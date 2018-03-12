В третий день XII Паралимпийских игр в Пхенчхане украинец Игорь Рептюх завоевал третью золотую медаль и вывел национальную сборную на третье место в медальном зачете стран-участниц.

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Рептюх стал чемпионом в лыжной гонке на 20 км свободным стилем между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 44 минуты 52,4 секунды. Его соперник француз Бенджамис Давье отстал почти на две минуты. «Бронза» досталась норвежцу Хакону Олсруду.

По состоянию на утро понедельника сборная Украины уже завоевала три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Президент Петр Порошенко поздравил Рептюха с победой.

«Поздравляю Игоря Рептюха и всю украинскую паралимпийскую сборную с «золотом»! Игорь стал чемпионом в лыжной гонке на 20 километров. Украина, вперед!», — написал президент в Фейсбуке.

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