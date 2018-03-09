Аналитические Сводки
|Шахрайський резонанс. Часть 3. Просто добавь воды, — эксперт
|09.03.2018 19:11
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В первых двух частях материала мы уже познакомились с конторой AQUA-BRK, которая занимается продажей псевдомедицинских приборов и фейковой медицинской диагностикой. Однако, это не единственная область ее деятельность. Кроме шарлатанства в медицине эта фирма занимается продажей чудо-фильтров для воды.
С первых же строк , посвященной «информационной подводке» к фильтрам, нам начинают тупо, неизобретательно и цинично врать. Возьмем, например, первую же картинку — содержание воды в разных органах и тканях тела. Даже беглого взгляда довольно, чтобы понять, что что-то тут не то. В костях физически не может быть 72% воды просто по определению — кость это твердое минерализованное вещество, а не мокрая тряпка. Если банально погуглить «water content in organs», то мы тут же получаем картину, снабжённую, к тому же, ссылками на научные работы.
Итак, что же мы имеем:
При этом для крови, кожи, легких, почек и мышц цифры на сайте AQUA-BRK приведены правильные. Вывод прост — текст писал копирайтер, не вяжущий лыка в биологии. У него была задача донести до читателя, что воды в организме очень много, вот он и поменял циферки для тех органов, в которых содержание воды ему показалось слишком низким (высокие стандарты журналистики, ага). Менял, судя по всему, не напрягаясь — просто переставлял цифры кое-где (68-86) либо менял первую цирфу на большую (22-72). Кстати, написать, что в мозге 95% воды мог либо полный дурак либо тролль — такое содержание воды бывает только у медузы или у огурца. А может в мозгу у копирайтера AQUA-BRK
Что ж, пойдем дальше и почитаем, что же эти безграмотные копирайтеры пишут о «». Только не падайте в обморок, поскольку любого человека, с минимальными остаточными знаниями химии и физики, от этой писанины может запросто хватить инфаркт.
«В таблице химических элементов вода представлена символом Н2О» (sic!).
«Электроны имеют свойство притягиваться положительные к отрицательным. Не вдаваясь в подробности, молекула воды подобна очень сильному атомному магниту, и может объединяться практически со всем, что может присоединиться». В этом предложении прекрасно каждое слово. Это просто эталон шизоидного бреда.
Если почитать эту чушь немного дальше, то становится понятно, что это какой-то низкокачественный машинный перевод, скомпилированный из нескольких источников, который потом попытались причесать безграмотной редактурой. Выставлять такое на официальный сайт постеснялась бы любая уважающая себя фирма, но только не AQUA-BRK — они держат свою аудитория за таких придурков, которые не знают, что Н2О пишется с нижниминдексом. Лохи схавают и так, чего напрягаться-то?
Дальше начинается любимое занятие AQUA-BRK — ложь и подмена понятий. В следующем разделе приводятся якобы научные доказательства структурирования воды, со ссылками на авторитетных ученых. Только вот беда — ссылок как таковых и нет. Есть только описательные упоминания вроде такого: «в 1916 г. Дебай и его сотрудники показали, что вода имеет свою структуру». Чуть дальше наши чукчи-писатели сами пишут, что речь идёт о ближнем порядке в жидкости, но тут же заявляют, что в организме вода, дескать, имеет структуру схожую со льдом.
Поясню для тех кто не в курсе. — это всех жидкостей. Оно заключается в том, что на малых расстояниях, порядка размера молекулы, молекулы жидкости в среднемрасполагаются на определенных расстояниях друг от друга. Если взять наобум любую молекулу воды и посчитать сколько других молекул в среднем встречается на разных расстояниях от нее, то мы получим так называемую — график, где по иксу расстояние, а по игреку плотность. Этот график будет иметь серию максимумов и минимумов, называемых координационными сферами. Ключевое слово тут «в среднем». Молекулы воды хаотически двигаются и крутятся с характерными иногда в триллионные доли секунды. В каждый конкретный момент никакой видимой глазу структуры в жидкости нет, но если усреднить картину по множеству таких элементарных движений, то проявится некая локальная упорядоченность в расположении молекул, отображаемая радиальными функциями распределения. К упорядоченности в бытовом понимании этого слова, а тем более к структуре льда, это не имеет никакого отношения.
Ближний порядок не имеет никакого отношения и к «памяти воды», о которой так любят говорить шарлатаны. Любое растворенное вещество перестраивает ближний порядок молекул воды вокруг себя, но после удаления примеси эта перестройка просуществует не более чем (миллиардной доли секунды). Соответственно и «память» воды о растворённом в ней веществе существует не более пикосекунды. У воды на самом деле жестокий склероз!
Все мифы о памяти воды давным-давно разобраны по косточкам и полностью разоблачены. Я просто оставлю здесь ссылку на к меморандуму комиссии по борьбе со лженаукой РАН, где профильные специалисты подробно и со ссылками на научные работы разбирают все эти расхожие бредни.
Давайте теперь посмотрим на , который предлагает AQUA-BRK. Одно название их продукта «система фильтрации, структуризации и минерализации воды»уже является грубым нарушением прав потребителя т. к. никакой «структуризации» воды не предусмотрено законами природы и это является дезинформацией и введением потребителя в заблуждение. Судя по внешнему виду и описанию этот фильтр — самая обычная многоступенчатая система очистки на основе механических фильтров и ионообменных смол. Такие китайские очистные колонки продаются на любом хозяйственном рынке и устанавливаются под мойку на кухне. Умельцы из AQUA-BRK просто упаковали эти фильтры в беленький чемоданчик с логотипом и наклеили на колонки красивые цветные картинки. Например, колонка со снежинкой должна, по идее, придавать «свойства талой воды и восстанавливать ее квазикристаллическую решетку».
Проблема в том, что никакими особыми свойствами талая вода не обладает — это еще один расхожий миф на тему все той же «». Используя выдуманный на ходу наукообразный термин «квазикристаллическая решетка» сеошник AQUA-BRK сел в лужу, поскольку реально существуют, но не имеют ко льду и талой воде ни малейшего отношения (за них, кстати, в 2011 г дали нобелевскою премию по химии). Так что тут опять на лицо обман потребителя.
В подробном описании стадий очистки воды AQUA-BRK постоянно перемежают правду с лженаучным бредом:
Выводы:
Как обычно, все написанное является моим оценочным мнением
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