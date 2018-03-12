В Евросоюзе отмечают значительный прогресс в проведении реформ в Украине.

Об этом во время совместного брифинга в Киеве с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявила высший представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини, сообщает .

Она отметила, что главным сообщением, которое она привезла из Евросоюза в Украину, является продолжение поддержки ее суверенитета и территориальной целостности.

По словам Могерини, европейские страны также довольны процессом реформирования внутри государства.

«Мы видели значительный прогресс в очень важных сферах реформ. Большое количество реформ, таких как децентрализация, изменения в сферах здравоохранения и пенсионного обеспечения, напрямую влияют на жизнь граждан Украины», – заявила представитель ЕС.

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