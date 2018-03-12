Вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини утверждает, что у Евросоюза нет усталости от Украины.

Об этом она заявила в интервью перед своим визитом в Украину, передает УНИАН.

«В любом случае. Наша политическая и дипломатическая активность интенсивнее, чем когда-либо. С прошлого года украинцы, посещающие Европейский Союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет. В ноябре прошлого года у нас был очень успешный саммит с нашими восточными партнерами, в том числе с Украиной, и мы выразили приверженность двадцати амбициозным политическим целям до 2020 года. Правда, некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы, как и раньше, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это наша благоволение к украинскому народу», — сказала Могерини, отвечая на вопросы журналиста.

Высокий представитель назвала Соглашение об ассоциации «большим успехом».

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