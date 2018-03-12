

И это всё?

В субботу в Москве прошёл репетиционный (перед «главным выступлением», назначенным на 19 марта) митинг КПРФ и «национально-патриотических сил» под лозунгом «За честные выборы».

Могучий митинг, призванный испугать власть, продемонстрировав ей многомиллионную поддержку «кандидата от народа», собрал аж примерно семьсот человек.

Жалко, что не было соратника господина Грудинина, Алёшеньки Навального (чьё знамя тот крепко держит в руках), чтобы тот мог в очередной раз проблеять в микрофон «Мы здесь власть». Было бы очень смешно.

А так уже впору писать отзывы в книгу жалоб и предложений «Я в ваш цирк больше не приду. Фокусы отстой, клоуны унылы, вместо буффонады — профанада».

Чего уж там, если даже в собственной вотчине, в ЗАО «Совхоз имени Ленина», Грудинин смог собрать на митинг в поддержку себя едва ли сотню человек.

«Груднички» обманули сами себя…

Во-первых, использование армии ботов для накрутки количества просмотров, лайков и комментариев «Я на выборы никогда не ходил, но теперь…». В интернете вы легко можете создать видимость поддержки миллионов, но боты никогда не выйдут на уличный митинг (и, кстати, не проголосуют), потому что их не существует.

К тому же в боты понабирали какого-то дешёвого быдла, которое в комментариях матерится и хамит всем подряд, что только отталкивает людей от «народного кандидата».

Во-вторых, то же самое со всякими фейковыми голосовалками. Вы там можете накрутить хотя 99% за Грудинина (мне не жалко), но когда вы всерьёз смотрите на результаты таких фейковых опросов, вы перестаёте обращать внимание на реальные. А ВЦИОМ и прочие социологически конторы показывают уровень поддержки Грудинина в рамках 5-7%, с тенденцией к снижению.

В-третьих, надежда КПРФ на то, что объединение с «национал-патриотическими силами» (пишите прямо — нацистами) приведёт к росту электоральной базы Грудинина, не оправдалась.

Потому что

1. Как только Грудинин начал вести псевдолевую риторику, все эти националисты и монархисты возбудились и начали вместо действий в его поддержку поливать его грязью и выдвигать претензии. В результате вместо концентрации на избирательной кампании штаб Грудинина постоянно занят успокоением «партнёров».

2. На самом деле все эти «национал-патриотические силы» — это кучка неудачников и маргиналов. Их действительно нет, как массового движения, это пустое место. Из 45 организаций, формально входящих в НДС ПДРС, примерно половина зарегистрирована на одного человека — отставного генерала Ивашова, рассказывающего про торсионные поля, рептилоидов и прочих протоариев.

Когда фрики Болдырева в декабре проводили свой съезд — две трети мест в зале стояли пустые. Это пустышка, пшик, выдумка.

В результате кандидат «от КПРФ и НДС ПДРС» набирает меньше, чем набирал бы любой адекватный кандидат сугубо от КПРФ. И на митинги приходит меньше народа, чем обычно приходит на мероприятия КПРФ (в Москве для них вполне реально один собрать 20 тысяч и даже больше).

Говорят, что Рашкин, который сам претендует на лидерство в КПРФ после Зюганова (если он станет лидером партии — это будет то ещё зрелище), умышленно саботирует мобилизацию участников на митинги, потому что видит в Грудинине конкурента в борьбе за партийное лидерство. Впрочем, меня их внутренние разборки вообще не интересуют.

Если бы, неожиданно, Роджерса сделали главой КПРФ, он бы калёным железом выжег бы оттуда всех этих приспособленцев и «фунциклёров» типа Рашкина и того седого, который кидался на обманутых дольщиков. Но, с другой стороны, зачем мне дохлая партия? Проще создать что-то новое, чем реанимировать дискредитировавший себя труп.

В общем, наберут коммуно-нацики (или национал-коммунисты, кому как удобнее) свои 5%, и на этом всё. И то, это будет не их заслуга, а результат доброй памяти о СССР.

А как ещё недавно всякие Развозжаевы и прочие упоротые клоуны писали мне «Вот, после 19 марта готовься убегать, мы тебя расстреляем/репрессируем/повесим». Смешные маленькие недопюреры.

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