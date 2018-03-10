Суверенитет начинается в школе на уроке литературы, а не на ракетной площадке, в заводском цеху или на полевом стане

Александр Халдей

Нужно ли поддерживать цели государства, если в нём плохая бюрократия

Вопрос, конечно, интересный - наподобие вопроса "Нужно ли верить в истинность положений религии, если у неё есть недостойные иерархи?" Или: "Не лучше ли протестантизм, чем православие, если в Европе красивее архитектура и выше уровень жизни?" Или вот: "Не лучше ли католичество, чем православие, потому что там можно сидеть на богослужении и служба короче?" То есть, не значит ли, что вера Запада лучше, потому что там экономика сильнее? Не повод ли нам ради входа в Модерн перейти в протестантизм или католичество? Не мешает ли нам наше православие развивать демократию и общество потребления?

Многие скажут - это идиотизм, так думать. Некоторые вспомнят - так именно думали древние иудеи, придя в Египет и увидев там более богатую жизнь, из-за чего они постепенно стали переходить на поклонение египетским богам. За что Моисей их и проклял, и, выведя из Египта, 40 лет водил по пустыне, пока все способные предать веру отцов ради куска колбасы, не померли естественной смертью. Сам Моисей, как многие помнят, тоже не вошёл в Землю Обетованную. Умер на её пороге. Ибо миссию свою он видел не в том, чтобы самому туда дойти, а в том, чтобы вывести свой народ из среды соблазна.

Но как бы глупо ни выглядела такая мотивация предательства, большинство населения думает именно так. Проблема стара, как мир. Точно так же очень многие верят, что поскольку бюрократия - институт несимпатичный и забиячливый раздражение и критику, то государство, использующее такую бюрократию, если не преступно, то глубоко порочно и не заслуживает поддержки. А напротив, заслуживает всяческого разрушения и третирования.

Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала

Именно с этой фразы Радищева ведёт отсчёт своего существования так называемая русская интеллигенция. Так заявил о себе возникший при Петре слой ненавидящих Россию выходцев "третьего сословия" - разночинцев, мелких дворян, интеллигентов, прекраснодушных идеалистов-полупрофессионалов, придерживающихся самых радикальных концепций на тему государства и составляющего его народа. Российские либералы растут именно из этой среды.

Вы не обращали внимания на то, что все ненавидящие Россию, её культуру и государственность либералы в оправдание своей ненависти приводят цитаты русских писателей - классиков?

"Многие склонны путать два понятия: "Отечество" и "Ваше Превосходительство" (М.Е.Салтыков-Щедрин)

"Служить бы рад - прислуживаться тошно" (А.С.Грибоедов)

"Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь" (А. Блок)

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев" (Михаил Булгаков)

"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов — отцов и благодетелей взяточников!" (Иван Аксаков, из письма к родным)

"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир..." (И.А.Ильин)

"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали..." (Толстой А.К. Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964)

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость" (Максим Горький)

"…Мера пресмыкания перед властью – как мера преданности стране" (И.А.Ильин, русский философ, из статьи "Советский Союз – не Россия", 1947 г.)

"Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое." (Александр Герцен)

"Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли" (А.С.Пушкин)

"Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения" (Федор Достоевский)

Ну и так далее и тому подобное - как вы понимаете, такие цитаты можно и дальше приводить в огромном количестве. Русская классическая литература, разумеется, не состояла вся только из таких вот тем и высказываний, но содержит их в себе в довольно большом количестве. Не заметить их невозможно. Все наши светочи разума и сеятели разумного, доброго и вечного, напитавшись в своих масонских ложах духа всяческой вольности и свободы, полагали Запад источником этой самой свободы и делом чести и достоинства считали выражение крайнего презрения к корявой и косной российской культуре, государственности и к нелепому и ущербному русскому народу.

