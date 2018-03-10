С 2020 года Москва становится неуязвима для шантажа ЕС и США по газу

Юрий Баранчик

На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после переговоров с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявил, что Варшава добилась независимости от российского газа, и раскритиковал проект «Северный поток-2».

«Польша давно стала независимой от "Газпрома", мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноусце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры о покупке газа с Данией и Норвегией», - заявил он. Моравецкий также отметил, что Польша и балтийские страны считают проект «Северный поток-2» «крайне опасным для этой части Европы».

Газовые фобии восточноевропейских лимитрофов давно известны, следовательно обращать внимания на них не стоит. Так заявление премьер-министра Польши Моравецкого прокомментировал для шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Все главные решения по «Северному потоку-2» Германией, акционерами проекта и основными поставщиками уже давно приняты. Проект «СП-2» даже не подпадает под американские санкции. То есть, и США не имеют ничего против этого проекта, по крайней мере, та команда, которая сегодня сидит в Белом доме.

Кроме того, с 2020 года, как бы кому-то не хотелось, но у США и ЕС пропадает вообще любая возможность шантажировать Москву газовой проблематикой на европейском направлении. Дело в том, что в 2019 году начнет работать газопровод «Сила Сибири», и если Европу что-то не будет устраивать, Москва спокойно перебросит излишки газа на китайский рынок.

Европа эти перспективы прекрасно понимает. Как и то, что в условиях отсутствия дешевых энергоносителей, ее товаропроизводители проиграют конкуренцию американским, и ее продукция будет вытеснена даже с самого европейского рынка, не говоря о других. Поэтому вопрос сохранения доступа Европы к российскому газу становится для нее одним из самых ключевых и стратегических» - отметил знаток.