11 марта по украинскому сегменту Facebook прокатилась мощная волна банов личных страничек блогеров, журналистов и лидеров общественных мнений.

Жалобы на баны начали появляться в сети воскресным вечером. В частности, многие из пострадавших писали с новых страниц о том, что их банили за старые посты и комментарии о России, конфликте на Донбассе и аннексии Крыма.

«Так, ребята, пошла волна банов. Лютая. Сносит проукраинских блогеров. Пострадали волонтеры Информнапалма, основной аккаунт Швеца и еще довольно много народу. Прям-таки напоминает начало 2016-го. Соблюдайте осторожность, не материтесь, не используйте национальные пейоративы. Если не уверены в старых постах — можете порыться в настройках ФБ, там есть опция перевода всех старых постов в закрытые или во френдсонли», — написал на своей странице в Facebook журналист Виктор Трегубов.

О бане написала и заместитель шеф-редактора «Обозревателя» Анна Молчанова.

Также пострадали и другие блогеры и участники информационной борьбы с российской пропагандой. В частности, международное разведывательное общество Informnapalm.

Также под бан попал один из администраторов группы «Обозревателя» в Facebook. Его наказали за публикацию новости со словом «москали» в заглавии.

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