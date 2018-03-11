По мере окончания ресурсов и войны «все против всех», вокруг России будет огненное кольцо - и только казачьи поселения могут стать спасительным обручем хранящим Россию

Georg Karr

Немного истории. В Российской Империи было отдельное сословие - казаки. Казаки образовали самостоятельное сословие, сторожили государственные и внутренние этнические границы, посылали людей во множество войн. В ответ они имели значительную социальную автономию, широкие плодородные земли, освобождались от налогов и т. д. И государство российское предпринимало специальные усилия для расселения и прочного устройства во всех новых и граничных землях казачьего населения, признавая его наиболее способным к охранению пограничных линий.

В наступающей Темной эпохе технологический кластер России со всех сторон будет окружен серыми и черными зонами (незнакомых с терминологией просьба читать блог комрада mamomot), то есть вокруг будут находиться враги, с разными уровнями технологического и соответственно военного уровня.

К сожалению Украина попала в серую зону. Поэтому дискуссии последних дней на АШ - наполнены эмоциями, но не имеют практического смысла. Такой же накал приобретает дискуссия на АШ насчет гибели русской деревни. Как бы не мусолили мы эту тему, налицо факт - молодежь уезжает из деревни, инфраструктура разрушается и т.д. Того что было не вернешь. Нужно заново, с нуля строить сельское производство на современных принципах и технологиях, а старые деревни будут продолжать исчезать с лица России. Ресурсов поддерживать каждую деревню, ни человеческих, ни финансовых, ни организационных у России просто нет - будет точечное возрождение сельского хозяйства, но уже на другом технологическом уровне.

То же самое можно сказать об Украине. У России просто нет ресурсов (ни человеческих, ни организационных, ни материальных) включить эту территорию и людей в белый кластер. Поэтому, мне кажется, русским на Украине не остается ничего другого, как вернуться обратно в Россию, так как Украина в наступающей эре будет планомерно лишаться ресурсов и естественно будет падать уровень жизни и управляемости этой территории.

А вот по границам России будут образовываться буферные зоны, которые будут защищать Россию от внешнего мира - новые казачьи поселения. И предвестником таких поселений являются уже сейчас ДНР и ЛНР. Так же как и в казачьих поселениях 19-го века в РИ, в ДНР и ЛНР военная служба выделена в отдельное почетное занятие, население всегда готово к отражению атаки, и формируется своя особая субкультура.

Россия со своей стороны поддерживает и будет поддерживать и создавать подобные новые казачьи поселения по границам белого кластера. От этого не уйти. По мере окончания ресурсов и войны "все против всех", вокруг России будет огненное кольцо - и только казачьи поселения могут стать спасительным обручем хранящим Россию.