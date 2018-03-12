И ещё немного об РПЦ (УПЦ МП).

На Соборе в Москве в конце 2017 года митрополит Онуфрий, между про строительство новых храмов, которые проходят в рамках проекта, инициированного фондом «ФАВОР»

Цитата: «Такое доброе начинание стало возможным благодаря акции «Капля мира», инициированной Благотворительным фондом «Фавор» и получившим благословение Священного Синода Украинской Православной Церкви».

Ссылка на текст — .

Стало интересно. Погуглил по названию фонда, нашёл сайт. Информация о фонде начинается словами: «Благотворительный фонд «Фавор» создан по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в сентябре 2014 года».

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Ссылка — .

А ниже раздел контакты, где есть строчка «Офис «Fund Tabor» в Швейцарии (Цюрих)». То ли это структурное подразделение, но под другим названием, то ли это партнёрская организация.

Гуглю дальше. Сайта фонда «Табор» не нахожу, но есть страничка в Фейсбук. Которая радует прекрасной картинкой с поздравлениями с Новым годом, обращённым к… Новороссии. Более того, желает «победы жителям молодых республик ЛНР и ДНР».

Таким образом УПЦ МП работает с фондом (о чём говорит руководитель церкви), созданным под её патронажем. А этот фонд или через собственное стуктурное подразделение или через партнёрскую организацию поздравляет с праздниками жителей «Новороссии». Страны которой не существует и которая, по замыслу авторов тезиса должна быть на месте части Украины.

Территориальная целостность страны и УПЦ МП?. Да вы о чём?! С Другой стороны возможность спрыгнуть с темы церковные иерархи предусмотрели. И фонд вроде как светский (создан только по благословению). А контакты в Швейцарии — всегда найдут инока который «не досмотрел».

Но вопрос в данном случае не в стрелочниках, а в том, что думают и как думают люди, находящиеся на вершине церковной пирамиды в Украине.

Посему, «С новым годом, Новороссия!»

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира