Европейский союз продлил действие санкций против 150 граждан и 38 компаний Российской Федерации из-за ее действий в Украине.

Как сообщили УНИАН в Совете Евросоюза, соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе.

«12 марта Совет ЕС продлил меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще не шесть месяцев», — заявили в Совете ЕС.

Санкции продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.

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