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В интернете появилось предсказание американского медиума и самопровозглашенного «целителя» Эдгара Кейси о смене полюсов Земли. Данное событие может привести к катастрофическим последствиям, говорится в прогнозе.

После скончавшегося в середине XX века Эдгара Кейси осталось более 14 тысяч записей его рассказов. Все они сделаны во время сна или транса, за это американец получил прозвище «Спящий пророк».

В одном из своих предсказаний Кейси предупредил о скорой смене магнитных полюсов Земли, пишет . По словам медиума, соответствующую информацию он почерпнул, изучив строение пирамид, которые построили древние египтяне.

«Спящий пророк» сообщил, что полюса будут меняться кое-где в первой половине XXI столетия. Он не исключил, что этот процесс приведет к масштабным природным катастрофам. Больше только должны пострадать Соединенные Штаты, значительная часть территории которых может уйти под воду, предрек Эдгар Кейси.

Официальная наука скептически относится к прогнозам экстрасенсов, однако в данном случае . Согласно расчетам ученых, в последний раз смена полюсов Земли произошла около 780 тысяч лет назад. По мнению многих специалистов, очередное такое событие не за горами.

Данной точки зрения придерживается, в частности, Даниэль Бейкер, руководитель Лаборатории физики космоса и атмосферы Университета Колорадо. В одной из своих публикаций исследователь указал на то, что признаком скорого начала процесса, описанного «Спящим пророком», является постепенное ослабление мощности магнитного поля Земли.

Бейкер считает, что смена полюсов спровоцирует образование огромных дыр в озоновом слое и массовые отключения электроэнергии. По мнению коллеги ученого Джима Уайлда, после того как полюса поменяются кое-где, планета окажется беззащитной перед солнечным ветром – потоком частиц, истекающим в космическое пространство со скоростью 300 — 1200 км/с. Если прогноз Уайлда сбудется, вредные излучения будут оказывать негативное воздействие на Землю и населяющих ее живых существ в течение нескольких веков.

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