Сеть западных пользователей не на шутку перепугали пророчества известной ясновидящей Сьюзен Де Вере. Пророчица заявила, что американский супервулкан в Йеллоустоуне может начать светопреставление в течение ближайших нескольких лет. Сьюзен Де Вере настаивает, что взрывов будет не один, а целых три. Интересно, что старт вулканической активности может быть связан с деятельностью спецслужб Соединенных Штатов.

Знаменитый Йеллоустоун в последнее время громко напомнил о себе аномальными явлениями — бегством бизонов и отлетом многих птиц, черным дымом над гейзером «Старый служака», закипающей в озере водой, изменением уровня земли во многих местах природного заповедника. Легко представить, что начни суперкальдера извергаться, а размеры «большого котла» составляют 40 км на 80 км, под ударом окажутся абсолютно все страны и мир в привычном для нас виде перестанет существовать.

Йеллоустоунский супервулкан: Вулкан, который может изменить всю планету

Известный журнал National Geographic обнародовал результаты моделирования планетарной катастрофы, спровоцированной вулканической деятельностью Йеллоустоуна. По прогнозам, эффект будет сопоставим с Третьей Мировой войной.

Исследователи уверяют, что все живое, находящееся на расстоянии до 500 км, сразу погибнет от «прямых поражающих факторов извержения» — вулканических бомб, рек лавы, сероводорода. В пределах 1,2 тыс. км от кальдеры выживут не более 10% биологических существ.

Сюжет может развернуться следующим образом: на Западном побережье Нового Света жизнь прекратится: вплоть до Скалистых гор все будет погребено под полутораметровым слоем пепла. Кроме того, может активизироваться разлом Сан-Андреас, что навсегда изменит береговую линию континента: воды Тихого океана будут омывать штат Аризона, а расположенный глубоко в пустыне город Феникс станет чуть ли не крупным портовым центром.

Йеллоустоун высвободит энергию так называемого Огненного пояса Земли, что приведет к практически непрекращающимся извержениям и землетрясениям подводных и надводных вулканов в акватории Тихого океана. Гигантские цунами размоют порты, уничтожат причальные стенки и сделают заведомо невозможными любые попытки эвакуации миллионов человек.

Через месяц Солнце приблизительно на 30 лет скроется за тучами вулканического пепла, поднявшегося в атмосферу. Среднегодовая температура на планете упадет как минимум на 10°. Похолодание продлится не менее четырех лет.

Вулканические вещества, выброшенные из жерла, как правило, обладают повышенной кислотностью, следовательно над Землей начнутся кислотные ливни, которые будут только усиливать эффект неурожая. В странах третьего мира начнутся голод и повальные эпидемии. По расчетам ученых, в течение двух-трех лет после входа кальдеры в период вулканической активности, на Земле погибнут около 1,5-2 млрд человек. Согласно публикации National Geographic, меньше только пострадает регион Южной Сибири.

Подобное извержение хорошо показано в художественном фильме «2012», а эффект резкого похолодания замечательно продемонстрирован в другом голливудском блокбастере — «Послезавтра».

Возвращаясь к пророчеству Сьюзен Де Вере, можно утверждать, что человечество действительно в состоянии спровоцировать взрыв кальдеры при помощи атомной бомбы. В последнее время в США все чаще слышны заявления о необходимости превентивного удара по кальдере, чтобы дать высвободиться чудовищной энергии разрушения, дремлющей в недрах Американского континента. Возможно, этого и боится пророчица, говоря о подозрительной деятельности американских спецслужб.

Знаменитые диалоги Платона «Тимэй» и «Критий» повествуют о том, как "в один страшный день и одну роковую ночь" погрузилась на дно Мирового океана Атлантида. Возможное уничтожение США от Йеллоустоуна может быть сопоставлено по масштабам трагедии с гибелью этого континента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира