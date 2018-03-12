Глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года. Об этом он заявил в ходе выступления на ежегодной ярмарке технологий SXSW в техасском городе Остин, передает РБК со ссылкой на CNBC News.

К этому времени, по данным Маска, корабль уже «будет готов к коротким полетам».

«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года», — сказал основатель SpaceX. При этом он, смеясь, добавил, что иногда его планы и ожидания немного завышены.

Сейчас задачей этой компании, напоминает CNBC News, является отправка грузовой миссии на Марс к 2022 году. Конечной же целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии. В компании предполагают, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), которая должна будет вывести в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м с оборудованными в нем 40 кабинами для астронавтов, станет способна полностью использоваться повторно.

Сейчас в SpaceX работают над этой ракетой-носителем. Она будет высотой 106 м, диаметром 9 м, с полезной нагрузкой до 150 тонн. При этом запуск корабля на Марс, как подчеркивает телеканал, должен обойтись SpaceX дешевле, чем первоначальные запуски ракеты Falcon 1, которые Маск оценивал в сумму от $5 млн до $6 млн. Во сколько в компании оценивают этот полет CNBC News не уточняет.

«Самое важное, что будет полезно в данном случае — просто общая поддержка, поощрение и добрая воля [со стороны бизнесменов и общественности]», — прокомментировал Маск идею запуска корабля на Марс.

«Я думаю, что, когда мы его [космический корабль] построим, у нас будет подтверждение, что и другие компании и страны могут взять и сделать то же самое», — добавил он. Также Маск отметил, что сейчас предприниматели, «конечно, не думают, что это возможно». «Но если мы это сделаем, они тоже вступят в игру», — подытожил основатель SpaceX.

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