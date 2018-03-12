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|Трагедия МН17: в Европе назвали имена главных подозреваемых
|12.03.2018 16:11
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Нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.
В статье отмечается, что определена группа из семи человек, причастных к крушению, передает .
«Мы провели уголовное расследование по обвинению в совершении военных преступлений, в частности, Гиркиным, Плотницким, Дубинским и Ткачевым. Таким образом мы определили виновных, и мы знаем, кто они», — заявил прежний глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью Zembla.
Также отмечается, что представители объединенной команды следователей по делу МН17 впервые назвали имена вероятных виновников.
При этом добавляется, что СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, включая 150 тысяч записей перехваченных телефонных разговоров.
Напомним, Наливайченко возглавлял СБУ в то время, когда произошло крушение самолета.
Нидерландское издание отмечает, что команда следователей решила сконцентрироваться не на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс «Бук», с которого был сбит самолет, а на тех лицах, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе.