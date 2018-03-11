По мере окончания ресурсов и войны «все
против всех», вокруг России будет огненное кольцо - и только
казачьи поселения могут стать спасительным обручем хранящим
Россию
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Немного истории. В Российской
Империи было отдельное сословие - казаки. Казаки образовали
самостоятельное сословие, сторожили государственные и внутренние
этнические границы, посылали людей во множество войн. В ответ
они имели значительную социальную автономию, широкие плодородные
земли, освобождались от налогов и т. д. И государство
российское предпринимало специальные усилия для расселения
и прочного устройства во всех новых и граничных землях
казачьего населения, признавая его наиболее способным к охранению
пограничных линий.
В наступающей Темной эпохе
технологический кластер России со всех сторон будет окружен серыми
и черными зонами (незнакомых с терминологией просьба читать блог
комрада mamomot), то есть вокруг будут находиться враги, с
разными уровнями технологического и соответственно военного
уровня.
К сожалению Украина попала в серую
зону. Поэтому дискуссии последних дней на АШ - наполнены эмоциями,
но не имеют практического смысла. Такой же накал приобретает
дискуссия на АШ насчет гибели русской деревни. Как бы не
мусолили мы эту тему, налицо факт - молодежь уезжает из деревни,
инфраструктура разрушается и т.д. Того что было не вернешь. Нужно
заново, с нуля строить сельское производство на современных
принципах и технологиях, а старые деревни будут продолжать исчезать
с лица России. Ресурсов поддерживать каждую деревню, ни
человеческих, ни финансовых, ни организационных у России просто нет
- будет точечное возрождение сельского хозяйства, но уже на другом
технологическом уровне.
То же самое можно сказать об
Украине. У России просто нет ресурсов (ни человеческих, ни
организационных, ни материальных) включить эту территорию и людей в
белый кластер. Поэтому, мне кажется, русским на Украине не остается
ничего другого, как вернуться обратно в Россию, так как Украина в
наступающей эре будет планомерно лишаться ресурсов и естественно
будет падать уровень жизни и управляемости этой территории.
А вот по границам России будут
образовываться буферные зоны, которые будут защищать Россию от
внешнего мира - новые казачьи поселения. И предвестником таких
поселений являются уже сейчас ДНР и ЛНР. Так же как и в казачьих
поселениях 19-го века в РИ, в ДНР и ЛНР военная служба выделена в
отдельное почетное занятие, население всегда готово к отражению
атаки, и формируется своя особая субкультура.
Россия со своей стороны
поддерживает и будет поддерживать и создавать подобные новые
казачьи поселения по границам белого кластера. От этого не уйти. По
мере окончания ресурсов и войны "все против всех", вокруг России
будет огненное кольцо - и только казачьи поселения могут стать
спасительным обручем хранящим Россию.