Считаю, что новую крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой нужно назвать «П*здец».

Это ёмкое слово отразит всё — и результат её применения, и восторг наших лидеров от осознания её наличия, и количество потраченных средств, и реакцию широкой общественности на новость о её существовании, и то, что происходит в стране, и то, что происходит в мире. Плюс, с таким названием на Западе нас точно не обвинят в сексизме — у слова очень мощное женское начало. О прилёте ракеты удобно оповещать наших «западных партнёров». Не нужно никаких длинных заявлений. Достаточно просто сказать: «Вам П*здец». Можно в конце добавить «ребята». А если ракеты, как считают некоторые эксперты, не существует, то слово «Пиздец» тоже подходит, просто надо его произносить с другой интонацией. Основная проблема названия в том, что оно не переводится на иностранные языки. То есть, смысл донести можно, а передать эмоции трудно. Зато можно будет испытать фонетическую восторг, глядя на то, как мучаются иностранцы, пытаясь произнести название нашей ракеты. Представляю себе как оно будет звучать в новостях CNN с американским акцентом. Пьиздьетс… В общем, я считаю, что удачней названия для ракеты не найти.

Однако новых вооружений у нас теперь много, и все не названы, а слово «п*здец» — одно. Поэтому я решил предложить еще несколько имён.

1. Ракета «Залупа». Звучит угрожающе. Представляю американских дикторов, с ужасом кричащих: «К нам летит «Залупа»!» А также министра обороны Сергея Шойгу, который отчитывается Президенту словами: «Владимир Владимирович, «Залупа» брошена!»

2. Ракета «Уебище». Очень пугающее название. Вряд ли кто-то захочет, чтобы к нему прилетело «Уебище», и следовательно с нами будут считаться. А кому не нравится, пусть уебывает от нашего «Уебища» в бомбоубежище.

3. Ракета «Ебёнамать». Отличное название для русской ракеты. Отражает широту нашей души и полную готовность к необдуманным поступкам. А американцы могут петь детям колыбельные со словами, вроде «Если ты не будешь спать — прилетит «Ебёнамать»…

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4. Ракета «Срань господня». Это как раз самый близкий перевод слова «пиздец» для наших «западных коллег». Чтобы им было удобней нас бояться, и они понимали о чем речь. «Срань господня», как и положено, прилетает с неба и сеет ужас. Преимущество в том, что не надо просить РПЦ благословлять нашу «Срань» — она же и так «господня». Впрочем, уверен, они всё равно на этом настоят, руководствуясь пословицей «Бережёного Бог бережёт».

5. Ракета «Пидр». Гарантированно долетает до цели. Ракету с таким названием точно не станут сбивать — ведь это будет нетолерантно и вызовет многотысячные демонстрации протеста.

6. «РНСО» — ракета с низкой социальной ответственностью. Думаю, тут все ясно. Этими ракетами можно будет оснастить яхты российских олигархов, которые частенько снуют у вражеских берегов.

А беспилотный подводный аппарат, оснащённый ядерной энергетической установкой, предлагаю назвать «Слуцкий». Во-первых, бесспорно внешнее сходство. Во-вторых, поскольку почти все страны НАТО — женского рода, «Слуцкий» с удовольствием поразит лобки их территорий и, как ни в чем не бывало, поплывет дальше.

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