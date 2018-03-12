|Совет ЕС продлил санкции против России из-за Украины
|12.03.2018 11:59
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Европейский союз продлил действие санкций против 150 граждан и 38 компаний Российской Федерации из-за ее действий в Украине.
Как сообщили УНИАН в Совете Евросоюза, соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе.
«12 марта Совет ЕС продлил меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще не шесть месяцев», — заявили в Совете ЕС.
Санкции продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.
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