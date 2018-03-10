«Юян цзацзу» - сборник древнекитайских сказаний и легенд времени династии Тан. В нем можно прочитать, как во время царствования Вэнь-цзуна (809–840 гг.) братья Чжэн Жэньбэня и Ван Сюцай заблудились, путешествуя по горе Суншань. Встретив вскоре отдыхающего у дерева простолюдина, они попросили указать им дорогу, а затем из вежливости поинтересовались, откуда он.

И мужчина поведал братьям, что он один из 82 тысяч семей, которые создали Луну. Боле того, он рассказал своим нечаянным встречным, что Луна не сияет сама, а лишь отражает свет Солнца. После этих странных слов мужчина просто пропал, очень удивив братьев…

Спрашивается, откуда 1100 лет назад, когда создавался этот сборник, автор этой легенды знал о том, что собой представляет Луна, что ее свет – это лишь отражение солнечного сияния?

Однако все встает на свои места, если обратиться к другой китайской легенде, рассказанной старым монахом. Согласно его словам, тысячи, а может, и миллионы лет тому назад он жил на Земле в другом воплощении. И в то время цивилизация на планете достигла таких высот, что люди задумались о создании искусственного спутника, дабы освещать Землю ночью. И вот для этого проекта – строительства Луны – были привлечены тысячи инженеров и строителей, и монах тот был в то время одним из этих инженеров.

Они соорудили сначала ядро, состоящее из множества специальных механизмов и силовых устройств. Потом создали оболочку, то есть наружный слой из металлической платины толщиной в несколько километров. Между ядром и этой оболочкой – пустота. Луна спроектирована была так, чтобы она все время смотрела на Землю одной стороной, и эта ее сторона была умышленно отполирована, чтобы лучше отражала солнечный свет.

Весь мир торжественно отпраздновал день запуска Луны на орбиту, а сами создатели ее стали уважаемыми людьми Земли. К сожалению, та высокоразвитая цивилизация, повествует далее монах, все более погружалась в потакание людским прихотям, в разврат, что привело к моральному ее упадку, а потом и к физической гибели. И все вернулось к первобытному строю. Вот только Луна и осталась…

Современные независимые ученые утверждают, что Луна на самом деле – искусственное создание. И на то есть неоспоримые факты:

соотношение диаметров Луны и Солнца, а также соотношение расстояний между Земля-Луна и Земля-Солнце одно и тоже – 1/395, за счет чего размеры спутника и Светила визуально кажутся одинаковыми. Такого феномена в виде космической случайности просто не может быть, да его нигде и не наблюдают астрономы;

Луна на самом деле фантастическим образом повернута к Земле всегда одной стороной, и эта ее сторона много ровнее, чем противоположная – опять нереальная «случайность»;

орбиты естественных спутников планет эллиптические, а орбита Луны – круглая;

Луна полая, она «звенит, как колокол во время лунотрясений, это зафиксировано сотрудниками НАСА в 2006 году во время исследования спутника.

Казалось бы, все понятно – наш «естественный спутник» оказался рукотворным. Вот только даже независимые исследователи, кто уверен в этом на все сто, не могут прийти к единому мнению – кто же создал Луну: сами земляне, будучи в далеком прошлом высокоразвитой цивилизацией, или инопланетяне, которые, якобы, «притащили» ее из своей звездной системы для каких-то экспериментов на Земле? Дело в том, что легенды не могут служить научным доказательством, в лучшем случае в них отражаются реальные события, вот только когда и как они происходили, кто в них участвовал – это еще вопрос. Тем более вещественным доказательством в этом случае может быть только сама Луна, до которой мы пока никак не доберемся. Хотя еще неизвестно, пустят ли нас на нее, скажем, те, кто обслуживает этот сложный механизм…

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