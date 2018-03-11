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|В преддверие президентских выборов в России, Госдеп США вытащил из колоды своего джокера – Чубайса
|11.03.2018 16:42
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Который хотя поблек, постарел и не отличается прежней прытью, но беспрекословно явился на зов, немного поскрипывая при ходьбе и подвывая при разговоре.
Конечно, таскать коробки из-под ксерокса с долларовой наличностью, ему больше не под силам, но на это есть молодые либералы. Напомню, что коробки с баксами, он таскал во время перевыборов Ельцина в 1996 году.
Однако “блефануть на мизере” у американцев вряд ли получится, поскольку Чубайс ненавидим большей частью российского общества и единственная мысль, которая гложет наше сознание, почему он до сих пор не сидит?
Перевоспитание физическим трудом, очень отличный метод воздействия на подобных пронырливых субъектов, отличившихся при распродаже российских государственных объектов и предприятий во время аукциона, который он с подельниками организовал в 90-е годы. И последствия которого, мы разгребаем до сих пор.
И знаете, никакого сочувствия к этому рыжему прохиндею, я не испытываю. Возможно Россия ещё не набрала достаточную силу, но я уверен, что суд над ним и его подельниками непременно состоится.
И этот момент всё ближе.
Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»Источник - .
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