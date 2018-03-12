В НАТО предоставили Украине статус страны-аспиранта. Это условный статус страны, собирающейся вступать в НАТО. И никаких преимуществ он Украине не дает.

Более того, Украина уже получала такой статус в 2005-2008 годах до Бухарестского саммита. Тогда же начинался необходимый интенсифицированный разговор. Но на совместном заседании Украина-НАТО Янукович сказал, что Украина пока не готова к тому, чтобы продолжать курс на вступление в НАТО. Затем в 2010 году был принят внеблоковый статус. Его прописали в законе, и на этом дело закончилось.

После чего страны НАТО с очень большой осторожностью относятся к подобным заявлениям на членство, опасаясь, является ли такой курс необратимым.

Здесь нужно выделять два аспекта. Во-первых, предвыборный: президенту нужно показать свою активность в этом направлении. Во-вторых, эти шаги необходимо каким-то образом формализовать. Статус страны-аспиранта – формализация того, что Украина все-таки собирается вступать в НАТО. Тут я с президентом согласен. Но с другой стороны, эта формализация не должна подтверждаться только словами. А результатов маловато.

Для того, чтобы получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ), Украине необходимо позитивно пройти интенсифицированный разговор, то есть получить положительную оценку наших планов со стороны каждой страны – члена НАТО.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Тогда Украина получает ПДЧ и выходит на стандарты, позволяющие ей стать членом НАТО. И это только на 20% стандарты в секторе безопасности, армии и так далее, все остальное касается рыночной экономики, верховенства права, демократии, юстиции и т.д.

Да, в оценке других стран большую роль играет политический фактор. Но ведь трудно сказать, что только он, если в стране не проводятся реформы: борьба с коррупцией и те пункты национальной программы НАТО, которую мы ежегодно утверждаем. Мы выполняем ее на 40-50%, не больше.

Вступление в НАТО – наше домашнее задание. И ту национальная программа, которую любая страна ежегодно выполняет, она составляет сама – никто со стороны этот документ не готовит. Работа по выполнению программы – это, грубо говоря, ликвидация разницы, существующей между страной-членом и страной, которая хочет в НАТО.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира