Президент заявил, что в важнейших направлениях Россия всегда будет на шаг впереди. Как на Западе отреагировали на демонстрацию новейшего во­оружения и поняли главный посыл Путина?



Яков Кедми. © / Mark Nakoykher / Commons.wikimedia.org

Яков Кедми, израильский военный знаток, экс-руководитель спецслужбы «Натив»

Мне было бы интересно увидеть лица руководителей НАТО, Пентагона и западных стран, когда они слушали, что говорит ваш президент. Отмечу, что говорил он совершенно искренне, не с показным, а естественным уважением и гордостью за свой народ и свою страну.

Рисунок: АиФ/ Андрей Дорофеев

Это выступление показало, что вся оборонная система НАТО абсолютно бесполезна. Единая Европа не имеет защиты. Разговор с ней теперь может идти в два этапа. Первый: отменить санкции и убрать все базы НАТО. Второй: роспуск альянса, который с военной точки зрения уже бесполезен, а уже после будем вести разговор о нормализации отношений России и ЕС. В США до оглашения послания верили, что максимум к 2020 г. достигнут абсолютного военного превосходст­ва над Россией, и вдруг они оказались у разбитого корыта. В области стратегических вооружений Россия ушла на два-три поколения вперёд. По­этому США придётся приложить колоссальные финансовые усилия, чтобы этот разрыв не увеличивался. Им понадобятся сотни миллиардов долларов на доработку своих установок. Кстати, в этом смысле гонка вооружений никогда и не прекращалась, и Москва ничего не провоцирует. Президент России лишь показал, что у его страны есть достаточная военная сила. При этом очень важно, что в его выступлении не было агрессивности, он не угрожал ни одной стране. Напротив, Путин сделал открытое предложение: вот теперь мы сильнее вас, но мы готовы с вами сотрудничать. Мы открыты.

Я бы выделил в послании ещё один момент - не военный. И он гораздо страшнее для США. Оказывается, что после разрухи 90-х, сравнимой с войной, в рамках постоянно усиливающихся международного давления и санкций Россия восстановилась и нашла возможность решить все проблемы, которые были созданы. Она не только наверстала упущенное за 20 с лишним лет, но и вышла на новую надёжную базу, на которой дальше будет развиваться. Это лишнее доказательство абсолютной бесполезности санкций. Они не влияют ни на политику России, ни на её развитие, ни - главное, чего боится Запад, - на вооружение.

А самое главное - и Путин это подчеркнул - невозможно всё это оружие создать, спроектировать и развить со слабой наукой, технологиями и образованием. Я хочу напомнить слова, которые приписывают Бисмарку после победы Пруссии над Францией: войну выиграли не наши генералы, а наши учителя. Похоже, именно учителя обеспечат и России её будущее.

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