подходом не согласны. Вполне вероятно, что европейцы после этого окажутся более понятливыми и пересмотрят свою позицию. А если нет, то мы подождем, ведь следующая зима, она только кажется далекой, а на самом деле - она очень близко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира