В Украине выполняют приговор Стокгольмского арбитража относительно российской компании «Газпром» — уже начали арестовывать и описывать ее имущество и активы в размере почти 172 млрд грн для перевода денег в фонд Госбюджета. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает .

По решению суда этим делом занимается Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции.

«В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность», — заявил премьер.

Гройсман подчеркнул, что правительство пытаться достичь главной цели — взыскания с «Газпрома» штрафа и исполнения компанией решения Стокгольмского арбитража.

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража и так же выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов», — отметил он.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. После этого российский монополист принял решение не осуществлять поставки газа «Нафтогазу» с 1 марта и вернул полученную предоплату.

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