Писали они это всё не для народа, а для узкого круга таких же дворян, читавших литературные журналы, бывшие в то время аналогом социальный сетей для единомышленников, разделяющих их убеждения и составляющих их аудиторию - как мы помним, проблема безграмотности была решена в России только большевиками. Поэтому такое соревнование в презрительном отношении к государству и народу в среде неплохо обеспеченных интеллектуалов и полуинтеллектуалов считалось не только правилом хорошего тона, но и отличительным знаком "Свой-чужой".

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй

Корни российского либерального и интеллигентского диссидентства растут из русской классической литературы. И не случайно именно интеллигенция стала носителем этой духовной болезни - она была самой начитанной из всех русских социальных классов и групп. Символ русского диссидента и нигилиста - очкастый тощий интеллигент, слабым голоском на площадях требующий уничтожения государства и поддерживающий самых отъявленных террористов-бомбистов в борьбе с этим государством. Традиция преклоняться перед русской литературой как перед светочем национальной духовности привита нам за 70 лет Советской власти.

И немудрено, что освящённые этой традицией сюжеты и персонажи оказали на интеллигенцию именно такое воздействие. Пушкин, Тургенев и Достоевский дали санкцию русской интеллигенции на ненависть к России. Оправдание этой ненависти. Темой русской культуры стало всяческое провозглашение собственной культурной повреждённости и духовной уродливости. А государство вырастало таким чудовищным охранителем этой уродливости. Тезис безвыходного положения каждого свободного и честного человека в России сам собой приводил к мысли или об эмиграции, или о революции.

Наши венедиктовы и навальные, собчаки и сванидзе, пивоваровы и шендеровичи выросли именно на этой классической русской литературе и выбрали из неё именно эти высказывания писателей, пропустив в них всё, что касается вполне противоположных, патриотических реплик и сюжетов.

Оправданием ненависти к своей Родине у либералов служит тезис, что-де народ в России тёмен и потому плох, а государство - дикое и варварское, а потому нет греха в презрении к нему и всяческом вреде, ему наносимом. Даже более того - всякий вред такому государству есть дело доблести и чести, личного мужества и порядочности. Всякое согласие с собственным государством есть дело постыдное для свободомыслящего человека, пресмыкание перед подлой корыстной и глупой бюрократией, воровской, чёрствой и низкой, ищущей лишь своего личного блага и равнодушной ко всякому высокому и светлому. Диссиденты всегда чувствовали своё моральное и культурное превосходство над подлым государством и были уверены в своём праве - и даже больше - в своей Миссии - по всяческому его уничтожению.

То есть надо так понимать, что ни картёжный игрок Достоевский, ни получатель грантов от Ротшильда, прежний помещик и любитель секса с горничными Герцен, ни любитель кутежей и замужних дам "наше всё" Пушкин, ни проживший всю жизнь в Италии Тургенев, ни симпатизировавший Гитлеру Ильин, ни певец Воланда и свободного секса Булгаков, ни сомнительный в вопросе педофилии Горький, ни прочие инженеры человеческих душ в России никогда не ставили под сомнение свою этику, а себя никоим образом не относили к некоему повреждённому греховностью слою, не сомневаясь в своём праве быть моральным судьёй и исправителем гнилых устоев этого подлого народа с его ублюдочным государством. Напротив - они верили в свою элитарность. Все вокруг в дерьме, и только одни они - в белом фраке.

Если дореволюционная интеллигентская среда брезгливо и презрительно третировала устои народных нравов и выросшую из них государственность, то послереволюционная интеллигенция состоялась на идеях революционного отторжения всякой прошлой государственной оправданности, поскольку полагали её основанной на порочном фундаменте. В подтверждение своей позиции она основывалась на умышленно подобранном компендиуме литературных текстов, чьи авторы объявлялись высшими моральными авторитетами, освящавшими право на самые жестокие социальные эксперименты и трансформации.

От Салтыкова-Щедрина, показавшего государство как сатиру и комедию, к Хазанову и Жванецкому дорога проходила через Чаадаева и Радищева, Белинского и Чернышевского. А поскольку результат этих общественных трансформаций интеллигенцию снова не устроил, то она вернулась в исходной позиции - Россия как культура есть средоточие варварства, а государство - низкий охранник только плохого. Дескать, мы бы и рады служить, да нечему - и главное - некому. Одни уроды вокруг и не на чём глазу порядочного человека остановиться.

Вы думаете, откуда у нас берутся актёры серебряковы, басилашвили и ефремовы с поэтами быковыми и артистами макаревичами, проклинающими страну за «хамство и наглость»? Вот оттуда они и берутся. Со школьных уроков литературы, на которых стоит всё наше искусство. От тургеневских базаровых, пушкинских дубровских и капитанских дочек, горьковских буревестников и чеховских хамелеонов. Неужели в России только злодей и есть положительный герой? Неужели вся Россия только хамством и наглостью характерна? И нет в ней ничего доброго и застенчивого? Да нет же. Полно. Доброта и застенчивость как раз и есть главное свойство русского характера, его главная национальная черта и идея. Но сознание русского интеллигента, литературоцентричное и совершенно экстремистское, этого не видит. Ибо нигде у классиков не написано, что русские - добрые и стыдливые. Другое написано, и они этим написанным гордятся.

Впервые встав перед проблемой осознания, к чему нас привели столетия подобного преклонения перед подобной литературой, мы застыли в изумлении - а на чём нам вообще учить наших детей уважению к стране, народу и его государству? К своей цивилизации? На что менять список авторов культовой литературы? Как нам не растить эмигрантов и диссидентов на собственном культурном материале? Неужели именно такой была Россия, какой она предстаёт в творчестве этих литераторов? Забитая, уродливая, тёмная, страдающая и кривая? Ведомая всякими упырями и для счастья упырей существующая?

Пьяный генерал и вороватый клерк, нераскаянный злодей и симпатичный бунтовщик, жестокий жандарм и равнодушный работник, грязный солдат да толстый пьяный поп, косолапый медведь и далёкий равнодушный царь - это и есть Россия? Это действительно репрезентативная картинка? Это наш настоящий портрет? Вы уверены?

Суверенитет - это не свои деньги, а свои святыни

Прошлое у нас всегда проклятое, настоящее - позорное, а будущее - сомнительное. Правы литераторы? Ведь само государство их ставит на пьедестал и объявляет культурным достоянием. Создаётся чувство, что иной литературы, иных писателей у нас действительно и нет. И на чём теперь учить молодёжь, чтобы не выращивать из них нигилистов, диссидентов, эмигрантов и предателей? Непонятно. Какую литературу подбирать для учеников школы? О чём писать сочинения? На каком материале их учить?

Как объяснить жаждущим свободы толпам, что свобода - это не безнравственность, а ответственность, которой толпы нести не желают, что этот набор идей является самой изощрённой пропагандистской ловушкой, миной под ногами поколений? Государство смущается заниматься этим вопросом - оно боится возмущённого вопля интеллигенции, полагающей эту территорию своей собственностью и не позволяющей государству вторгаться на неё.

Но пока мы не наведём тут какой-то порядок, не вынесем эти оценки на суд общества, не провозгласим этих классиков талантливыми, но ошибающимися и заблуждающимися частными лицами, а не непогрешимыми моральными авторитетами, глыбами и "нашим всё", ни о каком суверенитете думать нам не нужно. Не будет у нас суверенитета, пока наши граждане верят в то, что Отечество их худое и кривое, да другого нет, и потому надо заткнуть нос и любить его такое, какое есть, как отца-пьяницу или мать-алкоголичку. Позорно, но выхода нет. Да, где-то есть чистые и культурные родители, ухоженные и воспитанные дети, но это не про нас.

Нам этого не досталось, не повезло родиться в такой семье. Наша семья - это типичный повод для визита ювенальной юстиции и изъятия детей в юрисдикцию другой семьи. Там, где чисто, культурно и опрятно. Где в магазинах полно товаров, машины красивые, улицы чистые, нет загаженных подъездов (действительно нет?), полиция улыбчивая (действительно улыбчивая?), бюрократы не чёрствые (действительно не чёрствые?), власти не воруют (правда, не воруют?), суды независимые (точно независимые?), а продукцию собственного производства покупать не позорно, а достойно. Так получается? И как далеко мы уедем на такой телеге прошлого?

