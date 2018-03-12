Нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

В статье отмечается, что определена группа из семи человек, причастных к крушению, передает .

«Мы провели уголовное расследование по обвинению в совершении военных преступлений, в частности, Гиркиным, Плотницким, Дубинским и Ткачевым. Таким образом мы определили виновных, и мы знаем, кто они», — заявил прежний глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью Zembla.

Также отмечается, что представители объединенной команды следователей по делу МН17 впервые назвали имена вероятных виновников.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

При этом добавляется, что СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, включая 150 тысяч записей перехваченных телефонных разговоров.

Напомним, Наливайченко возглавлял СБУ в то время, когда произошло крушение самолета.

Нидерландское издание отмечает, что команда следователей решила сконцентрироваться не на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс «Бук», с которого был сбит самолет, а на тех лицах, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира