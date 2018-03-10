Поэт в России больше, чем поэт. Поющий
поэт, поэт – это голос народа. А голос народа – голос Божий.
Услышать его тоже нужен талант
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В России существует давняя и глубокая традиция авторской песни.
Этот феномен – неформальное движение, форма выражения
сокровенных мыслей советской интеллигенции, спасавшейся от
пошлости, фальши и удушья официальной массовой культуры. Бардовская
песня всегда отличалась простотой текстов и музыки, но при этом
сохраняла удивительную точность сути. Аудитория у исполнителей
всегда была самой высокообразованной и разносторонне развитой.
Попросту – талантливой.
Уровень культурных запросов был самым высоким. Но самое главное
требование – нравственная честность. Не сложность музыки и текста,
а предельная правдивость были главным критерием. Прощались любые
огрехи в исполнении и стихах – кроме неискренности. Это было и
остаётся главным требованием к авторской песни. Связь от сердца к
сердцу – от исполнителя к слушателям. За это мы и любим
авторскую песню и её творцов.
Виталий Аверьянов – самый настоящий русский поэт. Учёный.
Интеллектуал. Философ. Журналист. Музыкант. Такое соединение
качеств не может делать человека нечестным. А это значит, он не
может быть не патриотом. В самом хорошем, не затёртом смысле этого
слова.
Когда патриотизм не истерично надрывный, площадной,
напоказ, как фарисейская добродетель, а тихий. Внутренний.
Выстраданный, как вздох. Из самой глубины болеющей души. Душа
всегда болеет – если она здорова. Такой вот парадокс, единственный
в своём роде – в отношении души чем больнее, тем здоровее. И
наоборот - чем меньше душа болит, тем более она больна. Такое
только с душой бывает.
Аверьянов, сам того не ведая, полностью в традиции русского
бардовского стандарта. Влияние Высоцкого совершенно естественное,
не наигранное – как все мы под влиянием Пушкина. Почему Высоцкого?
Это моё личное чувство. Никому не рискну его навязывать.
Я чувствую такой же оголённый нерв Аверьянова. Такую же
чеканность фразы, такую же страсть, такую же экспрессию. Даже такую
же смелость.
И главное – умение обращаться со словом. Это не просто
самодеятельная песня – это уже литература. Качественная. Аверьянов
умеет использовать все приёмы литератора - от привычной
клишированной фразы до совершенно уникальных, на уровне афоризмов,
сток. За которые сразу цепляешься и впадаешь в трансовую
задумчивость. Они падают в душу и застревают там, бередя её и не
давая заснуть. Это и есть то, ради чего автор пишет слова и
музыку и выходит к нам. Волшебство единства текста, автора и
слушателя.
Аверьянов написал письмо Путину. В песне такого ещё никто не
делал. Это заслуживает того, чтобы обратить на это внимание. Это и
есть сгусток воли народа. Его энергетики, его напряжённого
ожидающего взгляда. Именно этого народ и ждёт от Путина. И знаете,
что мне особенно запало в душу? Вот эти слова: «Сколько можно
своего народа опасаться? Обопрись на того, кто тебя произвёл!»
Вот собственно и весь смысл всей патриотической публицистики. В
этих двух фразах. После этого писать уже не хочется. Потому что
лучше не напишешь. Остаётся только наслаждаться песней. Сначала
прослушать целиком, потом ещё и ещё раз – кусками. Вслушиваться в
собственный ответ на каждое слово. Хочется только чтобы услышал
Путин эту песню. Услышал – и поверил в нас. Так же, как мы верим в
него. Верим. Не слепо – требовательно и строго, но именно верим.
Правильный наказ написал Виталий Аверьянов. Настоящий.