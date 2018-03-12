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|Сотрудники СБУ проводит обыски у «агентов Кремля» по всей стране, среди них — журналисты
|12.03.2018 13:45
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Служба безопасности Украины сегодня проводит в разных регионах Украины более 25 обысков у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, во время обысков были изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и много других доказательств подрывной работы против Украины. Более подробная информация будет позднее обнародована на сайте СБУ.
«К сожалению, между этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременных оценок до обнародования всех материалов», — отметила представитель Службы безопасности.
Как сообщает «Украинская правда», обыски, в частности, проходят в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе. В Киеве СБУ пришла к журналисту Юрию Лукашину.