Суверенитет начинается в школе на уроке литературы, а не на ракетной площадке, в заводском цеху или на полевом стане. Нельзя быть суверенным, когда едва начав приобщаться к национальной культуре, мы там немедленно сталкиваемся с диссидентствующей толпой дворян, убеждающих нас в том, что мы - байстрюки и недоноски, а государство у нас тупое, позорное и лучше бы его совсем не было. А вместо него было что-то такое, чего ни словами описать, ни умом представить невозможно. Такое царство Божие на земле. Чтобы еда, одежда и разврат как в Европе, но при этом все люди набожные, улицы чистые, дома красивые, народ улыбается, а главу государства никто даже по имени не помнит. И все богатые, счастливые и совестливые. Почему на Западе так можно, а у нас нельзя? Почему у нас постоянно "Нет, ребята, всё не так. всё не так, ребята"? Спросите у них: "А как ТАК надо?" И они вам ответят: "А пёс его знает, как. Но не так - это точно".

А я думаю - как раз вот так и нельзя. Я не о том, чтобы запретить говорить о недостатках. О них говорить нужно. Но этот разговор должен быть в меру сбалансированным. Если единственное, чем мы можем гордиться - это честной ненавистью к порокам Отечества, то мы не научим видеть и добродетели того же самого Отечества. И почитать Отечество люди не будут. Глаз становится заточен только на поиск пороков. Воруют. Хамят. Тупят. Мусорят. Пьют. Кошмар. Да пошло всё оно по такому-то адресу. Отстань, Родина. Куда угодно - только вон из этой темницы.

И все призывы быть объективным и увидеть и другую сторону медали вызывают лишь полный презрения взгляд и ярлык холуя власти и приспешника тирании. И никакие доводы о том, что Россия при сравнительном анализе ничем не отличается от Запада, а в чём-то даже и более свободная и прогрессивная, кроме негодования ничего не вызывают. Ведь если ещё сам Салтыков-Щедрин с Толстым и Достоевским вынесли России свой приговор, то о чём ещё можно говорить? С тёмными и невежественными "пресмыкателями перед властью"? Не читал классику, что ли?

Литературу давно пора очень тщательно подобрать заново для изучения. Воспитывать детей на смаковании социальных пороков своего Отечества, всех этих "слёз ребёнка" и маленьких человеков "акакиев акакиевичей", подавая это как пример воспитания честности и гражданского мужества - это путь в тупик. Такая честность - вовсе не честность, а путь в эмиграцию. Где, кстати, Гоголь и жил большую часть жизни, описывая пороки любезного Отечества издалека. Потом не нужно удивляться - а откуда же у нас возникает пятая колонна. Вся культура её плодит. Вроде что мы с ней только ни делаем - а она снова, как сорняк, буйно всходит и стремится подавить всё вокруг себя.

Для нормального человека ясно - бюрократия существует всегда, пока существует государство. Состоит бюрократия из людей, объединённых в некую систему. Понятно, что система ищет наиболее экономные способы существования по энергозатратам. Бюрократию не любят нигде в мире. Она далеко не беспорочна и склонна ко всяким грехам. Но при этом она несёт важнейшую функцию управления государством. Можно бороться с государством, но едва оно ослабеет, все немедленно начинают от этого страдать и требовать его усиления.

Значит, какой бы ни была бюрократия, государство поддерживать нужно. Идеальной бюрократии - как и идеального государства не бывает. Так же не бывает идеальных народов - все народы имеют свои пороки и недостатки. Но это не повод начинать в народе воспитывать ненависть к самому себе и поддерживать тех, кто эту ненависть культивирует. И потом убеждает всех в том, что этот дефективный народ создал дефективное государство, которое достойно уничтожения, а коль скоро это невозможно, то здравствуй заграница, прими нового своего сына.

Мы видим, что случилось с СССР, который дал себя убедить, что он - реальная империя зла. Мы видим, что происходит с Украиной, которая национальной идеей сделала безвиз в Европу, чтобы уехать туда навсегда на заработки, сначала нелегальные, а потом и легализованные. Украина презирает не только русскую и советскую культуру - она больше только презирает культуру свою собственную, шароварно-вышиваночную, от которой так быстро убегают на Запад её граждане.

И эта традиция Украины только подтверждает её глубинные русские корни, которые она так забавно пытается отрубить - нося всё самое главное в себе самой. Свой нигилизм к своей цивилизации и зависть к цивилизации чужой - зависть, полную ложной идеализации, но глубоко культурно вторичную, страдающую от этого и из ненависти к себе самой только и черпающую силы для действия.

Поэт в России больше, чем поэт

Давно пора не просто отделить в творчестве писателей сомнительное от гениального - пора громко показать всё это сомнительное и назвать его сомнительным. Надо давать новые образцы литературы, где будет дан другой подход к культуре и государственности. Много было сказано плохих слов о методе социалистического реализма, но, во-первых, он дал действительно много качественной литературы, а во-вторых, испортить можно любой инструмент, и за последующую деградацию метода сам метод не ответственен. То есть вероятно и возникновение чего-то нового, но предполагающего как дешёвую развлекательность, так и стилевые штампы, компрометирующие любой художественный метод.

И надо сказать - без заказа государства новая литература и новая эстетика сами не возникнут. Если заниматься только армией, международной политикой и экономикой, то культурой займётся ваш враг. И выиграет у вас и армию, и международную политику, и экономику. СССР тому пример. Рынок способствует только комиксам, порнографии, гламуру и желтой прессе. Всё серьёзное и требующее труда разума, для рынка нерентабельно и отвергается с ходу. Выращенная рынком личность - это доносчик и диссидент. Воинствующий потребитель, знающий только слово «Дай! Не дашь - уеду!"

Ни Достоевский, ни Хемингуэй никогда не будут востребованы рынком в рентабельных объёмах. Но это не значит, что их не надо издавать и продвигать. Равно, как нельзя забывать и Шолохова, и Фадеева, и Панфёрова, и Распутина, и Бондарева, и Конецкого, и Проханова, и даже раннего Даниила Гранина, равно и прочих советских крупных писателей. А вот таких "реалистов", как Василь Быков и Виктор Астафьев я бы разоблачил и не публиковал вовсе. Конечно же, стёр бы из всех анналов памяти Солженицына.

И непременно нужно озаботиться новой писательской сменой, способной давать новую литературу, способную стать новой классикой. Той, что не станет убеждать нас в том, что мы - ошибка природы, которую стоит исправить хирургическим путём, а способной дать убедительные образцы современного положительного героя - не чудака-отшельника, не волка-одиночку, не стреляющего во все стороны спецназовца, не честного мента, которого иногда не отличить от бандита, не симпатичного пройдоху, а человека, ищущего и понимающего суть главного в этой жизни - труда, верности, сдержанности эмоций, терпения и стойкости во время эпохи лишений, воли не плыть по течению, скромного - как герой Шолохова в повести "Судьба человека". Где вы, новые шолоховы?

Только на критическом переосмыслении нашего литературного классического наследия мы будем в состоянии начать действительно новую страницу истории своей цивилизации. Ту, что сделает нас суверенными прежде только в области культуры и духа. Перестанет выращивать пятую колонну в помощью гигантов русской литературы, подаваемых как образец этики и эстетики. Пора вырасти из детских штанишек некритичного отношения к собственной литературной традиции, воплощённой в искажённом восприятии собственного народа некоторыми литераторами.

Надо научиться понимать, что бюрократия при всех своих недостатках - это и есть те тягловые лошади, что несут на себе наше государство. И если в борьбе с бюрократией мы сломаем своё собственное государство, то защитить нас от чужих государств будет просто некому. А я ещё никогда не слышал, что жить между чужого народа в эмиграции или в оккупации лучше, чем жить в своей стране - как бы ни был хмур твой народ и сколько бы нерешённых проблем в ней ни оставалось.