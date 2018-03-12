Помощник президента РФ Владислав Сурков, который является куратором террористов на Донбассе, может загреметь в тюрьму, если прежний атаман «ЛНР» Игорь Плотницкий даст на него показания.

Об этом говорится в публикации специализирующегося на инсайдах из Кремля Telegram-канала «Незыгарь», пишет Обозреватель.

Как отмечается, на замену Суркову власть Владимира Путина рассматривает заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

«Сурков находится под угрозой «посадки» (если Плотницкий даст нужный объем показаний) или даже эмиграции. Для Козака, который начал перехватывать региональную повестку у Кириенко, это было бы карьерным крахом. У Козака существует собственый список губернаторских отставок и замен. При этом, как говорят, у президента сложилось мнение, что Козак и Кириенко завалили территориальную проблематику», — отмечается в публикации.

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