Погода, Новости, загрузка...
Сергей Переслегин. Будущее образования. Кризис Болонской системы
11.03.2018 18:27

    1:58 - 5:24 О контракте с азербайджанцами

    5:24 - 14:06 Базовая проблема

    14:06 - 27:47 Болонская система и новый технологический уклад

    27:47 - 31:44 Масштаб реформы

    31:44 - 36:22 Идея образования

    36:22 - 40:03 Образовательная идеология

    40:03 - 46:52 Маятник реформирования

    46:52 - 48:52 Образование и культурный код

    Образовательные каноны:

    48:52 - 50:00 античный;

    50:00 - 50:55 советский;

    50:55 - 51:55 болонский.

    Современные версии образовательных канонов:

    51:55 - 54:10 античного;

    54:10 - 56:56 советского;

    56:56 - 59:22 постиндустриального.

    59:22 - 1:02:29 Геопланетарный канон

    1:02:29 - 1:03:23 Схема рассмотрения национальных образовательных систем

    1:03:23 - 1:06:50 РФ

    1:06:50 - 1:07:48 Украина

    1:07:48 - 1:10:01 Франция

    1:10:01 - 1:12:11 Италия

    1:12:11 - 1:12:58 Швеция

    1:12:58 - 1:15:27 Финляндия

    1:15:27 - 1:19:05 Германия

    1:19:05 - 1:19:57 Дания

    1:19:57 - 1:23:19 Исландия

    1:23:19 - 1:26:51 США

    1:26:51 - 1:27:43 Великобритания

    1:27:43 - 1:30:05 Ирландия

    1:30:05 - 1:30:40 Канада

    1:30:40 - 1:31:27 Австралия

    1:31:27 - 1:32:34 Н. Зеландия

    1:32:34 - 1:35:46 КНР

    1:35:45 - 1:36:46 Япония

    1:36:46 - 1:37:36 Южная Корея

    1:37:36 - 1:39:04 Тайвань

    1:39:04 - 1:40:57 Сингапур

    1:40:57 - 1:42:08 Иран

    1:42:08 - 1:42:55 Катар

    1:42:55 - 1:43:21 Форматы образования:

    1:43:21 - 1:44:29 ремесленный;

    1:44:29 - 1:44:58 индустриальный;

    1:44:58 - 1:45:23 профессиональный;

    1:45:23 - 1:46:09 технологический;

    1:46:09 - 1:46:31 персональный;

    1:46:31 - 1:46:38 дополняющий, клубный.

    1:46:38 - 1:47:13 Можно ли перейти от технологического формата сразу к персональному и дополняющему?

    1:47:13 - 1:48:14 Базовое противоречие образования

    1:48:14 - 1:48:55 Формат взаимодействия учителя и ученика

    1:48:55 - 1:51:56 Образовательная политика

    1:51:56 - 1:53:06 Образовательная среда

    1:53:06 - 1:53:43 Образование как социальная политика

    1:53:46 - 1:56:13 Промышленная политика

    1:56:13 - 2:00:14 Прогноз

    2:00:14 - 2:01:26 Содержание образования

    2:01:26 - 2:02:53 Базовые противоречия образовательных реформ

    2:02:53 - 2:04:48 Стратегическая образовательная инициатива

    2:04:58 - 2:19:40 Ответы на вопросы

    Источник - .
    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
     Поделитесь статьей с друзьями
     

    Добавить комментарий

    Защитный код
    Обновить