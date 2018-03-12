Россия - удивительная страна. У нас все хорошее происходит как бы незаметно. Вот казалось бы еще несколько лет назад, я даже не говорю про начало 2000-х, вот только несколько лет назад значительная часть общества была уверенна, что у нас в армии все или плохо или очень плохо или вообще ужасно. Ракеты ржавые, самолеты не летают, солдат бьют, офицеры пьют и сходят с ума от того что вместо танков армия закупает табуретки, и вообще все разворовали и развалили. Когда во время сирийской операции по бармалеям в Сирии жахнули очень высокотехнологичными "калибрами", то кажется, что российская аудитория удивилась едва ли не сильнее, чем сами бармалеи.

Если посмотреть выступления Путина за последние несколько лет, то многие вещи, которые потом оказывались сюрпризами и вызывали шок в России и за рубежом, на самом деле были анонсированы президентом сильно заранее. Просто мало кто слушает Путина по-настоящему внимательно, очень многие предпочитают комментировать не Путина, а какие-то голоса или предрассудки в своей голове. Это и к либералам и к караул-патриотам относится. Очень глупая позиция.

Или вот еще один пример. Вот у нас много говорят о том, что коррупция является едва ли не главной проблемой России, но ведь только слепой может отрицать, что в стране на самом деле идет очень активная, очень жесткая, но не очень афишируемая кампания по борьбе с коррупцией. Президент принципиально не хочет превращать эту важную и трудную работу в политической или медийное, и выступает против того чтобы борьба с коррупцией превращалась в кампанейщину и охоту на ведьм или бесконечную политическую мясорубку. Президенту нужна качественная борьба с коррупцией, основанная на железных и триста раз перепроверенных доказательствах, а не на хайпе. Президент у нас вообще хайпа не любит и правильно делает. Реальные дела и реальные сроки - лучший пиар для антикоррупционной работы. Достаточно вспомнить наиболее яркие коррупционные дела последнего времени и наиболее одиозных высокопоставленных коррупционеров, которые оказались за решеткой: губернаторы Хорошавин, Гайзер и Белых, ну и министра Улюкаева не будем забывать. Кстати, мэров и чиновников помельче из региональных и муниципальных органов власти, а также различных огологосударственных предприятий вообще никто не считает, просто потому что их слишком много. Доходит до того что некоторые СМИ пишут о том, что на государственную службу уже бояться идти, потому что потенциальные кандидаты бояться оказаться за решеткой. Мне представляется, что так и должно быть. Боязнь оказаться за решеткой - это то самое чувство, которое борется с коррупцией еще до совершения самого преступления. И то что оно появляется у наших чиновников - это очень и очень хорошо. Но антикоррупционная работа идет не только между чиновников. Идет борьба с коррупцией в силовых структурах. А еще Путин не зря отметил ударную работу ЦБ по борьбе с черной частью российской финансовой и банковской системы, которая долгие годы занималась обналом и черным вывозом капитала за рубеж.

Для отдельно сложных случаев и отдельно сложных регионов приходится разрабатывать многоходовые схемы, с привлечением управленцев и силовиков, которые пользуются особым доверием президента. Свежий пример - это Дагестан, в котором борьба с коррупцией уже активно началась, но потребует еще много усилий.

По стилю антикоррупционная кампания Путина очень похожа на большую, очень сложную и очень ответственную операцию спецслужб. И это понятно, потому что Путин - это выходец из КГБ, ну вот получается что во всех его делах проскальзывает фирменный почерк этой организации. Путин - это с одной стороны инноватор, а с другой - продолжатель традиций. Команду его тихих, спокойных и обстоятельных борцов с коррупцией так и хочется сравнить с "КГБ 2.0" - то есть улучшенной и обновленной версией лучшей советской государственной структуры.

Путинская фирменная нелюбовь к шумихе - это еще и важный фактор в деле эффективности только что Путин делает. Именно по-этому ни пресса, ни чиновники, ни политологи не знают на кого и как собирают доказательную базу для следующего важного антикоррупционного дела потому что чем меньше людей вообще об этом знает, тем больше шансов на успех. Президент при выборе между "шашеками" и "ехать" всегда выбирает "ехать" и этим он очень выгодно отличается от всех своих политических конкурентов.

Выборы в России, да и в любой другой стране, это такое особенно время, время особенной уязвимости системы перед элитными бунтами и другими внешними и внутренними рисками. И то что у нас сейчас борьба с коррупцией не замораживается перед выборами - это отлично, а еще это знак того что дальше будет больше, лучше и интенсивнее. И при этом никакого шоу, бедлама, показухи и кампанейщины не будет. Прекрасное соединение, пожалуй первое такое соединение в российской истории.

Путинские схемы в стиле КГБ - работают. Мы убедились в этом на примере российской армии, и сверхсовременного оружия о котором никто, кроме самих разработчиков, испытателей и президента, не знал до самого последнего момента. Я уверен, что в самом ближайшем будущем всех бармалеев и коррупционеров ждут очень мощные и очень неприятные сюрпризы.

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