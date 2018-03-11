Андрей Афанасьев

Новый фильм “Миропорядок 2018”, опубликованный журналистом Владимиром Соловьевым в социальных сетях, вызвал живую дискуссию. Явно заготовленный на предвыборный период, он раскрывает Владимира Путина как выдающегося стратега и политического мыслителя. Обозреватель “Царьграда” внимательно посмотрел ленту

Владимир Путин – незаурядная личность, в этом, пожалуй, нет сомнений ни у кого. Но всегда интересно узнать ответ на вопрос: "Почему?". Какими своими действиями он вписал себя в историю? Лучше только у главы российского государства получается именно политика, его можно назвать очень одаренным в этом вопросе. Это подтверждает его четкое, выверенное понимание того, что и как должно делаться на этом направлении:

Есть очень хорошие ориентиры и маяки. Этот маяк – интересы Российской Федерации и ее народа. Если я чувствую, что я иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны".

В современном мире, пожалуй, больше нет политиков, которые напрямую растворяются в интересах своего народа и государства. Редкое качество, свойственное скорее императорам прошлого, чем правителям наших дней. Именно это и делает Путина сильнейшим мировым политиком. Кроме того, он абсолютно рационален и готов объяснить каждый свой шаг:

Путин показал Западу свой "Кинжал"

"Мы принимали решение по Сирии не потому, что нам хотелось побряцать оружием и показать, какие мы "крутые". Нет, просто мы исходили из реальных данных, которые у нас были, и которые вызывали, мягко говоря, в высшей степени озабоченность. Какие это данные? Две тысячи выходцев с территории Российской Федерации, две с половиной тысячи боевиков там находилось в составе ИГИЛ и "Джебхат-ан-Нусры". Четыре с половиной тысячи выходцев из среднеазиатского региона. У нас с этими странами нет границы, нет визового режима. Они могли свободно к нам проникнуть!"

Другая тема, которую нельзя пропустить, когда мы говорим о Путине-политике, это, непременно, Украина, Донбасс и события в Крыму. Для многих русских жизнь навсегда разделилась на "до" и "после". Характерно, что блок фильма, посвящённый этой теме, перемежался выдержками из интервью Захара Прилепина, автора и ведущего программы "Чай с Захаром", выходившей в эфире "Царьграда" продолжительное время. Путин в свойственной ему манере рационально объясняет мотивы действий России:

Мне иногда кажется и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно и подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Конечно, мало кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко."

Дальше интервью перенеслось в иную плоскость. Путин предстает уже не просто как политик-реалист, четко осознающий национальные интересы и отстаивающий их твердой рукой, а как политический мыслитель, тонко чувствующий, в какую сторону движется мир:

В известной степени либерализм где-то сдает свои позиции, в значительной степени кому-то надоел. Что-то не устраивает людей, что-то считается нереализованным. Та модель, которую пытались в той же Европе построить, мультикультурная модель, она не только не сработала. Те мои коллеги, которые недавно говорили о необходимости укрепления этой модели, сегодня говорят, что она не удалась."

Парадоксально, но журналист Владимир Соловьев при этом по-прежнему считает, что образ будущего – глобальный, и национальные особенности будут стираться. Он поинтересовался у Путина, не потеряет ли Россия свою идентичность. Глава государства уверен, что это невозможно:

Нет. Мы ей очень дорожим. Что значит потеря идентичности? Прекращение существования этноса. Русские, другие народы России, татары, евреи… кто-то Православие принимает, а кто-то из русских принимает Ислам. Но все равно это мы. А что касается того, что происходит в других странах, я, честно говоря, не ожидал быстрых перемен. Но они все равно идут."

Еще один момент, в котором Путин не согласился с известным телеведущим, это взгляд на историю и ее роль в международной политике. Соловьев заявил, что единственная причина, по которой Гитлер еще не реабилитирован – это Холокост, массовое уничтожение евреев нацистами. Соглашаясь с тем, что Холокост - это трагедия, Владимир Путин предложил не забывать, что от преступлений нацистов пострадали и другие народs, и в первую очередь русский:

Евреи не забывают, как их истребляли во время Второй мировой войны и правильно делают. Но ведь аналогичные примерно трагедии были и других народов, я уж не говорю про малые народы: цыган истребляли просто поголовно. А славян? А русских как истребляли? В документах прописано, в архиве лежат документы, там все прочитать можно. Русскому народу уготовили судьбу какую? Кого-то истребить, а кого-то использовать на принудительных работах, а тех, кого истребить не удалось, а использовать ни к чему – за Урал, на Север, на вымирание. Это и есть тот же самый Холокост, только в отношении того же самого русского народа. Это нельзя забыть ни в коем случае. Не для того, чтобы кого-то обвинять, а для того, чтобы никогда не повторилось".

При этом Владимир Путин еще раз подчеркнул, что все внешнеполитические усилия нашей страны направлены именно на стабилизацию международной обстановки и недопущение глобального конфликта. Также глава государства обозначил условия, при которых вероятно применение ядерного оружия:

Наши планы применения, надеюсь, что этого никогда не будет, но теоретические планы применения – это так называемый ответно-встречный удар. Что это значит? Это значит, что решение о применении ядерного оружия может быть приято только в том случае, если наша система предупреждения ракетного нападения зафиксировала не только старт ракет, но и дала точный прогноз и траектории полетов. И время падения головных частей на территорию Российской Федерации. Это называется "ответно-встречный удар", то есть если кем-то принято решение уничтожить Россию. Тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?"

Метафизическое понимание России, осознание себя во главе нашей страны, выдает во Владимире Путине не просто русского человека, а человека глубоко верующего. Это не пошлый патриотизм с местечковым националистическим душком, который мы видим в ряде соседних стран, а глубинное, выработанное в результате продолжительного труда ощущение. Россия – это "Удерживающий ныне", Третий Рим. Нравится это кому-то или нет, но это наша реальность, и она никуда не денется. И очень хорошо, что Путин это понимает. Одной из финальных фраз интервью стало знаменитое высказывание российского генерал-фельдмаршала Христофора Антоновича Миниха, процитированное Путиным: "Один из военно-политических деятелей прошлого, маршал, по-моему, в таком звании он находился. XVIII век. Он как-то сказал: "Россия имеет те неоспоримые преимущества перед другими странами, потому что она напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует".

Россия управляется Богом. И говорит об этом сам Путин, понимающий, что он, хотя и сильный, но человек. Когда правитель знает, что над ним есть Нечто большее, он вплетает себя в историю в совсем ином качестве.

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