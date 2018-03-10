Если вам стало скучно, захотелось перемен, драйва, то не голосуйте за Путина. Тогда гарантированно через год-два у вас лица приобретут выражение «киевлянин после майдана»

Александр Тимошенко

Недавно в выходные дни по личным делам съездил в Москву, где не был уже более 2-х лет. Решил кратко поделиться впечатлениями от этой поездки, сравнивая облик Москвы с Киевом.

Первое что удивило, это свободные места в поезде Киев-Москва. Далее, на границе с Россией на украинской таможне в Конотопе почти все пассажиры вышли. До Москвы доехали только несколько человек. И это все при том, что количество поездов между Украиной и Россией уменьшилось в 2 раза, а прямое авиасообщение вообще прекращено. Такое чувство, что уже все, кто хотел уехать из Украины в Россию, уже уехали, а деловые командировки практически отсутствуют. На сегодняшний день основная масса гастарбайтеров и командировочных двинулась на запад. Безвиз сделал свое дело.

Как киевлянину мне было приятно видеть чистые улицы, магазины, транспорт и другие места общественного пользования. Москва в этом смысле выглядит опрятнее. Отсутствует раздражающая наружная реклама. В Киеве бигборды просто уродуют город. Я как-то занялся подсчетами, сколько видно бигбордов с любой точки проезжей части. Цифры меня впечатлили от 5 на окраинах до 12-25 в центральной части. То есть Киева практически не видно.

В Москве значительно больше красивых женщин. Не знаю с чем это связано, но за последние годы количество красавиц в Киеве катастрофически уменьшилось. Предполагаю, что часть из них пересели на крутые авто с затемненными стеклами, часть вышло замуж за иностранцев, часть работает за рубежом, используя свои внешние данные.

Самое большое различие я заметил в одежде и выражении лиц людей. Масса людей в Москве, что на улице, что в транспорте выглядит довольно пестро. Можно увидеть спокойной расцветки одежду у зрелых людей, а можно очень яркую и броскую у молодежи. В Киеве преобладают серо-черные тона с вкраплениями одежды защитного цвета. Даже женщин можно увидеть в дорогих пуховиках под камуфляж. Такое чувство, что половина населения носит траур.

Выражение лиц москвичей спокойное, расслабленное. Что у пожилых людей, что у молодежи. Много улыбающихся лиц. В Киеве основная масса лиц напряжена, угрюма, очень редко можно увидеть улыбку или услышать смех. Как правило, смеются школьники или студенты. Люди чуть постарше носят печать озабоченности. Практически у всех грустные глаза и повисшие уголки глаз и губ. Когда я обратил в московском метро внимание на эти отличия, я засомневался, может, почудилось? И посмотрел на свое отражение в окне вагона.

Честно говоря, я был шокирован контрастом: такое чувство, что я увидел человека, у которого большое горе, хотя в этот момент я ощущал себя как обычно. После возвращения в Киев внимательно присмотрелся к киевлянам и сделал вывод: практически все население находится в состоянии ФРУСТРАЦИИ - это психическое состояние, которое возникает в ситуации, которая воспринимается субъектом как угроза (потенциальная, реальная или совершившаяся) удовлетворению той или иной потребности. Она проявляется как разочарование, тревога, раздражение и даже отчаяние.

Вот такие краткие зарисовки с натуры я сделал. Теперь впечатления от общения со своими однокашниками по институту. Конечно же, они меня расспрашивали про жизнь на Украине. Я делился своими впечатлениями, наблюдениями, рассуждениями. Я понял из общения то, что российские СМИ формируют совершенно иную картинку о событиях на Украине, чем есть на самом деле. При всем при том, что друзья люди хорошо образованные, много ездили и много видели, занимают руководящие посты в разных сферах человеческой деятельности. Даже они из того потока информации, который льется на простых жителей России, не могут составить более-менее правдоподобное чувство о жизни и событиях на Украине. Представляю, какая сюрреалистическая картина намалевана в головах простых обывателей.

Со своей стороны приятели жаловались мне на экономический кризис, на свои личные и деловые трудности, на отсутствие в стране реформ и т.д. и т.п. Нашли кому жаловаться. Я все это слышал от жителей Украины дважды: перед «оранжевой революцией» и перед «революцией гидности». Все хотели как лучше, ну а дальше сами знаете…

Я высказался по этому поводу одному из товарищей и услышал в ответ, что, по-видимому, люди устали от этой власти, от личности Путина, неосознанно люди хотят чего-то и кого-то другого. Люди не видят перемен, так как перемены происходят медленно и они незаметны. Хочется встряски. Уже в Киеве я вспомнил эти слова, и у меня возникла следующая аналогия.

Некоторое время назад я пережил развод. Во время этого болезненного периода своей жизни прочитал несколько книг о семейных взаимоотношениях и причинах конфликтов в браке. Общим местом в этих книгах было описание неровного характера женщин в течение месяца, что связано с их биологическими особенностями. Они не могут поддерживать длительное время ровные отношения с партнером. Периодически накапливается раздражение, необходима разрядка. В этом заключена основная причина семейных скандалов. Один из психологов даже делился личным опытом как самому спровоцировать и режиссировать скандал, чтобы быть к нему готовым и помочь жене решить этот вопрос с наименьшим ущербом для взаимоотношений.

Вот мне и пришло в голову такое сравнение. У России, как и Украины, душа женская. Нашим людям невыносимо однообразие. Мы не можем, как немцы, выполнять качественно, постоянно одну и ту же механическую работу. Требуется что-то новенькое, необычное, пусть даже опасное. Поэтому, когда длительное время вся хорошо, стабильно – это плохо. Нужна встряска. У меня такое ощущение, что наши «партнеры» очень хорошо изучили эту особенность. Поэтому им удается нас раскачать, когда причин для недовольства вроде бы и нет.

Дорогие жители России!

Если вам стало скучно, захотелось перемен, драйва, то голосуйте за кого угодно, только не Путина. Тогда гарантированно через год-два у вас исчезнут красавицы, изменится цвет одежды, в городах станет грязнее, а лица приобретут выражение «киевлянин после майдана».