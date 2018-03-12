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|В Москве скончался российский актер и «адепт Кремля» Олег Табаков
|12.03.2018 15:53
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В понедельник, 12 марта, после длительной борьбы за жизнь в одной из клиник Москвы скончался 82-летний российский актер театра и кино, народный знаток России Олег Табаков.
Последние несколько месяцев художник провел в московской клинике. В ноябре 2017 года Табакова госпитализировали, сославшись якобы на плановую проверку здоровья. Однако позже стало известно, что ряд театральных спектаклей с участием актера был отменен, самому же Табакову стало значительно хуже.
В декабре ввиду тяжелого состояния артиста ввели в кому. В сознание Табаков пришел двумя днями позже, однако переставал узнавать родных.
В январе состояние артиста улучшилось, он мог ориентироваться в пространстве и времени. Однако уже к концу месяца медики сообщили о резком ухудшении. У Табакова начались судороги, анестезиологи были вынуждены поддерживать состояние глубокой седации
Олег Табаков известен ролями в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Москва слезам не верит» и других. Актер был награжден званиями Народного артиста СССР (1988 год), а также становился лауреатом Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997).
Незадолго до смерти Табаков снискал славу активного соратника политики Кремля по отношению к Украине. Артист не единожды высказывался о поддержке президента РФ Владимира Путина, а также подписал так называемое письмо деятелей культуры в поддержку присоединения Крыма к России.
Одним из наиболее скандальных эпизодов с участием Табакова стало интервью, в котором артист назвал украинцев «убогими, темными и неграмотными» людьми.