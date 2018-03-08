Аналитические Сводки
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|Ахеджакова поучает украинцев, — политолог
|08.03.2018 19:06
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Ахеджакова по поводу внесения Фрейндлих в «чёрный список» Минкульта Украины с подачи СБУ: «Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок.
Потому, что мы все одинаковые – вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи».
Опять они лезут с поучениями. Ахеджаковой, видимо, заняться нечем.
До неё даже не дошло, что запрещают их не «из мести», а потому, что они тупо нарушают наши законы. Обычная формальность, приучающая к адекватному поведению: нарушил — наказали. Но ведь для них это — «украинские [недо]законы».
Мы же так, малоросы, у нас же всё несерьёзно. Сало едим и в шаровары сморкаемся. Не то, что эти светочи культуры…
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