После сильных дождей в регионе Куско на юго-востоке Перу земля покрылась огромными разломами, сообщает Daily Star.

За последние 10 дней в районе Луско произошло смещение более 30 гектаров земли. В результате смещения почвы были уничтожены более ста домов, а также школа и больница.

Власти объявили чрезвычайное положение в этом районе и заявили, что в течение 60-ти дней предоставят помощь пострадавшим.

В зону бедствия также будет направлена группа экспертов для оценки геологической ситуации.



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Напомним, в прошлом месяце у берегов Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В регионе Арекипа погибли два человека, десятки людей были ранены. Эпицентр подземных толчков располагался в 44 км к юго-западу от города Акари. Очаг сейсмического события залегал на глубине 36,3 км.

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