Тереза Мэй готова выдвинуть против России публичные обвинения в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Times со ссылкой на близкий к расследованию источник. Вслед за этим премьер-министр Великобритании введет санкции против «режима Путина» (дословный перевод — NA), между которых будет высылка связанных с Москвой лиц. Объявление может быть сделано уже сегодня после заседания Совета национальной безопасности, на котором министры представят новые сведения о химической атаке в Солсбери.

Правительственные чиновники рассказали, что полиция и службы безопасности собрали достаточные доказательства того, что именно Кремль пытался убить бывшего российского агента и его дочь с помощью нервно-паралитического газа. Один из источников заявил газете, что министры готовятся взять «жесткий курс» в отношении путинской администрации.

Ожидается, что после заявления Мэй парламент примет следующие меры против России:

— Немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и шпионов и аннулирование британских виз, оформленных для кремлевских олигархов.

— Финансовые ограничения в отношении связанных с Кремлем лиц, включая внесение в парламент соответствующих поправок в проект «Закона Магнитского», который сейчас рассматривает парламент;

— Полный бойкот ЧМ-2018 по футболу со стороны государства.

— Согласование с союзниками — в том числе с Германией и Францией — совместного заявления с осуждением российских действий.

— Расширение британского военного присутствия в Восточной Европе и презентация соответствующего плана на саммите НАТО в июле.

Среди прочего, британский кабмин намерен добиться поддержки со стороны США. Впрочем, власть Трампа пока не сделала каких-либо публичных комментариев по инциденту в Солсбери.

Отдельные представители британских властей, в том числе парламентарии, задумались также о полном закрытии российского пропагандистского телеканала RT в Британии.

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Так, Том Тугендхат, председатель комитета по иностранным делам палаты общин, сказал, «что настало время расправиться с RT». При этом теневой канцлер Джон Макдоннелл объявил о намерении бойкотировать RT, сказав, что данный телевизионный ресурс «выходит за рамки объективной журналистики».

Как указал канцлер казначейства Филипп Хэммонд, «если будет установлена причастность иностранного государства — а именно на это указывают улики, — то, бесспорно, правительство ответит соответствующим образом»

Марина Литвиненко, вдова убитого диссидента Александра, пришла к выводу, что британское правительство так и не извлекло уроков из убийства ее жена, отправленного полонием по приказу российских властей, как установила в своем время британская общественная комиссия. По ее словам, она получила письмо от Терезы Мэй в 2016 году, где говорилось, что правительство «предпримет все необходимые меры» для того, чтобы предотвратить повторение подобного преступления. «Но, к сожалению, это случилось снова, и уроки из дела об убийстве моего мужа так и не были извлечены», — приводит газета слова вдовы Литвиненко.

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